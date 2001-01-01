Экономика

Россия потратит 57,3 миллиарда рублей на развитие моногородовФедералПресс 01:36

Правительство подготовило новую программу развития моногородов в 2019-2024 годах. На реализацию проекта будет потрачено в общей сложности 57,3 млрд рублей.
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Россия потратит 57,3 миллиарда рублей на развитие моногородов

ФедералПресс01:36

Правительство выделит моногородам 53 миллиарда

Deita.ru01:45

Программу развития моногородов признали неэффективной. На новую потратят 57 миллиардов

Царьград02:17

Кабмин разработал госпрограмму развития моногородов, на которую выделят 57,3 млрд рублей

Дума ТВ03:44
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Летевший из Анапы в Уфу самолет сел в Самаре из-за неисправности

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Экономика

В Черногории арестовали казино сына Тельмана Исмаилова

В Черногории арестованы активы Алекпера Исмаилова, который является сыном бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:42
Политика

В Совфеде допустили новые ограничительные меры в отношении Грузии

Россия может ввести в отношении Грузии дополнительные меры, «выходящие за пределы туристического эмбарго».
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Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного

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Панин собирался снять Андрея Харитонова в своем фильме

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Энергетика

На Украине заявили о критическом недостатке запасов газа

Запасы газа в подземных хранилищах оператора газотранспортной системы Украины, «Укртрансгаза», составляют чуть больше половины месячной потребности страны — запас составляет 152 миллиона кубометров газа, тогда как в месяц Украина потребляет около 240 миллионов кубометров, сообщили в компании.
Обновлено вчера в 04:21
Происшествия

В Приморье суд оштрафовал отловщиков косаток на 28,1 млн

В понедельник Фрунзенский районный суд Владивостока признал еще одну компанию, ООО "Афалина", занимавшуюся отловом косаток, виновной в нарушении правил рыболовства, и оштрафовал на 28,176 миллиона рублей, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:48
Экономика

Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторов

Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров.
Обновлено в 02:22
Экономика

В Минсельхозе поддержали введение минимальных цен на винные напитки

"Минсельхоз поддерживает инициативу правительства России о введении минимальной розничной цены на винные напитки и готов детально проработать ее с заинтересованными ведомствами, общественными организациями и представителями отрасли", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой министерства.
Обновлено в 03:48
Политика

Зама российского губернатора уволили после прямой линии Путина

Замгубернатора Мурманской области Инну Погребняк, курировавшую вопросы медицины, уволили после прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:42
Общество

Названы самые наркозависимые регионы России

В тройку максимально свободных от наркотиков регионов вошли Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.
Обновлено в 02:06
Общество

Экстренное штормовое предупреждение объявлено в Крыму

Обновлено в 00:20
Политика

Нидерландский фонд MH17 попросил не возвращать Россию в ПАСЕ

Руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, созданного в помощь родственникам жертв крушения малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом, написало письмо в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 21:57
Происшествия

Гендиректора Chanel ограбили в центре Москвы

Неизвестный в центре Москвы украл телефон у гендиректора Chanel Жака Мари Даниэля Шенена и через приложение снял деньги с его банковского счета.
Обновлено в 03:10
Происшествия

Жителей Арыси в Казахстане эвакуируют после взрыва в воинской части

Обновлено в 02:08
Политика

США планируют запретить китайское оборудование для сетей 5G

В Вашингтоне уже обсуждают данное решение и успели побеседовать с представителями ведущих высокотехнологических компаний, пишет Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.
Обновлено вчера в 23:32
Наука

В Якутии нашли бивень мамонта, обработанный древним человеком

Примечательно, что на фрагментах бивней были обнаружены следы обработки, предположительно, древним человеком, - рассказал руководитель экспедиции Иннокентий Павлов.
Обновлено в 03:36
Политика

Россия назвала условие для сохранения транзита газа через Украину

Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено вчера в 17:48
Авто

В Роскачестве рассказали, как защитить автомобиль от угона

Как стало известно «Автоновостям дня» от экспертов Роскачества, самое эффективное средство защиты автомобиля от угона – нанесение аэрографии на него.
Обновлено в 01:07
Политика

Конфликт с любовницей обрушил рейтинг экс-главы МИД Великобритании

Рейтинг бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона резко упал, после того как СМИ растиражировали информацию о его домашнем скандале с 31-летней любовницей, пишет воскресное приложение британского таблоида Daily Mail.
Обновлено вчера в 15:54
Общество

Вирус гепатита А нашли в водопроводной воде города на севере Сахалина

Две пробы водопроводной воды из четырех, взятые в городе на севере Сахалина Охе, оказались положительными на вирус гепатита А, госпитализирована семья из трех человек, сообщил РИА Новости мэр самого северного муниципального образования Сахалина Сергей Гусев.
Обновлено в 04:03
Экономика

ФАС предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные вагоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные и общие вагоны поездов.
Обновлено в 03:03
Политика

Лавров прокомментировал сложившуюся ситуацию в Грузии

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "Грузия стала примером последствий западной геополитической инженерии", сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 04:10
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

Обновлено вчера в 17:28
Авто

УАЗ с колесами-культиваторами показали в Сети

Очередным проектом стала «мечта дачника» — старенький УАЗик с железными дисками-культиваторами вместо колес.
Обновлено вчера в 01:51
Общество

Большой театр поменяет схему продажи билетов по совету Счетной палаты

«В исполнение рекомендаций Счетной палаты РФ на спектакли нового сезона с 1 сентября 2019 года увеличено количество поступающих в первый день предварительной продажи билетов на 100 штук, до 960 билетов»,— заявил гендиректор Большого театра Владимир Урин.
Обновлено в 03:39
Экономика

Богатые при данных: кто сливает конфиденциальную информацию россиян

Иногда злоумышленники крадут данные, а иногда занимаются вымогательством, отметил ведущий аналитик отдела развития компании «Доктор Веб» Вячеслав Медведев.
Обновлено вчера в 17:01
Политика

Грузия пытается найти замену российским туристам

Обновлено вчера в 11:55
Общество

В Госдуме опровергли сокращение бюджетных мест в вузах

В своем Facebook Никонов, который возглавляет комитет нижней палаты по образованию, прокомментировал статью в газете «Известия», согласно которой число бюджетных мест в высших учебных заведениях через пять лет сократится на 17%.
Обновлено в 02:59
Происшествия

Психически нездоровый мужчина убил трех человек в Башкирии

Обновлено вчера в 19:45
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