Россия потребовала от Грузии вернуть долгиLenta.ru 11:55

с чего всё началось

Причинами запрета на полеты грузинских авиакомпаний в Россию стали необходимость обеспечить достаточный уровень авиационной безопасности и наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление российского Минтранса.

Космос Хакеры похитили у НАСА данные о миссиях на Марс Хакеры проникли в сеть Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) и похитили почти 500 мегабайт данных о миссиях на Марсе.

Футбол Испания вышла в полуфинал ЧЕ. Италия ждет других матчей В группе А молодежного чемпионата Европы завершились матчи третьего тура. Испания обыграла Польшу 5:0, и заняла первое место в группе.

Общество Митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова состоится в воскресенье Правительство Москвы согласовало проведение митинга в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова на воскресенье, говорится в сообщении пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Космос SpaceX запустит в космос останки 152 покойников Falcon Heavy в рамках миссии Space Test Program-2 должна будет вывести в космос 24 спутника, атомные часы для глубокого космоса, а также прах 152 покойных людей.

Происшествия Объявился владелец «8,5 миллиардов полковника Захарченко» 13 ЛЕТ ЗА ФЕЙК-ПИАР (ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРИГОВОРУ) Напомним, что 10 июня Пресненский суд приговорил бывшего полковника к 13 годам строгого режима и штрафу почти 118 миллионов рублей.

Авто Кроссовер Hyundai Venue пользуется огромным спросом Новый кроссовер Hyundai Venue, выйдя в продажу 21 мая этого года, меньше чем за месяц собрал в Индии более 33 тысяч предоплаченных заказов.

Футбол Бразилия разгромила Перу на Кубке Америки В Сан-Паулу завершился матч третьего тура группового этапа Кубка Америки 2019 года между Бразилией и Перу, сообщает "Советский спорт".

Происшествия Пенкин подаст в суд на Utair из-за инцидента во «Внуково» Певец Сергей Пенкин подаст в суд на авиакомпанию Utair из-за инцидента в аэропорту "Внуково", по итогам которого он не смог вылететь в пункт назначения.

Политика Си Цзиньпин примет участие в саммите G-20 Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в работе 14-й встречи группы G-20 в Осаке.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников чрезмерным проявлением сдержанности.

Политика Georgian Airways предложила способ обхода запрета на полеты в Россию Грузинская авиакомпания Georgian Airways выступила с заявлением по поводу запрета российских авиационных властей на полеты в Россию.

Культура Никки Минаж выходит замуж Американская певица Ники Минаж рассказала о своих отношениях с бойфрендом Кеннетом Петти и добавила, что в скором времени они могут стать мужем и женой.

Экономика Карлоса Гона подозревают в присвоении свыше $3 млн из средств Renault Экс-главу альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлоса Гона подозревают в присвоении порядка $3,25 млн из президентского фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений, пишет газета The Asahi Shimbun в воскресенье, 23 июня.

Наука Маск заявил о постепенном вымирании человечества Генеральный директор Tesla и Space X Илон Маск заявил, что к 2050 году население Земли значительно сократится, а не возрастёт, как считают в ООН.

Энергетика На Украине заявили о критическом дефиците газа Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявил о критическом дефиците газа в хранилищах.

Происшествия В центре Петербурга загорелось трехэтажное здание В Невском районе Петербурга в трехэтажном здании произошел пожар, сообщает пресс-служба городского управления МЧС.

Происшествия Полиция задержала 70 человек у здания газеты в Нью-Йорке Полиция Нью-Йорка задержала несколько десятков человек, протестовавших у здания газеты The New York Times.

Шоу-бизнес Самбурская устроила фотосессию в ярком купальнике на Самуи В кадре Настасья облачена в цветастый купальник, который подчеркнул все изгибы ее тела.

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