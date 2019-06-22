Россия потребовала от Грузии вернуть долгиLenta.ru 11:55

с чего всё началось

Причинами запрета на полеты грузинских авиакомпаний в Россию стали необходимость обеспечить достаточный уровень авиационной безопасности и наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление российского Минтранса.

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Политика В Грузии прокомментировали решение России о запрете авиасообщения Спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с РФ Зураб Абашидзе заявил, что в Тбилиси изучают решение о запрете авиасообщения.

Космос NASA обнаружило на Марсе возможные признаки жизни На Марсе обнаружены необычно высокие уровни метана, которые могут свидетельствовать о жизни на планете.

Политика Georgian Airways предложила способ обхода запрета на полеты в Россию Грузинская авиакомпания Georgian Airways выступила с заявлением по поводу запрета российских авиационных властей на полеты в Россию.

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Политика Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.

Происшествия На берегу реки в Москве нашли мертвого младенца В Москве прохожие, гулявшие вдоль берега реки Норишка на севере столицы, обнаружили страшную находку — тело новорожденного младенца со следами пуповины.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП в Забайкалье Четыре человека стали жертвами ДТП в Забайкальском крае, еще шестеро, в том числе двое детей, получили травмы.

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Космос Американский продюсер сообщил о фальсификации полета США на Луну Соединенные Штаты Америки могли сфальсифицировать высадку людей на Луну в 1969 году.

Политика Путин не планирует отдавать Курилы Власти России планируют заняться развитием Дальнего Востока и, в частности, Южных Курил, заявил президент Владимир Путин в программе «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым на канале «Россия-1».

Армия и оружие США по указу Трампа провели кибератаку на ракетные системы Ирана Президент США Дональд Трамп одобрил кибератаку на иранские компьютерные системы по управлению запуском ракет после того, как Тегеран сбил американский беспилотник, пишет The Washington Post со ссылкой на информированные источники.

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Политика Соловьёв назвал циничным заявление Зеленского о мире Телеведущий Владимир Соловьёв упрекнул президента Украины Владимира Зеленского в лицемерии.

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