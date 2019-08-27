с чего всё началось

Согласно документу, на организацию «российской части турнира» из федерального бюджета выделят 2 миллиарда 600 миллионов рублей, остальная сумма поступит из региональных бюджетов. Чемпионат Европы по футболу пройдёт в следующем году с 12 июня по 12 июля. Матчи состоятся в 12 европейских городах.

Россия потратит 6 миллиардов рублей на четыре матча Евро-2020

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Футбол Краснодар — Олимпиакос 1:2 Геройское противостояние с португальским "Порту" оказалось испорчено невнятной игрой против "Олимпиакоса", который неожиданно довольно легко прошел российский клуб.

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Наука Ученые провели первый успешный эксперимент по квантовой телепортации Для телепортации был использован эффект «квантовой запутанности», в ходе которого созданные определенным образом пары фотонов начинают без физического взаимодействия «чувствовать», что происходит друг с другом на каком бы расстоянии они не находились и моментально менять свое состояние.

Происшествия Сильные ливни подтопили аэропорт Владивостока Сильные дожди затопили аэропорт Владивостока и задержали вылет сразу нескольких рейсов.

Происшествия Адвокат рассказал версию подозреваемых в изнасиловании волейболистки Адвокат одного из полицейских, подозреваемых в принуждении 17-летней волейболистки к сексуальным действиям, рассказал версию сотрудников правопорядка о произошедшем инциденте, передает "Московский комсомолец".

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Экономика FT: торговая война не остановила рост инвестиций США в Китай Инвестиции американских компаний в Китай продолжают расти, несмотря на торговые противоречия между двумя странами.

Экономика Раскрыт объем «секретной» экономики России Ведомство еще не публиковало данные за 2018 год, однако показатель мог еще снизиться, поскольку в Росстате заявляли об уменьшении «приобретения продуктов интеллектуальной собственности и других активов, не включаемых в состав инвестиций в основной капитал».

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Технологии Telegram выпустит собственную криптовалюту Издание New York Times сообщает, что операторы мессенджера Telegram планируют выпустить собственную криптовалюту Gram.

Общество Синоптики предупредили о похолодании до минус трех градусов В Архангельской и Вологодской областях, Ненецком округе, Республике Коми и на севере Поволжья в ночь на четверг ожидаются заморозки до -3 градусов.

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