Россия потребовала более уважительного отношения к послу в БелоруссииИзвестия 08:52

с чего всё началось

Я уверен, что эта пена сойдет. Самое главное, чтобы мы могли объективно оценить аргументы, и российская сторона, и белорусская, выработать взаимоприемлемое решение на благо наших народов… А все остальное, вот эта болтовня, имеет место быть. Мы очень спокойно к ней относимся.

В Москве ожидают более уважительного отношения пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза к российскому послу в Минске Михаилу Бабичу. Соответствующее заявление в пятницу, 15 марта, сделал замглавы внешнеполитического ведомства РФ Григорий Карасин, пишет «РИА Новости».

Россия потребовала более уважительного отношения к послу в Белоруссии

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