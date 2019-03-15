Россия потребовала более уважительного отношения к послу в БелоруссииИзвестия вчера в 08:52

Я уверен, что эта пена сойдет. Самое главное, чтобы мы могли объективно оценить аргументы, и российская сторона, и белорусская, выработать взаимоприемлемое решение на благо наших народов… А все остальное, вот эта болтовня, имеет место быть. Мы очень спокойно к ней относимся.

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Россия потребовала более уважительного отношения к послу в Белоруссии

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