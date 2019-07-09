Россия надеется получить от Индии аванс за комплексы С-400 до конца года, в этом случае поставки могут начаться в 2020-м, а завершиться к 2025 году, сообщил журналистам заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов.

с чего всё началось

Россия предлагает Индии совместно строить подводные лодки проектов 636 и 1650 "Амур". По словам Дрожжова, сотрудничество предусматривало бы передачу всех технологий по созданию кораблей.

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