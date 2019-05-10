Космос
Россия пожаловалась NASA на запах спирта на МКСГазета.Ru вчера в 20:20
Россия направила в NASA замечания из-за выброса изопропилового спирта в атмосферу МКС после стыковки к ней корабля Dragon-2, сообщает РИА "Новости". Об этом рассказал начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов.
Читать в источнике
Оценить151
То, что это спирт, совсем неоднозначно. Может казаться, что там спирт, а на деле – другие соединения.
— Павел Виноградов, российский космонавтПетербургский дневник 06:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 07:15, Ашберн
Происшествия
Число пострадавших от грозы в Москве увеличилось
Обновлено в 06:17
Гаджеты
В Samsung запатентовали складной «смартфон-кирпич»
В компании запатентовали складной «смартфон-кирпич» способный складываться в трех местах и превращающийся в параллелепипед.
Обновлено в 06:09
Происшествия
Автомобильный мост рухнул в Свободненском районе Амурской области
Автомобильный мост возле села Чембары в Свободненском районе Амурской области рухнул в пятницу.
Обновлено в 03:36
Политика
WSJ: адвокат Трампа намерен встретиться с Зеленским в Киеве
Адвокат президента США Рудольф Джулиани намерен посетить Киев, чтобы убедить новые украинские власти провести расследование, результаты которого могли бы быть полезны американскому лидеру Дональду Трампу.
Обновлено вчера в 23:43
Политика
В МИД Украины заявили о неявке России на трибунал по делу моряков
В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что представитель России не будет участвовать в публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву по делу задержанных за нарушение российской границы моряков ВМС Украины.
Обновлено в 06:42
Происшествия
Сергей Доренко умер от разрыва аорты
Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Экономика
Отели Турции подорожают на 15% к высокому сезону
В ассоциации ожидают, что с наступлением высокого сезона цены в турецких отелях вырастут за счет более активного притока иностранных туристов - как минимум на 10-15%.
Обновлено 07 мая в 09:14
Общество
Диетологи назвали простой способ сбросить лишний вес к лету
Обновлено вчера в 01:36
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Интернет
В Telegram появилась функция архивирования чатов
Новое обновление популярного мессенджера позволит не удалять старые чаты. 9 мая вышло обновление популярного мессенджера Павла Дурова.
Обновлено в 02:17
Происшествия
В Mash опровергают использование поддельных документов
Ранее агентство "РИА Новости" сообщило, что сотрудника Mash задержали, так как он пытался получить в аэропорту Шереметьево записи переговоров пилотов самолета SSJ с диспетчерами, подкрепляя свой запрос документом от имени Генпрокуратуры, который и был поддельным.
Обновлено в 07:02
Хоккей
Все билеты на первые четыре матча чемпионата мира по хоккею проданы
Организаторы продали все билеты на первые четыре матча чемпионата мира по хоккею. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета турнира.
Обновлено в 02:45
Транспорт
Проезд в метро Екатеринбурга подорожает уже с 15 мая
Со среды, 15 мая, в Екатеринбурге подорожает стоимость проезда в метро сразу на четыре рубля. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.
Обновлено в 05:49
Гаджеты
Опубликован тизер материнской платы MSI для CPU Ryzen 3000
Компания MSI решила подогреть интерес публики к грядущему выходу нового поколения процессоров AMD Ryzen, опубликовав тизер соответствующей материнской платы.
Обновлено в 05:32
Общество
Виторган объяснил свой призыв отказаться от празднования Дня Победы
Актер Максим Виторган объяснил свой призыв отказаться от широкого празднования Дня Победы и слова про то, что 9 мая «нам праздновать нечего».
Обновлено в 02:47
Происшествия
В Новой Москве иномарка столкнулась с грузовиком и микроавтобусом
Один человек погиб при столкновении легкового автомобиля, грузовой фуры и микроавтобуса на 232-м километре трассы А-107 в Новой Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 06:39
Футбол
Яя Туре завершил карьеру футболиста и может начать работу тренером в России
Ивуарийский полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре принял решение завершить свою профессиональную карьеру футболиста.
Обновлено в 06:19
Политика
На Украине разгорелся конфликт между главой новой церкви и Филаретом
На Украине произошел конфликт между главой новой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием и почетным патриархом ПЦУ Филаретом.
Обновлено в 01:49
Политика
Огромный таракан залез на президента Филиппин во время его выступления
Обновлено вчера в 16:27
Шоу-бизнес
Дана Борисова помирилась с дочерью
Дана Борисова рассказала, как в ответ на замечание дочь ударила ее ногой, после чего она выгнала ее из дома.
Обновлено в 04:53
Футбол
Гол Погребняка на 96 минуте спас «Урал» от проигрыша «Оренбургу»
От поражения "Урал" спас гол нападающего Павла Погребняка на 96 минуте. "Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обновлено в 07:05
Общество
Скончался журналист Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:45
Происшествия
В Дагестане грязевой сель унес стадо и автомобили
Ливень с дождем и градом на северо-западе Дагестана привел к сходу мощного селевого потока в реку Андийское Койсу.
Обновлено в 04:20
Армия и оружие
В ВВС Израиля заявили о готовности нейтрализовать С-300 в Сирии - «если потребуется»
Системы противовоздушной обороны С-300, поставленные Россией в Сирию, полностью боеготовы и прикрывают небо Сирийской Арабской Республики.
Обновлено в 05:19
Политика
Китай ответит США на повышение пошлин
Пекин выразил глубокое сожаления из-за решения Вашингтона повысить пошлины на импорт продукции из страны с 10 до 25%.
Обновлено в 06:07
Общество
На параде в Нижнем Тагиле показали «фашиста» в клетке
Клетку с собаками и артистом, изображающим фашиста, провезли по улицам Нижнего Тагила после парада.
Обновлено вчера в 16:25