Космос
Россия пожаловалась NASA на запах спирта на МКСГазета.Ru вчера в 20:20
Россия направила в NASA замечания из-за выброса изопропилового спирта в атмосферу МКС после стыковки к ней корабля Dragon-2, сообщает РИА "Новости". Об этом рассказал начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов.
Читать в источнике
Оценить162
То, что это спирт, совсем неоднозначно. Может казаться, что там спирт, а на деле – другие соединения.
— Павел Виноградов, российский космонавтПетербургский дневник 06:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 08:44, Ашберн
Шоу-бизнес
Аллу Пугачеву и Игоря Николаева едва не сбил автобус
Обновлено в 05:01
Футбол
Экс-футболист «Манчестер Сити» Яя Туре завершил карьеру
Агент бывшего полузащитника английского «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк заявил, что его клиент принял решение завершить карьеру.
Обновлено в 08:26
Хоккей
IIHF утвердила формат финала ЧМ без послематчевых буллитов
Директорат Международной федерации хоккея (IIHF) в четверг утвердил переход на новый формат проведения овертаймов на чемпионатах мира, финал турнира будет проводиться без послематчевых буллитов.
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия
Во Владивостоке затонул пассажирский катер
В районе мыса Басаргина у берегов Владивостока затонул катер, на борту которого были три человека.
Обновлено в 08:10
Общество
Погибший журналист Сергей Доренко жил и учился в Волгограде
Обновлено в 06:41
Политика
Коломойский заявил, что Аваков может стать премьер-министром Украины
Бизнесмен Игорь Коломойский допустил возможность, что нынешний глава МВД Украины Арсен Аваков станет премьер-министром страны.
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес
Джордж Клуни отказал родившей Меган Маркл
Последние месяцы беременности супруги принца Гарри, фанаты Меган Маркл оживленно обсуждали вопрос о том, кого герцогиня и ее муж выберут на роли крестных родителей своего наследника.
Обновлено вчера в 14:00
Шоу-бизнес
Певица Катя Лель снова увидела НЛО
Известная российская певица Катя Лель заявила, что снова увидела НЛО.
Обновлено в 02:11
Происшествия
В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины
В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".
Обновлено в 06:48
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Происшествия
Сергей Доренко умер от разрыва аорты
Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Авто
Появились первые рендеры универсала Toyota Camry
Яркий и динамичный дизайн Toyota Camry последнего поколения, сделавший эту машину заметно более молодежной, позволил придать аналогичный облик и универсалу.
Обновлено вчера в 05:48
Армия и оружие
WSJ рассказала о секретной ракете США
Обновлено вчера в 08:42
Общество
Уроженку России в США посадили на 12 лет за мошенничество
Суд в Нью-Йорке приговорил к 12 годам уроженку России, гражданку Германии Анну Сорокину за крупное мошенничество, сообщает Guardian.
Обновлено в 08:36
Политика
Виторган прокомментировал свой пост про День Победы
Обновлено в 06:19
Политика
Киев ответил на неявку России на трибунал по делу украинских моряков
Отсутствие России на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда.
Обновлено в 08:33
Хоккей
Около 80% билетов уже реализовано на матчи чемпионата мира по хоккею
Около 80% билетов на матчи чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии уже проданы.
Обновлено вчера в 03:52
Политика
Гуайдо может согласиться на военное вторжение США в Венесуэлу
По словам Гуайдо, в конституции Венесуэлы есть статья, позволяющая проводить военное вторжение, и именно ее он может использовать в качестве одного из вариантов разрешения ситуации.
Обновлено в 07:27
Футбол
Гол Погребняка на 96 минуте спас «Урал» от проигрыша «Оренбургу»
От поражения "Урал" спас гол нападающего Павла Погребняка на 96 минуте. "Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обновлено в 07:05
Общество
На параде в Нижнем Тагиле показали «фашиста» в клетке
Клетку с собаками и артистом, изображающим фашиста, провезли по улицам Нижнего Тагила после парада.
Обновлено вчера в 16:25
Политика
Госсекретарь США посетит Москву и Сочи с 12 по 14 мая
Государственный секретарь США Майкл Помпео отправится с визитом в Москву и Сочи с 12 по 14 мая, где у него запланированы переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым и где он рассчитывает, что его примет президент России Владимир Путин.
Обновлено в 08:40
Общество
Познер о смерти Доренко: «Думаю, что Сергей в аду»
На своем сайте Познер заметил, что Доренко позволял себе самые "неслыханные высказывания", поэтому, по мнению Владимира Владимировича, его коллега "попал в ад", где "дает жару самому сатане".
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская обнародовала личную переписку с режиссером, из-за которого ушла из театра
Конфликт между Настасьей Самбурской и режиссером театра на Малой Бронной Антоном Яковлевым продолжает развиваться в публичном пространстве.
Обновлено в 05:55
Финансы
Госдолг Японии впервые в истории превысил $10 трлн
Государственный долг Японии по состоянию на конец 2018 финансового года (31 марта 2019 года) составил почти 1103,4 трлн иен (более $10 трлн).
Обновлено в 05:13
Наука
Негативные эмоции провоцируют у пожилых людей хронические заболевания
Обновлено вчера в 14:04
Происшествия
В Германии 9 мая осквернили могилы павших воинов
На советском военном кладбище в Шпремберге в федеральной земле Бранденбург осквернили могилы павших воинов.
Обновлено в 07:58
Происшествия
В пригороде Севастополя неизвестные повредили воинский мемориал
В Объединении крымских татар Севастопольского региона агентству пояснили, что в ночь на 9 мая в селе Орловка в пригороде Севастополя неизвестные повредили мемориал.
Обновлено вчера в 13:40