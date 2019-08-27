Футбол
Говорит МоскваРоссия потратит 6 миллиардов рублей на четыре матча Евро-2020
Согласно документу, на организацию «российской части турнира» из федерального бюджета выделят 2 миллиарда 600 миллионов рублей, остальная сумма поступит из региональных бюджетов. Чемпионат Европы по футболу пройдёт в следующем году с 12 июня по 12 июля. Матчи состоятся в 12 европейских городах.
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с чего всё началось
Подготовка и проведение матчей чемпионата Европы 2020 года в России обойдётся более чем в 6,3 млрд рублей, сообщается на федеральном сайте проектов нормативных правовых актов.Чемпионатвчера в 11:07
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Стало известно, сколько миллиардов рублей Россия потратит на проведение четырех матчей Евро-2020
Sportbox.RUвчера в 11:36
Организация и проведение матчей Евро-2020 в России обойдётся в 6,3 млрд рублей
Чемпионатвчера в 11:07
На проведение матчей Евро-2020 в России потребуется свыше 6,3 млрд рублей
Интерфакс-Спортвчера в 10:49
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 04:20, Вашингтон
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Краснодар — Олимпиакос 1:2
После подачи Вальбуэна с правого фланга мяч заметался в районе вратарской, защитники и Крицюк нервно пытались спасти ситуацию и не сумели помешать как раз нежданно оказавшемуся в основе Эль-Араби протолкнуть его в сетку - 1:1, 11-я минута.
Российская газета вчера в 16:50
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Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК вчера в 12:25
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REGNUM 01:13
Авто
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«АвтоВАЗ» ожидает снижения спроса на автомобили и с середины сентября уменьшит скорость некоторых сборочных линий на заводе в Тольятти на неопределенный срок.
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Никто даже и предположить не мог, что 79-летний артист и его супруга Ирина Млодик решатся на второго ребенка, а теперь счастливые родители принимают поздравления от поклонников на странице Эммануила Гедеоновича в социальной сети Instagram, где звезда советского и российского кино опубликовал снимок с младшей дочкой.
Телепрограмма вчера в 21:00
Происшествия
В Мексике 23 человека погибли после пожара в баре
По меньшей мере 23 человека погибли и еще 13 получили тяжелые ранения в результате пожара в баре в Мексике, говорится в заявлении, опубликованном на странице генпрокуратуры штата Веракрус в Twitter.
РИА Новости 03:43
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Путин назвал сроки начала поставок газа по «Турецкому потоку»
Поставки газа по трубопроводу «Турецкий поток» в Турцию начнутся до конца текущего года.
Парламентская газета вчера в 12:41
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Политика
Коломойский связал шансы Зеленского на переизбрание с репатриацией
По мнению миллиардера, переизбраться на второй срок Зеленскому может помочь рост населения Украины.
РБК 02:19
Кино
Умерла актриса Людмила Мальцева
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ТАСС вчера в 09:28
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Финансы поют романсы Накануне торжества в сети появились сообщения, что у Собчак резко упали доходы.
Комсомольская правда вчера в 18:01
Армия и оружие
Украинские военные подвергли обстрелу окраины Горловки и юг ДНР
Украинские военные вечером 27 августа подвергли обстрелу из миномётов и крупнокалиберных пулемётов окраины Горловки и юг Донецкой Народной Республики.
REGNUM вчера в 14:49
Экономика
Минэнерго поддерживает допуск иностранных инвесторов к шельфу Арктики
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На юге Москвы произошёл пожар в многоэтажке
RT на русском вчера в 18:45
Политика
В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8
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Суд отправил угонщика самолета в ХМАО на принудительное лечение
Суд Ханты-Мансийского автономного округа принял решение отправить на принудительное лечение Павла Шаповалова, который в январе текущего года пытался угнать самолет «Аэрофлота».
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Экономика
Forbes назвал самые богатые российские семьи
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Экономика
МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней
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РБК вчера в 13:45