Политика
Россия потребует у США возвращения Ярошенко на РодинуИзвестия вчера в 19:00
Россия потребует передать российского заключенного Константина Ярошенко из Штатов для отбывания срока в стране гражданства. Соответствующее обращение к компетентным органам США будет отправлено после 20 апреля, отметили в министерстве юстиции РФ.
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Россия обратится к компетентным органам США по поводу передачи российского заключенного Константина Ярошенко из Штатов для отбывания срока в стране гражданства. Об этом министерство юстиции РФ сообщило в ответном письме заключенному летчику (есть в распоряжении «Известий»).Известиявчера в 17:01
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