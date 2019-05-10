Космос
Россия пожаловалась в НАСА на запах спирта на МКСРИА Новости вчера в 20:18
После прибытия на МКС корабля Dragon-2 экипаж станции почувствовал 3 марта необычный запах. Анализаторы воздуха выявили в атмосфере МКС повышенное содержание изопропилового спирта, концентрация которого составляла около шести миллиграммов на кубический метр.
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Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Происшествия
В Запорожье полицейские довели девочку до слез из-за советской символики
Полицейские в Запорожье довели до слез девочку, заставив ее снять пилотку с красной звездой.
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Происшествия
Число пострадавших во время грозы в Москве возросло до 12
В результате сильного ветра и грозы в Москве пострадали по меньшей мере 12 человек.
Обновлено вчера в 15:28
Политика
Порошенко просит Меркель ужесточить санкции против России
Президент Украины Петр Порошенко призвал Берлин поддержать ужесточение санкций против России в связи с решением Москвы о выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 05:22
Общество
Стриптиз и пилотка: жена экс-депутата поздравила с Днем Победы
Жена бывшего депутата Подмосковья и малоизвестная певица Оксана Яковлева выложила в Instagram два видео.
Обновлено вчера в 20:43
Происшествия
Продюсера Mash задержала ФСБ за подделку документов ради данных об SSJ100
Продюсера Тelegram-канала Mash Михаила Кумброва задержали правоохранительные органы за подделку документов.
Обновлено в 03:44
Шоу-бизнес
Появилось видео с новорожденным сыном Меган Маркл и принца Гарри
Журналисты впервые сняли герцогиню Сассекскую Меган Маркл и принца Гарри с новорожденным ребенком на видео.
Обновлено 08 мая в 08:30
Армия и оружие
Американский самолёт попытался скрыться от российских С-400 в Сирии
Обновлено вчера в 18:35
Общество
Ведущего BBC уволили за сравнение сына принца Гарри с шимпанзе
Обновлено вчера в 08:07
Политика
На Украине разгорелся конфликт между главой новой церкви и Филаретом
На Украине произошел конфликт между главой новой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием и почетным патриархом ПЦУ Филаретом.
Обновлено в 01:49
Кино
В Сети ожидают появление нового дракона в «Игре престолов»
Поклонники сериала "Игра престолов" гадают, что может означать пост Йохана Филипа Асбека, который исполнил роль Эурона Грейджоя.
Обновлено вчера в 09:05
Происшествия
Число жертв ДТП с троллейбусом в Дзержинске выросло до пяти
Число погибших при столкновении легкового автомобиля с троллейбусом в Дзержинске выросло до пяти человек.
Обновлено в 03:45
Единоборства
Магомедшарипов может провести бой против Ортеги летом
Российский боец UFC Забит Магомедшарипов может провести следующий поединок в конце лета.
Обновлено в 02:27
Происшествия
Сергей Доренко умер от разрыва аорты
Обновлено в 04:18
Политика
Китай примет ответные меры на пошлины США
Власти Китая обещают принять ответные меры на резкое увеличение США ввозных пошлин на китайские товары.
Обновлено в 03:01
Политика
В Раде потребовали отмены инаугурации Зеленского 19 мая
Ранее Владимир Зеленский обвинил ЦИК Украины в оттягивании его инаугурации из желания предотвратить роспуск Рады, которая собралась на экстренное совещание сразу после оглашения официальных итогов второго тура президентских выборов.
Обновлено в 05:20
Футбол
Майк Фелан утвержден в должности ассистента главного тренера МЮ
Майк Фелан официально стал помощником главного тренера "Манчестер Юнайтед", как это и ожидалось.
Обновлено в 05:16
Экономика
Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено вчера в 02:23
Политика
Огромный таракан залез на президента Филиппин во время его выступления
Обновлено вчера в 16:27
Политика
Киев прокомментировал неявку России на трибунал по делу украинских моряков
Отсутствие РФ на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда, заявила в пятницу пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.
Обновлено в 05:01
Общество
Воздушную часть парада Победы в Москве отменили
Воздушную часть парада Победы в Москве отменили, об этом сообщает Первый канал.
Обновлено вчера в 02:57
Путешествия
Конюхов впервые в истории пересек южную часть Тихого океана на веслах
Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в мире, переплывшим южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
Обновлено в 04:18
Гаджеты
Xiaomi опустила цену Xiaomi Mi Mix 2S ниже $300
Сегодня цена на смартфона Xiaomi Mi Mix 2S в официальном магазине Xiaomi Mall достигла рекордно низкого уровня.
Обновлено вчера в 08:41
Шоу-бизнес
Фанаты перестали узнавать Юлию Волкову из-за уколов ботокса
Интернет-пользователи на последних снимках попросту не узнают певицу Юлию Волкову, которая в последнее время стала колоть себе уколы ботокса.
Обновлено в 00:25
Путешествия
Составлен топ-10 самых популярных стран для отдыха летом
Стоит отметить, что цена авиабилетов в Грузию выросла на 9%, в Черногорию — на 7%. Стоимость поездки в Испанию, наоборот, снизилась на 6%. Также в рейтинг вошли Италия, Германия, Болгария, Казахстан, Молдавия, Киргизия и Азербайджан.
Обновлено в 04:37