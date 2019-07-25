Теннис

Россия потребовала от США прекратить дискриминацию спортсменовРИА Новости вчера в 19:30

В дипмиссии выразили возмущение "продолжающейся практикой воспрепятствования участию наших спортсменов в крупных соревнованиях, проходящих на территории США". Дипломаты также потребовали прекратить дискриминацию российских спортсменов.
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