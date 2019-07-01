Политика

Россия предложила США обменять ЯрошенкоРИА Новости 08:50

Москва предлагает Вашингтону обменять летчика Константина Ярошенко, приговоренного к 20 годам тюрьмы в США, на американцев, осужденных в России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
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Минюст США не комментирует слова Рябкова об обмене Ярошенко

ТАСС14:22

РФ призвала США обменять Ярошенко на кого-либо из осужденных в России американцев

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МИД объяснил отказ от обмена Ярошенко на обвиненного в шпионаже Уилана

РБК11:22

Россия предложила США сделку по летчику Ярошенко

Телеканал 360°09:13

МИД РФ предложил обменять Ярошенко на заключенного в РФ американца

Коммерсантъ09:09

Госдеп отказался комментировать возможность обмена заключенными с Россией

РИА Новости15:13

Россия призвала США обменять летчика Ярошенко

Lenta.ru08:44
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 15:19, Вашингтон
Армия и оружие

ДНР опровергла инсинуации Украины об обстреле санитарного автомобиля

Никаких обстрелов с позиций Народной милиции по санитарному автомобилю не велось.
Обновлено в 13:01
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Обнародовано расследование Ивана Голунова

Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено в 11:00
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Медведев посвятит совещание снижению уровня бедности в стране

Ранее премьер-министр сообщил, что проведет серию совещаний по теме достижения каждой из национальных целей развития страны на период до 2024 года.
Обновлено вчера в 21:11
Наука

Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака

Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
Обновлено вчера в 08:04
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала

В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено в 12:40
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Панарин стал самым высокооплачиваемым россиянином в истории НХЛ

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Люк Бессон отменил свой визит в Россию на премьеру фильма «Анна»

Обновлено в 12:28
Гаджеты

У новых Android появится аналог AirDrop

Новый сервис станет аналогом AirDrop от Apple, а назвали его Fast Share и через него можно будет предавать информацию без подключения к интернету.
Обновлено в 03:48
Происшествия

В Иркутской области выросло число погибших в результате наводнения

Число погибших в результате паводка в Иркутской области выросло до 12 человек.
Обновлено в 09:43
Армия и оружие

Украина изменила планы учений с США из-за России

Обновлено в 11:22
Общество

В Москву вновь придет похолодание

Ветреная, дождливая и пасмурная погода ожидается в Москве на этой неделе, сообщили в центре погоды «Фобос» в понедельник, 1 июля.
Обновлено в 07:32
Происшествия

Кадыров выразил соболезнования семье убитого в Чечне полицейского

Глава Чечни Рамзан Кадыров в понедельник вечером выразил соболезнования родным и близким погибшего в результате нападения на контрольно-заградительный пост в Ачхой-Мартановском районе республики полицейского.
Обновлено в 13:37
Политика

Грузия сменит посла на Украине

Грузия сменит своего посла в Киеве. Об этом сообщили грузинскому Первому каналу в департаменте прессы и информации МИД страны.
Обновлено в 12:20
Футбол

«Челси» выкупил у «Реала» контракт Ковачича

Обновлено в 12:20
Экономика

В России изменились правила выдачи микрозаймов

С 1 июля в РФ вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные ЦБ. Теперь ежедневная процентная ставка не может превышать 1%.
Обновлено в 02:47
Здоровье

Ночная потливость может сигнализировать об онкологии

Британские ученые рассказали, о чем может сигнализировать повышенное потоотделение во время сна, передает издание «Актуальные новости».
Обновлено в 04:31
Политика

Медведев призвал обновить партию «Единая Россия»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что необходимо работать над обновлением «Единой России».
Обновлено вчера в 22:15
Наука

На Земле резко выросла скорость вымирания насекомых

Обновлено в 12:10
Политика

Вакарчук назвал Крым российским

Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в ходе выступления в Харькове оговорился и назвал Крым российским.
Обновлено в 11:42
Происшествия

Дело Сушкевич. Медики обвиняют СК РФ в «медицинской ошибке»

Вчера на сайте Следственного комитета появилась информация о том, что Сушкевич задержана, ей предъявлено обвинение в совершении умышленного убийства малолетнего по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, суд избрал меру пресечения - домашний арест.
Обновлено в 09:04
Общество

Мексиканский город завалило градом

Город Гвадалахара в Мексике оказался под слоем льда после сильного града, сообщает Uno.tv.
Обновлено в 09:36
Здоровье

В США женщина похудела на 270 килограммов

Жительница штата Теннесси 51-летняя Милла Кларк, весившая 340 килограммов, в результате борьбы с лишним весом смогла похудеть почти в пять раз, передает Daily Mail.Сообщается, что американка страдала от ожирения с детства.
Обновлено в 07:17
Политика

У Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе

Обновлено в 04:39
Политика

Восьми украинским морякам предъявили обвинение в нарушении границы РФ

Следствие предъявило обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ организованной группой восьми украинским морякам, задержанным в ноябре 2018 года в Керченском проливе.
Обновлено в 07:32
Шоу-бизнес

Сын Голубкиной и Фоменко отдохнул с родителями на Сахалине

Обновлено в 09:31
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Навального арестовали на 10 суток за участие в шествии в Москве

Обновлено в 13:11
Транспорт

Минтранс подготовил требования к работе BlaBlaCar и подобных сервисов

Обновлено в 04:31
Авто

GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva

Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено в 08:56
Авто

Обновленный Ford Transit начнут выпускать в России

Обновлено в 06:41
Политика

Кикабидзе поддержал Катамадзе после отказа выступать в России

Вахтанг Кикабидзе прокомментировал решение певицы Нино Катамадзе отказаться от выступлений в России.
Обновлено в 10:11
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Константин Владимирович Ярошенко
Российский лётчик
Российский лётчик, фигурант дипломатического инцидента между Россией и США. 28 мая 2010 был арестован в Либерии в рамках операции «Рилентлис» по обвинению в подготовке транспортировки крупных партий кокаина, доставлен в США и 7 сентября 2011 года осуждён американским судом на 20 лет лишения свободы. 10 июня 2013 года Апелляционный суд второго округа США в Нью-Йорке отказал в рассмотрении апелляции, не согласившись с её доводами.
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