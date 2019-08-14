Экономика

Россия «потеряла» полмиллиона предпенсионеровУралинформбюро 00:25

Значительное снижение доли экономически активного населения произошло за счет предпенсионеров (50-54 года) и людей "младшего" пенсионного возраста (55-59 лет). В первом случае рынок труда не досчитался почти полмиллиона человек (476 тысяч), во втором – 129 тысяч, передает "Уралинформбюро".
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