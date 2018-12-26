Политика
Компании из России построят в Сирии аэропорт и несколько заводов. Об этом рассказал газете al-Watan глава местного управления по планированию Имад Сабуни. По его словам, горизонты экономического сотрудничества с Россией определил протокол, подписанный после заседания межправительственной комиссии.
Lenta.ru11:20
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Политика
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