Армия и оружие

Россия предлагает Индии совместную разработку новой подводной лодкиТАСС 02:13

Россия предлагает Индии разработку новой дизель-электрической подводной лодки (ДЭПЛ) на базе ДЭПЛ проекта "Амур-1650". Об этом сообщил журналистам заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов.
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Поставки С-400 Индии могут завершить к 2025 году

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