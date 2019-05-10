Космос

Россия пожаловалась NASA на запах спирта на МКСГазета.Ru вчера в 20:20

Россия направила в NASA замечания из-за выброса изопропилового спирта в атмосферу МКС после стыковки к ней корабля Dragon-2, сообщает РИА "Новости". Об этом рассказал начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов.
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Павел Виноградов
То, что это спирт, совсем неоднозначно. Может казаться, что там спирт, а на деле – другие соединения.
— Павел Виноградов, российский космонавтПетербургский дневник 06:42

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