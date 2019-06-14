Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназаРоссийская газета 22:53

с чего всё началось

Москва призвала британские МИД и минобороны публично разъяснить статьи местных медиа о якобы приказе министерства обороны этой страны о "переформатировании спецназа Британии на Россию". Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте посольства РФ в Лондоне.

Экономика Проблемные регионы получили кураторов в правительстве Субъекты федерации, демонстрирующие низкие социально-экономические показатели, получили кураторов из числа федеральных министров.

Происшествия Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.

Авто Россияне стали реже приобретать седаны и хэтчбеки Россияне стали реже приобретать автомобили в кузовах седан и хэтчбек.

Общество Гороскоп на 14 июня: Стрельцы проявят себя, Водолеи консервативны Накопившиеся проблемы могут занять всю первую половину дня. Мужчинам-Овнам пойдут на пользу размышления о своих чувствах.

Авто Объявлены цены на Mazda 3 нового поколения для России В машине появилась новая система управления G-Vectoring Control Plus и фирменный адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go – Mazda Radar Cruise Control (MRCC).

Происшествия В центре Берлина нашли бомбу времен Второй мировой войны Американскую 100-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны нашли во время строительных работ недалеко от Александерплац в центре Берлина, сообщила местная полиция.

Политика СБУ задержала экс-главу ЦИК ДНР СБУ задержала экс-главу ЦИК ДНР, одного из организаторов референдума 11 мая 2014 года Романа Лягина.

Происшествия Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы.

Общество Росстандарт оценил долю суррогатного бензина в Крыму в 20% Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) по итогам проверок, проведенных в Крыму в мае и начале июня 2019 года, выявило реализацию фальсифицированного дизельного топлива в 47% взятых пробах, бензина — в 20%.

Энергетика В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.

Армия и оружие Два жителя Донецка ранены при обстреле со стороны ВСУ Ранения получили два жителя посёлка Александровка (ДНР) при обстреле, который устроила украинская армия, 15 июня сообщает «Донецкое агентство новостей».

Общество В Минздраве прокомментировали слова Малышевой о больных детях Ранее телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» заявила, что термин «кретин» является медицинским и определяет «степень умственной отсталости».

Общество Саммит G20 в Осаке будут охранять более 25 тыс. полицейских Более 25 тыс. полицейских будут обеспечивать безопасность и следить за порядком во время саммита Группы двадцати, который пройдет 28-29 июня в Осаке.

Политика Экс-канцлер Германии признал законным присоединение Крыма к России Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что Крым был присоединен к России совершенно законно, пишет Bild.

Политика Порошенко рассказал об украинском трезубце в Севастополе Бывший президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Facebook написал, что «украинский трезубец» в Севастополе «видели за тысячу лет до российского триколора».

Экономика Торгпред России рассказал о ситуации с поставками свинины в Китай Торгпред России в Китае Сергей Инюшин в беседе с РИА Новости сообщил, что за последние два года начались поставки молока и российского замороженного мяса птицы в Китай.

Происшествия Приговор Кокорина и Мамаева отменен Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.

Армия и оружие В Сербии начались международные учения «Славянское братство-2019» Международные учения "Славянское братство-2019" с участием Сербии, России и Белоруссии начались в сербском Панчево, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Путешествия Independent (Великобритания): почему я люблю летать «Международными авиалиниями Украины», самой странной авиакомпанией в мире (The Independent) Всем, кто любит перед взлетом выпить, не повезло: когда пассажиры рейса PS114 проходят сразу в зону вылета, бары, рестораны и залы ожидания аэропорта уже закрыты на ночь.

Транспорт Водителям разрешат разгоняться на дорогах до 130 км в час Скоростной лимит на дорогах хотят повысить до 130 километров в час.

Религия Православные отмечают Троицкую родительскую субботу 15 июня православные христиане отмечают родительскую (Троицкую) субботу — день поминовения усопших.

Шоу-бизнес Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам заключения за ужин с Путиным В феврале 2015 года суд приговорил актрису к 8 месяцам тюрьмы и штрафу в 600 евро.

Шоу-бизнес Принц Джордж держит своего отца в тонусе В грядущий уикенд принца Уильяма ждут поздравления с Днем отца. Вместе с Кейт Миддлтон он воспитывает троих детей.

Шоу-бизнес Каменских показала постельное фото после свадьбы с Потапом Певица Настя Каменских поделилась в инстаграме откровенным снимком. На фото артистка снята со спины.