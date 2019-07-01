Политика

Россия предложила США обменять ЯрошенкоРИА Новости 08:50

Москва предлагает Вашингтону обменять летчика Константина Ярошенко, приговоренного к 20 годам тюрьмы в США, на американцев, осужденных в России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
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Осужденную в США за похищение детей россиянку Осипову переводят из тюрьмы Канзаса

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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:54, Вашингтон
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Воспитывать полезную привычку решили начать с москвичей и жителей Подмосковья: им первыми придется сортировать собственные отходы и раскладывать их по разноцветным контейнерам.
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Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
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В труднодоступных районах Восточной Африки интернет планируют раздавать с помощью аэростатов.
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Российский лётчик
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