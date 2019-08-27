с чего всё началось

Согласно документу, на организацию «российской части турнира» из федерального бюджета выделят 2 миллиарда 600 миллионов рублей, остальная сумма поступит из региональных бюджетов. Чемпионат Европы по футболу пройдёт в следующем году с 12 июня по 12 июля. Матчи состоятся в 12 европейских городах.

Россия потратит 6 миллиардов рублей на четыре матча Евро-2020

Происшествия 12 человек оказались под завалами обрушившегося здания в Новосибирске Как отмечается, под завалами обрушившегося здания оказались 12 человек. Уточняется, что инцидент произошел на улице Ударная.

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Происшествия Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме под Львовом В украинском городе Дрогобыч Львовской области в ночь на 28 августа обрушилась часть четырехэтажного дома в результате взрыва, двое человек погибли.

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Здоровье В Нижнем Тагиле хирурги получат стимулирующие выплаты Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты за повышенную нагрузку за июль и август, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.

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Наука Оптимизм положительно влияет на продолжительность жизни Как информирует Proceedings of the National Academy of Sciences, у исследуемых мужчин и женщин, которые по результатам проведенного тестирования были отнесены к самым оптимистичным людям, продолжительность жизни оказалась на одиннадцать и пятнадцать процентов выше.

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