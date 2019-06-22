Политика
Россия потребовала от Грузии вернуть долгиLenta.ru 11:55
Причинами запрета на полеты грузинских авиакомпаний в Россию стали необходимость обеспечить достаточный уровень авиационной безопасности и наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление российского Минтранса.
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Космос
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