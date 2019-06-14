Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназаРБК 14:49

с чего всё началось

Речь идет о материале телеканала Би-би-си, который со ссылкой на источники сообщил, что спецподразделения британской армии разработали план, который предусматривает переориентирование с борьбы с терроризмом на противодействие иностранным государствам, в частности России, которая якобы совершает некие тайные действия в Прибалтике и Африке.

Общество Мэрия Брюгге призвала туристов подольше оставаться в городе Власти всемирно известного бельгийского Брюгге делают ставку на развитие качественного туризма, ожидая, что гости старинного города будут останавливаться в местных гостиницах, а не просто за несколько часов пробегать все достопримечательности в составе высадившихся с круизных лайнеров экскурсионных групп, сообщили РИА Новости в мэрии.

Происшествия В селе под Пензой начали разгонять селян из-за конфликта с цыганами В селе Чемодановка Пензенской области, где произошел конфликт между местными жителями и цыганами, начал работать ОМОН.

Происшествия Нашелся пропавший кот Бари Алибасова PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.

Политика Госдеп выразил ООН обеспокоенность по поводу визита замгенсека Воронкова в Синьцзян Администрация США выразила руководству ООН свою обеспокоенность планируемым визитом заместителя генерального секретаря всемирной организации, главы Контртеррористического управления Владимира Воронкова в Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР.

Политика Медведчук рассказал, как Путин относится к Зеленскому Глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук в эфире телеканала NewsOne рассказал, как президент России Владимир Путин относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Спорт Сборная России по волейболу обыграла Польшу в Лиге наций Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой Польши в матче предварительного этапа Лиги наций.

Культура Во Франции госпитализирован Ален Делон Во Франции экстренно госпитализирован актер Ален Делон. Об этом сообщил телеканал BFMTV 14 июня.

Шоу-бизнес Жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина впервые показала сына В 2018 году «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина вышла замуж за бывшего правителя Малайзии.

Происшествия Приговор Кокорина и Мамаева отменен Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.

Технологии Ученый назвал стоимость российской программы по борьбе с астероидами Несколько десятков миллиардов рублей составит стоимость программы по борьбе с астероидно-кометной опасностью в случае ее реализации в России.

Происшествия В Севастополе суд освободил капитана украинского судна «ЯМК-0041» В Севастополе вынесли приговор капитану украинского рыболовецкого судна Виктору Новицкому, задержанному за незаконный промысел у побережья Крыма.

Происшествия В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.

Политика Турция вправе проводить геологоразведку у берегов Кипра, заявили в МИД Официальный представитель МИД Турции Хами Аксой заявил, что Анкара даст необходимый ответ, если власти Кипра попытаются арестовать экипаж судна "Фатих".

Происшествия Российского сноубордиста застрелили в США В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.

Технологии Крупнейший в мире самолёт продают за $400 млн Экспериментальный самолёт-катамаран Stratolaunch, разработанный для воздушного запуска ракет-носителей, продаётся за $400 миллионов, сообщил канал CNBC.

Финансы ЦБ понизил ключевую ставку до 7,5 процента Если ситуация будет развиваться по базовому прогнозу, Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года, говорится в релизе.

Экономика Tax free могут расширить на всю Россию до конца 2019 года Пилотный проект системы tax free был запущен в России в апреле 2018 года.

Политика Порошенко рассказал об «украинском трезубце» в Севастополе Бывший президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Facebook написал, что «украинский трезубец» в Севастополе «видели за тысячу лет до российского триколора».

Наука С помощью обменного взаимодействия оказалось возможным изменить магнитное поле атома Международной команде исследователей с помощью нового метода наблюдения удалось описать изменение обменного взаимодействия при контакте двух одиночных атомов и обнаружили локализованное переменное магнитное поле, которое управляет спином материала.

Общество «Земляничное» полнолуние смогут увидеть жители Ростовской области Над Ростовской областью взойдёт «земляничная» Луна. Спутник Земли во всей его красе можно будет наблюдать 17 июня с 11:31.

Политика Водная блокада Крыма ударила по самой Украине Кадры наводнения в Херсоне и области на своей странице в соцсети разместил бывший депутат Верховной рады Украины.

Интернет ESET обнаружила новый вид мошенничества в WhatsApp Эксперты из компании «Eset», занимающейся разработкой и интеграцией антивирусного программного обеспечения, рассказали о новом виде мошенничества, которое осуществляется при помощи мессенджера «Whatsapp», сообщает ИА «REGNUM».

Религия Троицкая родительская суббота: как ее правильно провести? Чтобы помянуть умерших близких, священники советуют на Троицкую родительскую субботу с утра прийти в храм, помолиться во время Божественной литургии.

Общество Росстандарт оценил долю суррогатного бензина в Крыму в 20% Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) по итогам проверок, проведенных в Крыму в мае и начале июня 2019 года, выявило реализацию фальсифицированного дизельного топлива в 47% взятых пробах, бензина — в 20%.