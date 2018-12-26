Политика
Компании из России построят в Сирии аэропорт и несколько заводов. Об этом рассказал газете al-Watan глава местного управления по планированию Имад Сабуни. По его словам, горизонты экономического сотрудничества с Россией определил протокол, подписанный после заседания межправительственной комиссии.
Lenta.ru11:20
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Армия и оружие
Появилось видео запуска ракеты «Авангард»
Обновлено в 09:14
Происшествия
В компании «Красное и Белое» проходят обыски
В сети магазинов компании "Красное и Белое" продаются алкогольные и безалкогольные напитки, а также продукты питания.
Обновлено в 11:22
Общество
МВД предложило внести изменения в паспорта россиян
В соответствии с документом, который опубликован на официальном интернет-портале проектов нормативных правовых актов, на последней странице паспорта, где размещено «Извлечение из положения о паспорте гражданина России», предлагается уточнить информацию о сроках обмена документа.
Обновлено в 11:06
Политика
СНБО Украины утвердил новые санкции против России
Совет нацбезопасности и обороны Украины утвердил решение о введении новых санкций против России, сообщила его пресс-служба.
Обновлено в 12:29
Общество
В Петербурге около 30 рабочих объявили голодовку в шахте метро
Обновлено в 12:22
Происшествия
СК после критики председателя Мосгорсуда проверит качество следствия
"В связи с оценкой следствия, высказанной со стороны судейского сообщества, председатель СК России поручил соответствующим подразделениям центрального аппарата ведомства затребовать все уголовные дела, которые возвращены судами, а также контрольные производства по уголовным делам, по которым вынесены оправдательные приговоры, в том числе судом присяжных заседателей", - сообщила Петренко.
Обновлено в 12:53
Энергетика
Стоимость нефти Brent выросла на 4%
Обновлено в 11:37
Здоровье
Минздрав подтвердил планы запретить продажу табака после 2050 года
Минздрав РФ подтвердил планы рассмотреть вопрос о возможности последовательного выведения табака с рынка после 2050 года, об этом рассказал заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.
Обновлено в 03:01
Общество
Росздравнадзор пожаловался в СК на клинику из-за женского обрезания
«В ходе надзорных мероприятий установлено, что на сайте ООО «Классикус», действительно, предлагалась услуга женского обрезания, выполняемого по религиозным и ритуальным мотивам, что является грубейшим нарушением российского законодательства», — сообщили в Росздравнадзоре.
Обновлено в 11:46
Политика
Пётр Порошенко отменил военное положение на Украине
Президент Украины Пётр Порошенко объявил 26 декабря об окончании военного положения на Украине.
Обновлено в 10:19
Армия и оружие
Российский МИД назвал авиаудары Израиля нарушением суверенитета Сирии
Обновлено в 10:09
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили ракетный удар Израиля по Дамаску
По информации агентства SANA, сирийские ПВО перехватили вражеские цели над западной частью столицы государства – Дамаска.
Обновлено вчера в 22:28
Происшествия
В Москве пассажиров перевезли из Внуково в Домодедово самолетом
Пассажиры рейса "Уральских авиалиний" из Иркутска в Екатеринбург, который летел через Москву, приземлились в аэропорту Внуково вместо Домодедово из-за плохих погодных условий.
Обновлено в 11:49
Общество
«Яндекс» опубликовал подборку нелепых запросов пользователей
Обновлено в 07:22
Политика
Турецкая делегация посетит Россию 29 декабря
Официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что турецкая делегация посетит Москву 29 декабря.
Обновлено в 12:58
Политика
New York Times узнал, как Дональд Трамп «откосил» от армии
Американские средства массовой информации разузнали, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп избежал службы в Вооружённых силах Америки 50 лет назад благодаря фальшивому диагнозу, сообщает в среду, 26 декабря, New York Times.
Обновлено в 11:01
Армия и оружие
Ливан подаст жалобу на Израиль в Совбез ООН
Израильские истребители в ночь на 26 декабря вошли в воздушное пространство Ливана и нанесли удары по военным объектам в Сирии МИД Ливана осудил авиаудары Израиля по Сирии и заявил о нарушении резолюции ООН в связи с вторжением в ливанское воздушное пространство, передает РИА Новости.
Обновлено в 13:26
Политика
Глава Росгвардии Золотов рассказал, как стал генералом армии
Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов рассказал, как получил звание генерала армии.
Обновлено в 11:34
Футбол
«Манчестер Сити» проиграл «Лестеру» в 19-м туре АПЛ
Обновлено в 12:02
Футбол
Роналду спас «Ювентус» от первого поражения в чемпионате Италии
Обновлено в 10:57
Политика
На Украине предложили ввести визовый режим с Россией
Депутат украинской Верховной рады Валентин Наливайченко, представляющий партию «Справедливость», вновь поднял тему о необходимости введения визового режима с Россией, а также принятия ещё ряда мер, которые могут стать ответом на действия Москвы.
Обновлено в 08:18
Армия и оружие
The Times написала о воюющих в составе ВС Украины боевиках ИГИЛ
Два батальона боевиков-исламистов воюют на стороне Украины, причем бойцы одного из них проходили обучение в лагерях ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) в Ираке и Сирии, пишет британское издание The Times.
Обновлено в 10:54
Политика
Волож и Авен не пришли на встречу с Путиным
Петр Авен и Михаил Фридман не смогли принять участие во встрече с президентом, так как на момент получения приглашения уже находились в поездках очень далеко от Москвы, рассказал РБК представитель акционеров «Альфа-Групп».
Обновлено в 08:15
Происшествия
В Германии недовольный подарками на Рождество мальчик вызвал полицию
В Германии девятилетний житель города Цетель вызвал полицию из-за того, что ему не понравились его рождественские подарки, сообщает NDR.
Обновлено в 11:58
Происшествия
На трассе Ялта-Севастополь обрушилась скала
Обвал горной породы произошел на автодороге Ялта-Севастополь днем в среду, по предварительной информации, пострадавших нет, но движение затруднено, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Севастополя.
Обновлено в 08:17
Общество
Глава Росгвардии рассказал, где учится его внук
Обновлено в 11:47
Политика
Вице-губернаторы Санкт-Петербурга Албин и Мокрецов ушли в отставку
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял отставку двух вице-губернаторов — Михаила Мокрецова и Игоря Албина.
Обновлено в 11:04
Политика
Путин отвел бизнесу одну из ключевых ролей в реализации нацпроектов
Президент Владимир Путин на традиционной предновогодней встрече с предпринимателями заявил, что видит большую роль крупного бизнеса в реализации национальных проектов.
Обновлено в 11:08
Финансы
Рубль в начале торгов слабеет к доллару и евро
Российская нацвалюта на старте сегодняшних торгов на Московской бирже незначительно подешевела к доллару США и евро.
Обновлено в 02:47
Авто
С нового года в России подорожают автомобили большинства брендов
Отмечается, что корректировка цен на автомобили нового модельного года будет минимально возможной и ниже, чем у основных конкурентов Вслед за повышением НДС с нового года на 1,7% подорожают все модели Nissan.
Обновлено в 12:04