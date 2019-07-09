Армия и оружие

Россия предлагает Индии совместно строить подводные лодкиSudostroenie.info 05:23

Россия предлагает Индии совместно строить подводные лодки проектов 636 и 1650 "Амур". По словам Дрожжова, сотрудничество предусматривало бы передачу всех технологий по созданию кораблей.
Читать в источнике
Обсудить
с чего всё началось

Поставки С-400 Индии могут завершить к 2025 году

Россия надеется получить от Индии аванс за комплексы С-400 до конца года, в этом случае поставки могут начаться в 2020-м, а завершиться к 2025 году, сообщил журналистам заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов.
РИА Новости02:05

Подробнее о событии

В ФСВТС заявили об отсутствии помехи санкций поставкам оружия Индии

РБК04:11

Россия может поставить С-400 Индии в течение пяти лет при получении аванса в 2019 году

Коммерсантъ02:39

Суперновый истребитель могут разработать Россия и Индия

Газета.Ru02:51

В ФСВТС назвали сроки выполнения обязательств перед Индией по С-400

RT на русском02:42

Россия предложила Индии возобновить разработку истребителя пятого поколения

Эхо Москвы03:04

Россия предлагает Индии совместную разработку новой подводной лодки

ТАСС02:13

В ФСВТС рассказали о портфеле заказов Индии на российское оружие

РИА Новости02:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 09:42, Вашингтон
Политика

Путин выступил против санкций в отношении Грузии

Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии.
Обновлено в 08:35
Политика

Лавров прокомментировал идею Зеленского о переговорах в Минске

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам переговоров СМИД ОБСЕ прокомментировал идею украинского лидера Владимира Зеленского провести в Минске саммит на высшем уровне с участием в том числе Украины, России и США.
Обновлено в 07:12
Политика

Путин подарил красноярскому школьнику щенка ретривера

12-летний красноярец Арсений Федоров получил в подарок от президента РФ Владимира Путина щенка золотистого ретривера.
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес

Екатерина Андреева призналась, что голодает по 16 часов

Ведущая Екатерина Андреева заявила в Instagram, что не принимает пищу по 16 часов.
Обновлено вчера в 23:36
Политика

На Украине назначили проверку NewsOne из-за телемоста с Россией

Украинский Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne из-за намерения того провести телемост с российской студией.
Обновлено в 05:20
Политика

Путин предрек деградацию климата из-за технологического развития

«Деградация природы и климата продолжается и всё острее дает о себе знать засухами, неурожаями, природными катаклизмами», — отметил глава государства.
Обновлено в 08:57
Спорт

Адвокат рассказал о прибытии Кокорина и Мамаева в колонию

Как сообщало ИА REGNUM, братья Александр и Кирилл Кокорины были приговорены к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима.
Обновлено в 08:31
Кино

Спин-офф «Большого Лебовски» выйдет в прокат в 2020 году

Долгожданный спин-офф «Большого Лебовски» обзавелся новым названием и дистрибьютором — компания Screen Media планирует выпустить «Броски Хесуса» (The Jesus Rolls) на экраны в начале 2020 года.
Обновлено в 06:19
Политика

Президент Грузии обратилась к российским властям

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено в 07:43
Общество

В Магадане начнут штрафовать за кормление голубей

Обновлено вчера в 22:20
Экономика

Кудрин считает, что «пузыря» потребкредитования в России пока нет

Критическая черта в росте потребкредитования в России не пройдена, пузыря еще нет, но ситуация требует постоянного анализа, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 07:32
Происшествия

В офисе «Красного и белого» проходят обыски

В челябинском офисе компании «Красное и белое» проходят обыски.
Обновлено в 08:14
Происшествия

Фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ стало в два раза больше

В деле сотрудников ФСБ России, подозреваемых в хищении более 100 миллионов рублей, появились восемь новых фигурантов.
Обновлено в 08:56
Происшествия

Гандболистка сборной России погибла в Польше

Член сборной РФ по пляжному гандболу Екатерина Королева утонула в Польше после окончания чемпионата Европы.
Обновлено вчера в 09:50
Общество

В РПЦ заявили, что мужчины умнее женщин

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что женщины «слабее умом, чем мужчины», но терпеливее.
Обновлено вчера в 08:22
Экономика

Молодежь охотнее всего инвестирует в облигации, сообщили в Сбербанке

Молодых инвесторов в возрасте от 18 до 25 лет интересуют серьезные финансовые инструменты, более 80% из них инвестируют в облигации, говорится в исследовании Сбербанка.
Обновлено в 04:43
Экономика

РФПИ с партнерами купили 28% фармацевтической компании Alium

До сих пор 95% Alium принадлежали АФК «Система» Владимира Евтушенкова, банку ВТБ и менеджменту фармкомпании: партнеры купили производителя в конце 2018 г. «Система» заплатила за 13% компании 1,83 млрд руб. и обязалась в течение трех лет выкупить долю ВТБ.
Обновлено в 07:37
Авто

Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus

В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Наука

Шестижаберная глубоководная акула впервые попала на видео

Ученым впервые удалось заснять на видео шестижаберную глубоководную акулу.
Обновлено в 00:27
Происшествия

Землетрясение в Калифорнии привело к разлому, который видно из космоса

Землетрясение магнитудой 7,1, произошедшее 6 июля в 16 километрах от города Риджкрест в штате Калифорния, образовало огромный разлом, который заметен даже из космоса.
Обновлено в 07:26
Общество

Роскачество проверило бургеры на антибиотики

Обновлено в 01:57
Политика

Толстой назвал поездку делегации РФ в ПАСЕ победой дипломатии

Пётр Толстой, вице-спикер Госдумы, заявил о том, что состоявшаяся поездка российской делегации и возвращение полномочий в ПАСЕ является победой парламентской дипломатии России.
Обновлено в 08:11
Происшествия

Олимпийский чемпион по плаванию спас тонущего человека

Многократный чемпион мира, призер Олимпиады 2004 года Филиппо Маньини спас тонущего человека у берегов Сардинии, сообщает BBC.
Обновлено в 06:53
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии жестоко избитой девочки из Ингушетии

Обновлено 07 июля в 03:43
Шоу-бизнес

Вера Брежнева записала редкое видео с детьми Александра Цекало

Обновлено в 09:00
Экономика

Суд признал бенефициара «Домашних денег» банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом владельца микрофинансовой компании «Домашние деньги» Евгения Бернштама.
Обновлено в 06:15
Политика

Лукашенко обвинил Россию в торможении интеграции

Обновлено в 08:44
Происшествия

В СК объяснили сообщения об увольнении в пензенском управлении

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уволил главу отдела кадров пензенского следственного управления Елену Лебедеву за то, что она улыбнулась во время заседания.
Обновлено в 07:05
Экономика

В Севастополе подешевели продукты

В Севастополе в прошлом месяце рекордно подешевели цены на продукты, особенно на плоды и овощи.
Обновлено в 07:19
Технологии

В России создали систему сигналов, снижающую вероятность авиакатастроф

Как пояснил собеседник агентства, в новой системе впервые применен лазерный измеритель скорости, потребляющий меньше мощности для обогрева, чем приемники полного давления, которыми сейчас оснащают летательные аппараты.
Обновлено в 04:06
Как работают Яндекс.Новости?
Главное