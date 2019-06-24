Экономика

Россия потратит 57,3 миллиарда рублей на развитие моногородовФедералПресс 01:36

Правительство подготовило новую программу развития моногородов в 2019-2024 годах. На реализацию проекта будет потрачено в общей сложности 57,3 млрд рублей.
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На новую госпрограмму развития моногородов потратят 57,3 млрд руб

Правительство подготовило проект госпрограммы развития моногородов на 2019 – 2024 годы, затраты на ее реализацию за шесть лет составят 57,3 млрд руб. С документом ознакомился РБК.
РБКвчера в 23:30

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Цифра дня: правительство выделит 57,3 млрд рублей для решения проблемы моногородов

Новые Известия11:08

Не ставьте крест на моногородах. Они получат 57 миллиардов рублей на развитие. Деньги точно помогут?

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Россия потратит 57,3 миллиарда рублей на развитие моногородов

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Программу развития моногородов признали неэффективной. На новую потратят 57 миллиардов

Царьград02:17

Правительство выделит моногородам 53 миллиарда

Deita.ru01:45
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 13:10, Вашингтон
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Компания Ротенберга отремонтирует трассу до Белоруссии

Компания «Мостотрест» Аркадия Ротенберга получила контракт на реконструкцию участка 33-й — 84-й км дороги М1 «Беларусь» от Москвы до границы с Белоруссией, следует из материалов на сайте госзакупок.
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В Белом доме нашли подозрительный предмет

У северо-восточного входа в Белый дом в Вашингтоне обнаружен подозрительный предмет.
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Андрей Аршавин отказал двухлетней дочери в прописке

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Опубликован график выхода EMUI 9.1 для 23 смартфонов Huawei

Среди первых смартфонов, которые получат серьезное обновление, окажутся Huawei 20 RS Porsche Design, Huawei Mate 20 Pro, Huawei 20 X и Huawei Mate 20.
Обновлено в 12:58
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Роспотребнадзор сообщил об ухудшении качества грузинского вина

Роспотребнадзор усилил контроль за ввозом алкогольных напитков из Грузии в Россию, говорится в сообщении ведомства.
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Обновлено вчера в 23:23
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Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Футбол

Украинский клуб поддержал антироссийскую акцию

Футболисты украинского клуба "Ворскла" поддержали антироссийскую акцию трех грузинских команд, сообщает Sport24.
Обновлено в 10:41
Политика

США анонсировали санкции против главы МИД Ирана

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон готовит санкции против главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, а также ряда военных руководителей страны.
Обновлено в 12:52
Армия и оружие

Отряд кораблей Северного флота зашел в Гавану

Обновлено в 12:53
Политика

Порошенко призвал украинцев спасти Грузию

Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал жителей своей страны отказаться от отпуска в Крыму и на заграничных курортах в пользу отдыха в Грузии, чтобы помочь Тбилиси в борьбе с «российской агрессией».
Обновлено в 12:33
Политика

Поймавшему Гайзера и Хорошавина генералу ФСБ прочат отставку

«Гроза губернаторов» О скорой отставке главы Управления «К» ФСБ РФ Ивана Ткачева «Росбалту» сообщили источники в спецслужбе.
Обновлено в 10:30
Политика

Синод «новой церкви» Украины лишил Филарета права управлять епархией

Синод "новой церкви" лишил раскольника Филарета Денисенко канонических прав управления Киевской епархией, рассказал архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря.
Обновлено в 08:34
Космос

Рогозин показал на видео строительство космодрома Восточный

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в своём Twitter видео, на котором запечатлел разработку котлована под универсальный стартовый комплекс под ракету-носитель «Ангара».
Обновлено вчера в 05:02
Политика

Россия с 8 июля запретит грузинским компаниям летать в страну

Россия с 8 июля запретит грузинским компаниям летать в страну.
Обновлено 22 июня в 13:01
Наука

Ученые рассказали, как температура влияет на сон

Ученые в ходе опытов с мышами установили, что повышение температуры окружающего пространства заставляет мозг продлевать БДГ фазу сна, но чтобы убедиться в этом окончательно, исследователи создали генетически измененных грызунов.
Обновлено в 09:25
Армия и оружие

В Центральном военном округе началась внезапная проверка боеготовности

Внезапная проверка боеготовности началась в войсках и силах Центрального военного округа по решению Верховного главнокомандующего Вооруженных сил России, президента Владимира Путина.
Обновлено в 04:18
Происшествия

В Казахстане после серии взрывов боеприпасов эвакуируют жителей

В городе Арысь Туркестанской области Казахстана на складах боеприпасов воинской части произошла серия взрывов.
Обновлено в 05:59
Спорт

Зимняя Олимпиада 2026 года пройдет в Италии

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д`Ампеццо.
Обновлено в 12:43
Футбол

Паршивлюк перешел в московское «Динамо»

Московское "Динамо" подписало контракт с защитником Сергеем Паршивлюком, сообщает Sport24.
Обновлено в 09:46
Технологии

МТС поменяла логотип впервые за 13 лет

«Обновленный логотип и слоган отражают стратегию компании по трансформации и развитию новых цифровых продуктов», — отмечается в сообщении.
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Комары чаще кусают чистых мужчин

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Шоу-бизнес

Как Лобода побывала в гостях у Пугачевой

Недавно артистка побывала в гостях у Аллы Пугачевой и Максима Галкина, о чем свидетельствует свежий пост, в котором представлена их большая и дружная компания.
Обновлено в 08:36
Происшествия

Два истребителя разбились в Германии

Два истребителя Eurofighter бундесвера разбились в Германии.
Обновлено в 09:08
Политика

В ПАСЕ проголосовали против обсуждения темы взносов России

Участники сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отказались обсуждать вопрос о привлечении России к ответственности за неуплату членских взносов, сообщает 24 июня ТАСС.
Обновлено в 08:23
Происшествия

Восстановлено электроснабжение Петроградского района Петербурга

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Политика

В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристов

Убытки Грузии от прекращения авиасообщения с Россией могут составить около 750 миллионов долларов, заявил на пресс-конференции глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили.
Обновлено в 09:16
Экономика

Rambler Group хочет провести IPO

На какой бирже компания проведет IPO, в компании пока не обсуждали, сказал Абрамян.
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Общество

Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ

В Екатеринбурге школьница Анастасия Пределина набрала 400 баллов на ЕГЭ.
Обновлено в 10:03
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