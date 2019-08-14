Экономика
Россия «потеряла» полмиллиона предпенсионеровУралинформбюро 00:25
Значительное снижение доли экономически активного населения произошло за счет предпенсионеров (50-54 года) и людей "младшего" пенсионного возраста (55-59 лет). В первом случае рынок труда не досчитался почти полмиллиона человек (476 тысяч), во втором – 129 тысяч, передает "Уралинформбюро".
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с чего всё началось
Значительное снижение доли экономически активного населения произошло за счет предпенсионеров (50–54 года) и людей «младшего» пенсионного возраста (55–59 лет). По данным Росстата, в первом случае рынок труда не досчитался почти полмиллиона человек (476 тыс.), во втором — 129 тыс.Известиявчера в 17:01
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Центробанк недосчитался на рынке труда около 500 тыс. предпенсионеров
Парламентская газетавчера в 16:19
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