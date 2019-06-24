Экономика
Россия потратит 57,3 миллиарда рублей на развитие моногородовФедералПресс 01:36
Правительство подготовило новую программу развития моногородов в 2019-2024 годах. На реализацию проекта будет потрачено в общей сложности 57,3 млрд рублей.
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Правительство подготовило проект госпрограммы развития моногородов на 2019 – 2024 годы, затраты на ее реализацию за шесть лет составят 57,3 млрд руб. С документом ознакомился РБК.РБКвчера в 23:30
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 11:39, Вашингтон
Футбол
Паршивлюк перешел в московское «Динамо»
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Общество
Новый «Секс в большом городе» выйдет на экраны без Саманты
Сериал выйдет на экраны в 2020 году. Права на съемку приобрели Paramount Television и Anonymous Content.
Обновлено в 09:43
Политика
Синод ПЦУ лишил Филарета права управлять Киевской епархией
Синод новой православной церкви Украины (автокефальная Православная церковь Украины, ПЦУ) на заседании принял решение лишить почетного патриарха Филарета права управлять Киевской епархией, говорится в заявлении ПЦУ.
Обновлено в 09:38
Кино
Не стало актера Андрея Харитонова
Наиболее известной ролью Андрея Харитонова стал Артур Бертон в фильме "Овод" режиссера Николая Мащенко, после которого он стал настоящей звездой, напоминает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:09
Политика
Армянские авиакомпании сообщили о готовности возить россиян в Грузию
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о введении с 8 июля временного запрета на пассажирское авиасообщение с Грузией.
Обновлено в 10:23
Общество
В Приморье суд оштрафовал отловщиков косаток на 28,1 млн
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Обновлено в 02:48
Политика
Премьер Франции допустил отмену санкций против России
Санкции против России могут быть отменены в любой момент, заявил премьер Франции Эдуард Филипп на пресс-конференции по итогам переговоров с российским премьером Дмитрием Медведевым, передает «Интерфакс».
Обновлено в 11:27
Происшествия
Из-за взрыва на складе боеприпасов в Казахстане погиб один человек
Пожар и взрывы в складском помещении воинской части № 44856 в городе Арысь начались утром в понедельник Один человек погиб в результате взрыва на складе боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области Казахстана, сообщает Интерфакс.
Обновлено в 11:07
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.
Обновлено в 03:55
Политика
Пушков высмеял заявление Климкина об участии Украины в G20
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал информацию о том, что организаторы саммита «Большой двадцатки» не располагают информацией о приезде президента Украины Владимира Зеленского, пишет РИА Новости.
Обновлено в 08:40
Политика
МИД России осудил насилие и захват власти в Эфиопии
«Решительно осуждаем любые насильственные действия, имеющие целью неконституционный захват власти», — указано в сообщении.
Обновлено в 10:51
Происшествия
МВД Грузии отстранило от службы 10 разгонявших митинги полицейских
Грузинское министерство внутренних дел отстранило от службы десять сотрудников, которые участвовали в разгоне митингов в центре Тбилиси.
Обновлено в 09:31
Политика
России поставили ультиматум для возвращения в ПАСЕ из-за MH17
Нидерландский фонд помощи родственникам погибших в катастрофе с Boeing 777 над Донбассом попросил отложить возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 04:44
Происшествия
Два истребителя разбились в Германии
Обновлено в 09:08
Футбол
В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов
Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52
Общество
Рабочих завода Ford во Всеволожске удерживают в столовой
Руководство завода Ford во Всеволожске удерживает своих рабочих в столовой.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие
Поднятые по тревоге С-300 и С-400 отправились прикрывать гособъекты
Уточняется, что С-300 и С-400 были подняты по тревоге и выдвинулись для прикрытия гособъектов в ходе проверки в ЦВО.
Обновлено в 10:16
Шоу-бизнес
Анна Седокова презентовала свой клип на песню «Яжемать»
У Анны Седоковой и всех матерей сегодня большая премьера - певица презентовала свой клип на песню «Яжемать», снятый клипмейкером Аланом Бадоевым.
Обновлено в 05:33
Футбол
Георгий Щенников выбыл на неопределенный срок из-за перелома лодыжки
Защитник футбольного клуба ЦСКА Георгий Щенников выбыл на неопределенный срок из-за травмы лодыжки, сообщается на сайте армейцев.
Обновлено в 10:45
Экономика
НПФ «Благосостояние» готовит сделку на 35 млрд рублей
НПФ «Благосостояние» нашел покупателя на один из своих крупнейших активов – лизинговую компанию «Трансфин-М», рассказали «Ведомостям» человек, близкий к фонду, и три человека, близких к «Трансфин-М».
Обновлено вчера в 14:42
Общество
Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian
Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области.
Обновлено в 10:01
Гаджеты
Создатель USB объяснил самую раздражающую особенность разъёма
Американский инженер индийского происхождения Аджай Бхатт (Ajay Bhatt), один из создателей USB, заявил, что прекрасно знает об этой проблеме, и объяснил, почему по-другому сделать не удалось.
Обновлено вчера в 11:11
Музыка
«Стеснение пропало»: Киркоров выпустил новый клип
Артист российской эстрады Филипп Киркоров выпустил новый клип на свою песню «Стеснение пропало».
Обновлено в 11:01
Политика
Россия запретит грузинским авиакомпаниям летать в страну с 8 июля
Накануне, 21 июня, президент Владимир Путин подписал указ, который с 8 июля запрещает российским авиакомпаниям перевозить граждан страны в Грузию.
Обновлено 22 июня в 10:39
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс пожаловалась на отсутствие секса
Несмотря на большую популярность у мужчин, недавно выяснилось, что актриса уже больше года обходится без секса.
Обновлено вчера в 08:00
Путешествия
Отдых за границей оказался дешевле, чем в Крыму
Обновлено в 03:25
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин отказал дочери в прописке
Двухлетняя дочь Андрея Аршавина Есения не сможет пойти в детский сад, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:08
Авто
Стала известна дата премьеры нового кроссовера Ford Puma
Обновлено в 08:25