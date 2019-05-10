Космос
Россия пожаловалась NASA на запах спирта на МКСГазета.Ru 20:20
Россия направила в NASA замечания из-за выброса изопропилового спирта в атмосферу МКС после стыковки к ней корабля Dragon-2, сообщает РИА "Новости". Об этом рассказал начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов.
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Да, насколько я знаю, из-за этого корабля произошел выброс в атмосферу МКС паров изопропилового спирта. Все замечания выданы, вопросы заданы.
— Павел Власов, российский лётчикТелеканал 360° 21:10
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