Политика

Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназаРоссийская газета вчера в 22:53

Москва призвала британские МИД и минобороны публично разъяснить статьи местных медиа о якобы приказе министерства обороны этой страны о "переформатировании спецназа Британии на Россию". Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте посольства РФ в Лондоне.
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с чего всё началось
Британские СМИ заявили
, что спецподразделения британской армии могут реструктуризировать, чтобы они вместо борьбы с терроризмом переориентировались на противодействие «опасному международному поведению» других стран, «в частности России».
RT на русскомвчера в 13:27

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Британию призвали объяснить перенацеливание спецназа на Россию

Газета.Ru05:14

Посольство РФ просит Лондон разъяснить сообщения о планах использовать спецназ против России

Коммерсантъвчера в 17:27

Британию призвали объяснить переориентирование спецназа на Россию

RT на русскомвчера в 13:27

Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа

РБКвчера в 14:49

Посольство РФ: планы Лондона по изменению сфер деятельности британского спецназа тревожат

ТАССвчера в 14:11

Москва призвала Лондон объяснить переориентирование спецназа на борьбу с РФ

ФАНвчера в 13:48

Посольство ответило на «переориентирование» британского спецназа на Россию

РИА Новостивчера в 16:10
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 05:38, Ашберн
Экономика

Минэкономразвития предложило оказывать самозанятым господдержку

Минэкономразвития разработало законопроект, который предусматривает оказание государственной поддержки самозанятым россиянам наравне с малым и средним бизнесом.
Обновлено в 04:36
Политика

Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму

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Происшествия

Младший сын Соколова мог убить мать из ревности

Обновлено вчера в 09:22
Происшествия

По делу о конфликте в Чемодановке задержаны более 170 человек

«В результате операции 174 человека были доставлены в отдел МВД России по Бессоновскому району, трое задержаны в качестве подозреваемых как участники конфликта», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
Обновлено в 00:22
Происшествия

В Смоленской области сорванный ветром лист кровли упал на поезд

Сорванный сильным ветром лист кровли упал накануне на проходящий пассажирский поезд на железнодорожной станции Вязьма в Смоленской области, из-за ЧП движение состава было задержано почти на полчаса, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 04:58
Политика

Путин подарил Си Цзиньпину на день рождения российское мороженое

Президент РФ Владимир Путин до официального начала в Душанбе саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения и подарил мороженое российского производства, которое так полюбилось китайскому лидеру.
Обновлено в 01:58
Единоборства

Федор Емельяненко прокомментировал подписание контракта с Bellator

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко поделился мнением о решении подписать контракт с Bellator.
Обновлено в 03:05
Экономика

Акимов пообещал решить вопрос с частотами для сетей 5G за два года

Вице-премьер Максим Акимов заявил, что власти ведут переговоры с производителями оборудования и поставщиками, которые могут быть задействованы для создания в России сетей 5G, однако вопрос с частотами для них еще не решен, передает ТАСС.
Обновлено в 01:43
Происшествия

Сестрам Хачатурян предъявили обвинение в окончательной редакции

Обновлено вчера в 05:55
Политика

Путин обсудил с эмиром Катара инвестиционное сотрудничество

Президент России Владимир Путин предложил эмиру Катара шейху Тамиму бин Хамаду Аль Тани обсудить ситуацию на Ближнем Востоке и инвестиционное сотрудничество.
Обновлено в 04:21
Шоу-бизнес

Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам заключения за ужин с Путиным

В феврале 2015 года суд приговорил актрису к 8 месяцам тюрьмы и штрафу в 600 евро.
Обновлено вчера в 13:38
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку

Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено вчера в 06:56
Происшествия

Посадку SSJ 100 в Шереметьево воссоздадут летчики-испытатели

Обновлено в 05:00
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.
Обновлено вчера в 12:09
Происшествия

Звезду сериала «Универ» задержали в центре Москвы

Обновлено в 03:45
Наука

Ученые нашли в Шотландии рукотворные острова древнее Стоунхенджа

Искусственные острова были обнаружены в Шотландии учеными. Исследователей поразило то, что они были созданы раньше знаменитого Стоунхенджа.
Обновлено вчера в 17:42
Происшествия

Самолет совершил жесткую посадку в Краснодаре

По словам представителей пресс-службы аэропорта, около двух часов ночи воздушное судно коснулось хвостом взлетно-посадочной полосы при попытке уйти на второй круг.
Обновлено в 04:26
Армия и оружие

В территориальных водах Литвы начался очередной этап учений НАТО

Обновлено вчера в 14:05
Авто

Почему дорожают автомобили с пробегом

Обновлено в 03:20
Авто

Важная новость про Renault Arkana: дисковые тормоза будут!

В мае в онлайн-шоуруме были выставлены сто автомобилей Renault Arkana в топовой версии Edition One, которые раскупили всего за три часа с момента старта продаж.
Обновлено в 03:19
Общество

Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца

Обновлено в 04:45
Общество

В Бразилии нефтяники бастуют против пенсионной реформы

Нефтяники крупнейшей бразильской нефтегазовой компании Petroleo Brasileiro SA начали забастовку в восьми штатах Бразилии в рамках общенациональных протестов против предложенной правительством пенсионной реформы.
Обновлено вчера в 08:36
Кино

Брэдли Купер заменит Леонардо ДиКаприо на «Аллее кошмаров»

Купер заменит в проекте Леонардо ДиКаприо, который претендовал на главную роль еще в апреле, но выбыл из-за несостоявшейся сделки.
Обновлено в 02:30
Происшествия

На Украине один человек погиб в результате аварии в шахте

Обновлено в 05:10
Кино

На «Кинотавре» с аншлагом показали фильм «Дылда» Кантемира Балагова

В пятницу на сочинском кинофестивале «Кинотавр» показали картину «Дылда» режиссера Кантемира Балагова.
Обновлено вчера в 15:16
Происшествия

В Ботсване слон насмерть затоптал стрелявшего в него фермера

Обновлено в 03:54
Космос

Тяжелые металлы на Земле появились в результате взрывов сверхновых

Обновлено вчера в 22:31
Политика

Представители Демпартии Молдавии покинули страну

Обновлено вчера в 16:17
Происшествия

8-летняя девочка из Казани погибла на аттракционе в Анапе

Обновлено в 03:52
Происшествия

На Серовском тракте произошло смертельное ДТП

Авария произошла 15 июня на участке Серовского тракта от Екатеринбурга до Невьянска.
Обновлено в 04:57
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