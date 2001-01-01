Экономика
Россия потратит 57,3 миллиарда рублей на развитие моногородовФедералПресс 01:36
Правительство подготовило новую программу развития моногородов в 2019-2024 годах. На реализацию проекта будет потрачено в общей сложности 57,3 млрд рублей.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 04:15, Вашингтон
Экономика
В Черногории арестовали казино сына Тельмана Исмаилова
В Черногории арестованы активы Алекпера Исмаилова, который является сыном бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:42
Политика
В Совфеде допустили новые ограничительные меры в отношении Грузии
Россия может ввести в отношении Грузии дополнительные меры, «выходящие за пределы туристического эмбарго».
Обновлено вчера в 16:39
Путешествия
Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного
Обновлено вчера в 23:23
Шоу-бизнес
Панин собирался снять Андрея Харитонова в своем фильме
Обновлено в 02:02
Энергетика
На Украине заявили о критическом недостатке запасов газа
Запасы газа в подземных хранилищах оператора газотранспортной системы Украины, «Укртрансгаза», составляют чуть больше половины месячной потребности страны — запас составляет 152 миллиона кубометров газа, тогда как в месяц Украина потребляет около 240 миллионов кубометров, сообщили в компании.
Обновлено вчера в 04:21
Происшествия
В Приморье суд оштрафовал отловщиков косаток на 28,1 млн
В понедельник Фрунзенский районный суд Владивостока признал еще одну компанию, ООО "Афалина", занимавшуюся отловом косаток, виновной в нарушении правил рыболовства, и оштрафовал на 28,176 миллиона рублей, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:48
Экономика
Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторов
Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров.
Обновлено в 02:22
Экономика
В Минсельхозе поддержали введение минимальных цен на винные напитки
"Минсельхоз поддерживает инициативу правительства России о введении минимальной розничной цены на винные напитки и готов детально проработать ее с заинтересованными ведомствами, общественными организациями и представителями отрасли", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой министерства.
Обновлено в 03:48
Политика
Зама российского губернатора уволили после прямой линии Путина
Замгубернатора Мурманской области Инну Погребняк, курировавшую вопросы медицины, уволили после прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:42
Общество
Названы самые наркозависимые регионы России
В тройку максимально свободных от наркотиков регионов вошли Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.
Обновлено в 02:06
Общество
Экстренное штормовое предупреждение объявлено в Крыму
Обновлено в 00:20
Политика
Нидерландский фонд MH17 попросил не возвращать Россию в ПАСЕ
Руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, созданного в помощь родственникам жертв крушения малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом, написало письмо в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 21:57
Происшествия
Гендиректора Chanel ограбили в центре Москвы
Неизвестный в центре Москвы украл телефон у гендиректора Chanel Жака Мари Даниэля Шенена и через приложение снял деньги с его банковского счета.
Обновлено в 03:10
Политика
США планируют запретить китайское оборудование для сетей 5G
В Вашингтоне уже обсуждают данное решение и успели побеседовать с представителями ведущих высокотехнологических компаний, пишет Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.
Обновлено вчера в 23:32
Наука
В Якутии нашли бивень мамонта, обработанный древним человеком
Примечательно, что на фрагментах бивней были обнаружены следы обработки, предположительно, древним человеком, - рассказал руководитель экспедиции Иннокентий Павлов.
Обновлено в 03:36
Политика
Россия назвала условие для сохранения транзита газа через Украину
Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено вчера в 17:48
Авто
В Роскачестве рассказали, как защитить автомобиль от угона
Как стало известно «Автоновостям дня» от экспертов Роскачества, самое эффективное средство защиты автомобиля от угона – нанесение аэрографии на него.
Обновлено в 01:07
Политика
Конфликт с любовницей обрушил рейтинг экс-главы МИД Великобритании
Рейтинг бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона резко упал, после того как СМИ растиражировали информацию о его домашнем скандале с 31-летней любовницей, пишет воскресное приложение британского таблоида Daily Mail.
Обновлено вчера в 15:54
Общество
Вирус гепатита А нашли в водопроводной воде города на севере Сахалина
Две пробы водопроводной воды из четырех, взятые в городе на севере Сахалина Охе, оказались положительными на вирус гепатита А, госпитализирована семья из трех человек, сообщил РИА Новости мэр самого северного муниципального образования Сахалина Сергей Гусев.
Обновлено в 04:03
Экономика
ФАС предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные вагоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные и общие вагоны поездов.
Обновлено в 03:03
Политика
Лавров прокомментировал сложившуюся ситуацию в Грузии
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "Грузия стала примером последствий западной геополитической инженерии", сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 04:10
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Обновлено вчера в 17:28
Авто
УАЗ с колесами-культиваторами показали в Сети
Очередным проектом стала «мечта дачника» — старенький УАЗик с железными дисками-культиваторами вместо колес.
Обновлено вчера в 01:51
Общество
Большой театр поменяет схему продажи билетов по совету Счетной палаты
«В исполнение рекомендаций Счетной палаты РФ на спектакли нового сезона с 1 сентября 2019 года увеличено количество поступающих в первый день предварительной продажи билетов на 100 штук, до 960 билетов»,— заявил гендиректор Большого театра Владимир Урин.
Обновлено в 03:39
Экономика
Богатые при данных: кто сливает конфиденциальную информацию россиян
Иногда злоумышленники крадут данные, а иногда занимаются вымогательством, отметил ведущий аналитик отдела развития компании «Доктор Веб» Вячеслав Медведев.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Грузия пытается найти замену российским туристам
Обновлено вчера в 11:55
Общество
В Госдуме опровергли сокращение бюджетных мест в вузах
В своем Facebook Никонов, который возглавляет комитет нижней палаты по образованию, прокомментировал статью в газете «Известия», согласно которой число бюджетных мест в высших учебных заведениях через пять лет сократится на 17%.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Психически нездоровый мужчина убил трех человек в Башкирии
Обновлено вчера в 19:45