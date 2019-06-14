Политика
Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназаРоссийская газета 22:53
Москва призвала британские МИД и минобороны публично разъяснить статьи местных медиа о якобы приказе министерства обороны этой страны о "переформатировании спецназа Британии на Россию". Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте посольства РФ в Лондоне.
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с чего всё началось
Британские СМИ заявили, что спецподразделения британской армии могут реструктуризировать, чтобы они вместо борьбы с терроризмом переориентировались на противодействие «опасному международному поведению» других стран, «в частности России».RT на русском13:27
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 23:34, Вашингтон
Экономика
Проблемные регионы получили кураторов в правительстве
Субъекты федерации, демонстрирующие низкие социально-экономические показатели, получили кураторов из числа федеральных министров.
Обновлено в 04:50
Происшествия
Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами
Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.
Обновлено в 14:46
Авто
Россияне стали реже приобретать седаны и хэтчбеки
Россияне стали реже приобретать автомобили в кузовах седан и хэтчбек.
Обновлено в 17:28
Общество
Гороскоп на 14 июня: Стрельцы проявят себя, Водолеи консервативны
Накопившиеся проблемы могут занять всю первую половину дня. Мужчинам-Овнам пойдут на пользу размышления о своих чувствах.
Обновлено вчера в 11:08
Авто
Объявлены цены на Mazda 3 нового поколения для России
В машине появилась новая система управления G-Vectoring Control Plus и фирменный адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go – Mazda Radar Cruise Control (MRCC).
Обновлено в 13:12
Происшествия
В центре Берлина нашли бомбу времен Второй мировой войны
Американскую 100-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны нашли во время строительных работ недалеко от Александерплац в центре Берлина, сообщила местная полиция.
Обновлено в 10:54
Политика
СБУ задержала экс-главу ЦИК ДНР
СБУ задержала экс-главу ЦИК ДНР, одного из организаторов референдума 11 мая 2014 года Романа Лягина.
Обновлено в 08:28
Происшествия
Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы
Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы.
Обновлено в 20:03
Общество
Росстандарт оценил долю суррогатного бензина в Крыму в 20%
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) по итогам проверок, проведенных в Крыму в мае и начале июня 2019 года, выявило реализацию фальсифицированного дизельного топлива в 47% взятых пробах, бензина — в 20%.
Обновлено в 18:36
Энергетика
В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине
Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
Обновлено в 14:00
Армия и оружие
Два жителя Донецка ранены при обстреле со стороны ВСУ
Ранения получили два жителя посёлка Александровка (ДНР) при обстреле, который устроила украинская армия, 15 июня сообщает «Донецкое агентство новостей».
Обновлено в 19:24
Общество
В Минздраве прокомментировали слова Малышевой о больных детях
Ранее телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» заявила, что термин «кретин» является медицинским и определяет «степень умственной отсталости».
Обновлено в 04:39
Общество
Саммит G20 в Осаке будут охранять более 25 тыс. полицейских
Более 25 тыс. полицейских будут обеспечивать безопасность и следить за порядком во время саммита Группы двадцати, который пройдет 28-29 июня в Осаке.
Обновлено в 22:00
Политика
Экс-канцлер Германии признал законным присоединение Крыма к России
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что Крым был присоединен к России совершенно законно, пишет Bild.
Обновлено в 22:10
Политика
Порошенко рассказал об украинском трезубце в Севастополе
Бывший президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Facebook написал, что «украинский трезубец» в Севастополе «видели за тысячу лет до российского триколора».
Обновлено в 18:11
Экономика
Торгпред России рассказал о ситуации с поставками свинины в Китай
Торгпред России в Китае Сергей Инюшин в беседе с РИА Новости сообщил, что за последние два года начались поставки молока и российского замороженного мяса птицы в Китай.
Обновлено в 22:58
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Армия и оружие
В Сербии начались международные учения «Славянское братство-2019»
Международные учения "Славянское братство-2019" с участием Сербии, России и Белоруссии начались в сербском Панчево, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Обновлено в 23:04
Путешествия
Independent (Великобритания): почему я люблю летать «Международными авиалиниями Украины», самой странной авиакомпанией в мире (The Independent)
Всем, кто любит перед взлетом выпить, не повезло: когда пассажиры рейса PS114 проходят сразу в зону вылета, бары, рестораны и залы ожидания аэропорта уже закрыты на ночь.
Обновлено в 21:08
Транспорт
Водителям разрешат разгоняться на дорогах до 130 км в час
Скоростной лимит на дорогах хотят повысить до 130 километров в час.
Обновлено в 05:29
Шоу-бизнес
Русская жена экс-короля Малайзии впервые показала новорожденного сына
26-летняя «Мисс Москва - 2015» Оксана Воеводина опубликовала в Instagram фото с новорожденным сыном.
Обновлено в 07:58
Религия
Православные отмечают Троицкую родительскую субботу
15 июня православные христиане отмечают родительскую (Троицкую) субботу — день поминовения усопших.
Обновлено в 22:22
Шоу-бизнес
Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам заключения за ужин с Путиным
В феврале 2015 года суд приговорил актрису к 8 месяцам тюрьмы и штрафу в 600 евро.
Обновлено в 13:38
Шоу-бизнес
Принц Джордж держит своего отца в тонусе
В грядущий уикенд принца Уильяма ждут поздравления с Днем отца. Вместе с Кейт Миддлтон он воспитывает троих детей.
Обновлено в 14:16
Шоу-бизнес
Каменских показала постельное фото после свадьбы с Потапом
Певица Настя Каменских поделилась в инстаграме откровенным снимком. На фото артистка снята со спины.
Обновлено в 04:28
Культура
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Обновлено в 12:10
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено в 14:51