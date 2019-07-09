Армия и оружие
Россия предлагает Индии совместную разработку новой подводной лодкиТАСС 02:13
Россия предлагает Индии разработку новой дизель-электрической подводной лодки (ДЭПЛ) на базе ДЭПЛ проекта "Амур-1650". Об этом сообщил журналистам заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Россия надеется получить от Индии аванс за комплексы С-400 до конца года, в этом случае поставки могут начаться в 2020-м, а завершиться к 2025 году, сообщил журналистам заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов.РИА Новости02:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 08:08, Вашингтон
Авто
Редкий номерной знак за 300 тысяч долларов продали в Британии
Обновлено в 06:43
Политика
Кадыров назвал оскорбившего Путина грузинского журналиста мразью
Обновлено вчера в 17:29
Наука
Археологи обнаружили в Израиле упоминающийся в библии город Секелаг
Во время раскопок на территории Израиля археологи обнаружили город, упоминавшийся на страницах библии.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Станцию петербургского метро «Девяткино» затопило из-за дождя
Утром во вторник, 9 июля, станцию «Девяткино» петербургской подземки начало заливать водой.
Обновлено в 05:16
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Общество
Итальянская Villa Stuart построит в Сколково центр спортивной медицины
Итальянская Villa Stuart построит в Сколково центр спортивной медицины, сообщил журналистам во вторник заммэра Москвы по строительству Марат Хуснуллин.
Обновлено в 07:21
Политика
Президент Грузии обратилась к российским властям
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено в 07:43
Происшествия
Крабовые порядки. Как браконьеры раскрыли агента ФСБ — и пошли под суд
Бизнесмен и бывший сотрудник ФСБ стали фигурантами уголовного дела за то, что раскрыли действующего агента Федеральной службы безопасности.
Обновлено в 06:44
Энергетика
«Роснефть» ограничила добычу нефти из-за «Транснефти»
«Вынужденное снижение добычи связано с сокращением «Транснефтью» приема нефти в систему магистральных нефтепроводов, которые в настоящее время забиты большими объемами суррогатной нефти, препятствующей стабильным поставкам сырья потребителям», — заявил РБК представитель «Роснефти».
Обновлено в 07:14
Политика
Габуния спит с главой «Рустави 2», а речь ему писал Саакашвили
Оскорбивший Путина грузинский телеведущий Георгий Габуния - гомосексуал и состоит в отношениях с гендиректором "Рустави 2" Никой Гварамией.
Обновлено в 07:27
Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
Обновлено в 03:37
Происшествия
Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ
Обновлено вчера в 16:25
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Недвижимость
Банк «Дом.РФ» опустит ставки по ипотеке ниже 10%
Банк "Дом.РФ" с 10 июля снизит базовую ставку на первичном рынке с 10,75% до 9,7%.
Обновлено в 03:46
Политика
Самолет с Владимиром Путиным на борту приземлился в Кольцово
В Екатеринбург прилетел Владимир Путин. Борт № 1, на котором добирался президент, приземлился в Кольцово.
Обновлено в 08:04
Происшествия
ЕСПЧ присудил €20 тысяч компенсации жертве домашнего насилия в России
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал власти России выплатить €20 тыс. в качестве компенсации морального вреда женщине, которая подверглась домашнему насилию.
Обновлено в 06:19
Гаджеты
Опубликованы подробные характеристики флагмана Samsung Galaxy Note10+
Источник опубликовал подробные характеристики смартфона Samsung Note 10+, дебют которого должен случиться 7 августа.
Обновлено в 00:56
Шоу-бизнес
Никита Панфилов после развода не общается с сыном и не платит алименты
Никита Панфилов после расставания со второй супругой Ладой не общается с сыном Добрыней.
Обновлено в 05:50
Политика
Кремль прокомментировал возможность санкций против Грузии
Решение относительно санкции в отношении Грузии принимают правительство и президент, и пока оно не принято, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:40
Общество
Госдума упростила получение соцподдержки и госуслуг инвалидами
Госдума во вторник приняла в третьем чтении законопроект, позволяющий лицам с ограниченными возможностями подавать в профильные органы справки, подтверждающие инвалидность, для получения социальной поддержки и госуслуг в электронном виде.
Обновлено в 08:02
Происшествия
В офисе «Красного и белого» проводятся обыски
Правоохранительные органы и сотрудники Федеральной налоговой службы России (ФНС) проводят обыски в головном офисе сети «Красное и белое» в Челябинске, сообщил «Ведомостям» представитель ритейлера.
Обновлено в 07:06
Общество
В бургерах McDonald’s и KFC обнаружили антибиотики
Роскачество проверило бургеры 11 сетевых ресторанов на содержание антибиотиков в мясе котлет.
Обновлено в 04:28
Общество
В Вашингтоне затопило Белый дом и метро
Спасатели не могут добраться в сильно затопленные районы. Тысячи горожан остались без электричества. Затопило несколько станций метро.
Обновлено вчера в 17:57
Футбол
Прядкин: «Трансфер Сутормина в „Рубин“ не был зарегистрирован»
Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что переход полузащитника Алексея Сутормина из "Оренбурга" в казанский "Рубин" не был официально зарегистрирован в системе РПЛ.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес
У Оскара Кучеры родился пятый ребенок
Жена Кучеры — Юлия и ребенок чувствуют себя отлично. Пополнение в семье Оскара произошло в клинике Майами.
Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес
Звезду «Дом-2» Марго Овсянникову избил турецкий бизнесмен
Овсянникова призналась, что ее роман с турецким бизнесменом развивался стремительно, однако до свадьбы дело не дошло.
Обновлено в 07:55
Политика
Лавров оценил ситуацию с иранской ядерной программой
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с выполнением Ираном обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Обновлено в 07:20