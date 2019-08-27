Футбол
Говорит МоскваРоссия потратит 6 миллиардов рублей на четыре матча Евро-2020
Согласно документу, на организацию «российской части турнира» из федерального бюджета выделят 2 миллиарда 600 миллионов рублей, остальная сумма поступит из региональных бюджетов. Чемпионат Европы по футболу пройдёт в следующем году с 12 июня по 12 июля. Матчи состоятся в 12 европейских городах.
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с чего всё началось
Подготовка и проведение матчей чемпионата Европы 2020 года в России обойдётся более чем в 6,3 млрд рублей, сообщается на федеральном сайте проектов нормативных правовых актов.Чемпионатвчера в 11:07
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Стало известно, сколько миллиардов рублей Россия потратит на проведение четырех матчей Евро-2020
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Организация и проведение матчей Евро-2020 в России обойдётся в 6,3 млрд рублей
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На проведение матчей Евро-2020 в России потребуется свыше 6,3 млрд рублей
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