с чего всё началось

Согласно документу, на организацию «российской части турнира» из федерального бюджета выделят 2 миллиарда 600 миллионов рублей, остальная сумма поступит из региональных бюджетов. Чемпионат Европы по футболу пройдёт в следующем году с 12 июня по 12 июля. Матчи состоятся в 12 европейских городах.

Россия потратит 6 миллиардов рублей на четыре матча Евро-2020

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