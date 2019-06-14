Политика

Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназаРБК 14:49

Речь идет о материале телеканала Би-би-си, который со ссылкой на источники сообщил, что спецподразделения британской армии разработали план, который предусматривает переориентирование с борьбы с терроризмом на противодействие иностранным государствам, в частности России, которая якобы совершает некие тайные действия в Прибалтике и Африке.
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с чего всё началось
Британские СМИ заявили
, что спецподразделения британской армии могут реструктуризировать, чтобы они вместо борьбы с терроризмом переориентировались на противодействие «опасному международному поведению» других стран, «в частности России».
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