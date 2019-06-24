Россия потратит 57,3 миллиарда рублей на развитие моногородовФедералПресс 01:36

Правительство подготовило проект госпрограммы развития моногородов на 2019 – 2024 годы, затраты на ее реализацию за шесть лет составят 57,3 млрд руб. С документом ознакомился РБК.

с чего всё началось

Правительство подготовило новую программу развития моногородов в 2019-2024 годах. На реализацию проекта будет потрачено в общей сложности 57,3 млрд рублей.

Общество Новый «Секс в большом городе» выйдет на экраны без Саманты Сериал выйдет на экраны в 2020 году. Права на съемку приобрели Paramount Television и Anonymous Content.

Политика Синод ПЦУ лишил Филарета права управлять Киевской епархией Синод новой православной церкви Украины (автокефальная Православная церковь Украины, ПЦУ) на заседании принял решение лишить почетного патриарха Филарета права управлять Киевской епархией, говорится в заявлении ПЦУ.

Кино Не стало актера Андрея Харитонова Наиболее известной ролью Андрея Харитонова стал Артур Бертон в фильме "Овод" режиссера Николая Мащенко, после которого он стал настоящей звездой, напоминает ТАСС.

Политика Армянские авиакомпании сообщили о готовности возить россиян в Грузию Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о введении с 8 июля временного запрета на пассажирское авиасообщение с Грузией.

Общество В Приморье суд оштрафовал отловщиков косаток на 28,1 млн В понедельник Фрунзенский районный суд Владивостока признал еще одну компанию, ООО "Афалина", занимавшуюся отловом косаток, виновной в нарушении правил рыболовства, и оштрафовал на 28,176 миллиона рублей, сообщает ТАСС.

Политика Премьер Франции допустил отмену санкций против России Санкции против России могут быть отменены в любой момент, заявил премьер Франции Эдуард Филипп на пресс-конференции по итогам переговоров с российским премьером Дмитрием Медведевым, передает «Интерфакс».

Происшествия Из-за взрыва на складе боеприпасов в Казахстане погиб один человек Пожар и взрывы в складском помещении воинской части № 44856 в городе Арысь начались утром в понедельник Один человек погиб в результате взрыва на складе боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области Казахстана, сообщает Интерфакс.

Политика Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.

Политика Пушков высмеял заявление Климкина об участии Украины в G20 Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал информацию о том, что организаторы саммита «Большой двадцатки» не располагают информацией о приезде президента Украины Владимира Зеленского, пишет РИА Новости.

Политика МИД России осудил насилие и захват власти в Эфиопии «Решительно осуждаем любые насильственные действия, имеющие целью неконституционный захват власти», — указано в сообщении.

Происшествия МВД Грузии отстранило от службы 10 разгонявших митинги полицейских Грузинское министерство внутренних дел отстранило от службы десять сотрудников, которые участвовали в разгоне митингов в центре Тбилиси.

Политика России поставили ультиматум для возвращения в ПАСЕ из-за MH17 Нидерландский фонд помощи родственникам погибших в катастрофе с Boeing 777 над Донбассом попросил отложить возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

Футбол В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.

Общество Рабочих завода Ford во Всеволожске удерживают в столовой Руководство завода Ford во Всеволожске удерживает своих рабочих в столовой.

Армия и оружие Поднятые по тревоге С-300 и С-400 отправились прикрывать гособъекты Уточняется, что С-300 и С-400 были подняты по тревоге и выдвинулись для прикрытия гособъектов в ходе проверки в ЦВО.

Шоу-бизнес Анна Седокова презентовала свой клип на песню «Яжемать» У Анны Седоковой и всех матерей сегодня большая премьера - певица презентовала свой клип на песню «Яжемать», снятый клипмейкером Аланом Бадоевым.

Футбол Георгий Щенников выбыл на неопределенный срок из-за перелома лодыжки Защитник футбольного клуба ЦСКА Георгий Щенников выбыл на неопределенный срок из-за травмы лодыжки, сообщается на сайте армейцев.

Экономика НПФ «Благосостояние» готовит сделку на 35 млрд рублей НПФ «Благосостояние» нашел покупателя на один из своих крупнейших активов – лизинговую компанию «Трансфин-М», рассказали «Ведомостям» человек, близкий к фонду, и три человека, близких к «Трансфин-М».

Общество Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области.

Гаджеты Создатель USB объяснил самую раздражающую особенность разъёма Американский инженер индийского происхождения Аджай Бхатт (Ajay Bhatt), один из создателей USB, заявил, что прекрасно знает об этой проблеме, и объяснил, почему по-другому сделать не удалось.

Музыка «Стеснение пропало»: Киркоров выпустил новый клип Артист российской эстрады Филипп Киркоров выпустил новый клип на свою песню «Стеснение пропало».

Политика Россия запретит грузинским авиакомпаниям летать в страну с 8 июля Накануне, 21 июня, президент Владимир Путин подписал указ, который с 8 июля запрещает российским авиакомпаниям перевозить граждан страны в Грузию.

Шоу-бизнес Эвелина Бледанс пожаловалась на отсутствие секса Несмотря на большую популярность у мужчин, недавно выяснилось, что актриса уже больше года обходится без секса.