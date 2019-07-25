Теннис
Россия потребовала от США прекратить дискриминацию спортсменовРИА Новости вчера в 19:30
В дипмиссии выразили возмущение "продолжающейся практикой воспрепятствования участию наших спортсменов в крупных соревнованиях, проходящих на территории США". Дипломаты также потребовали прекратить дискриминацию российских спортсменов.
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Шамиль Тарпищев — о визовой проблеме Кузнецовой: «Ответа ITF на наши письма нет»
Матч ТВвчера в 08:38
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Происшествия
В офисе владельца задержанного на Украине танкера проводятся обыски
По словам источника, устанавливаются причины отправления судна на Украину Обыски проводятся в офисе компании "Фос шипинг менеджмент" в Геленджике, танкер которой был задержан на Украине, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:48
Политика
В ООН прокомментировали задержание Украиной российского танкера
Заместитель официального представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак, комментируя задержание украинской стороной российского танкера в порту Измаил, заявил, что все стороны должны избегать действий, ведущих к эскалации.
Обновлено вчера в 12:33
Общество
В Роскачестве рассказали, как правильно собирать грибы
Специалисты Роскачества рассказали, как правильно собирать грибы, чтобы не отравиться ими.
Обновлено в 01:00
Гаджеты
Apple объявила о покупке модемного бизнеса Intel за $1 млрд
Apple до конца года планирует закрыть сделку по приобретению большей части модемного подразделения Intel, говорится в совместном заявлении компаний.
Обновлено в 02:03
Общество
Госдума приняла законопроект о продлении «дачной амнистии»
Государственная дума Российской Федерации приняла во втором чтении законопроект, восстанавливающий «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года.
Обновлено 23 июля в 13:06
Политика
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
Обновлено вчера в 21:39
Происшествия
В Челябинске автокран столкнулся с маршруткой
В Челябинске автокран столкнулся с автобусом ПАЗ.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Укравшая 41 млн кассирша сбежала за границу
Кассирша из московского пункта обмена валют, укравшая у клиента 41 млн рублей, могла сбежать из России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обновлено в 01:37
Шоу-бизнес
Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено вчера в 10:58
Футбол
«Эвертон» представил проект нового стадиона
Футбольный клуб «Эвертон» представил проект своего нового стадиона. Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.
Обновлено в 00:56
Политика
Зеленский и Трамп поговорили по телефону
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Обновлено вчера в 14:03
Происшествия
Водолазы ведут поиски тела утонувшей женщины
Обновлено в 01:21
Происшествия
Неизвестные напали с ножами на двух футболистов лондонского «Арсенала»
Обновлено вчера в 19:25
Кино
Хаски опубликовал «спекулятивный документальный» фильм Люцифер
Обновлено вчера в 12:16
Политика
Топилин не исключил продления программы маткапитала до 2025 года
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин не исключает возможности продления программы материнского капитала до 2025 года, однако пока этот вопрос на правительственном уровне не обсуждался.
Обновлено в 01:53
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского «РАМ Банка»
Банк России приказом от 26 июля 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского "РАМ Банка", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 01:35
Происшествия
Стена дома обрушилась после взрыва газа в Ленинградской области
Стена второго этажа жилого дома обрушилась после взрыва газового баллона в поселке Рахья во Всеволожском районе Ленинградской области, жильцов эвакуировали, для них создали пункт временного размещения (ПВР), сообщили ТАСС в районной администрации.
Обновлено вчера в 10:22
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy S8 спас жизни 20 человек
Обновлено вчера в 06:51
Экономика
Россиян предупредили о подорожании сладостей
Кондитерские изделия в России могут подорожать на 5-7 процентов. Об этом «Известиям» сообщили в Московской торгово-промышленной палате.
Обновлено в 00:59
Авто
BMW наращивает производство аккумуляторов
Обновлено вчера в 11:11
Политика
Капитан задержанного танкера рассказал об изъятии документов
Капитан захваченного СБУ российского танкера Илья Дробязко рассказал, что некоторые документы были изъяты во время досмотра танкера, сообщает RT.
Обновлено в 01:45
Общество
Больше семей смогут получить пособия для детей
Госдума приняла закон, позволяющий получать пособия на первого и второго ребенка большему количеству семей, сообщает РИА "Новости".
Обновлено 24 июля в 08:59
Политика
Генпрокуратура признала «Атлантический совет» нежелательным в России
Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации The Atlantic Council of the United States («Атлантический совет») на территории страны.
Обновлено вчера в 13:19
Политика
США предложили Турции не вводить в строй купленные у России С-400
Обновлено вчера в 17:12
Общество
В Гидрометцентре предупредили россиян о снеге в выходные
Заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, что в конце недели есть вероятность дождя и мокрого снега на крайнем севере и на северо-востоке европейской территории России.
Обновлено вчера в 01:16
Музыка
В Салехарде нашли организаторов концерта на День города, от которого отказываются артисты
Обновлено в 01:11
Здоровье
Бесплатные медосмотры для дачников посетили более 500 петербуржцев
Осмотр у медицинских выездных бригад уже прошли 500 человек.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Арестован экс-глава правительства Астраханской области Расул Султанов
Как только что стало известно «Арбузу», экс-председатель правительства Астраханской области Расул Султанов был взят под арест.
Обновлено в 02:36
Политика
Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома
Юриста Фонда по борьбе с коррупцией Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома, передает телеканал «Дождь».
Обновлено вчера в 17:31