Россия пожаловалась NASA на запах спирта на МКСГазета.Ru вчера в 20:20

То, что это спирт, совсем неоднозначно. Может казаться, что там спирт, а на деле – другие соединения.

Россия направила в NASA замечания из-за выброса изопропилового спирта в атмосферу МКС после стыковки к ней корабля Dragon-2, сообщает РИА "Новости". Об этом рассказал начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов.

Россия пожаловалась NASA на запах спирта на МКС

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