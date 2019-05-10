Космос

Россия пожаловалась в НАСА на запах спирта на МКСРИА Новости вчера в 20:18

После прибытия на МКС корабля Dragon-2 экипаж станции почувствовал 3 марта необычный запах. Анализаторы воздуха выявили в атмосфере МКС повышенное содержание изопропилового спирта, концентрация которого составляла около шести миллиграммов на кубический метр.
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Российский космонавт объяснил причину появления запаха спирта на МКС

РИА Новости04:32

Россия пожаловалась в NASA на запах спирта на борту МКС

Газета.Ru03:49

Россия в своем запросе в NASA просит объяснить причины появления запаха спирта на МКС

Эхо Москвы03:03

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Российский космонавт объяснил причину запаха спирта на МКС

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Россия отправила NASA вопросы и замечания из-за запаха спирта на МКС

РБКвчера в 21:59

Россия направила NASA вопросы из-за запаха спирта на МКС

RT на русскомвчера в 21:55
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Президент Украины Петр Порошенко призвал Берлин поддержать ужесточение санкций против России в связи с решением Москвы о выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
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Происшествия

Продюсера Mash задержала ФСБ за подделку документов ради данных об SSJ100

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Ведущего BBC уволили за сравнение сына принца Гарри с шимпанзе

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На Украине произошел конфликт между главой новой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием и почетным патриархом ПЦУ Филаретом.
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Лавров отметил значительные расхождения с Японией по мирному договору

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Пьяный москвич подрался с бортпроводниками на рейсе из Туниса

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В Сети ожидают появление нового дракона в «Игре престолов»

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Число погибших при столкновении легкового автомобиля с троллейбусом в Дзержинске выросло до пяти человек.
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Политика

В Раде потребовали отмены инаугурации Зеленского 19 мая

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