Россия построит лунный космический корабль «Союз» на свои средстваВести.Ru 18:28

Россия будет вести разработку модификации космического корабля "Союз" для полетов к Луне за свой счёт, без финансового участия американской стороны, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в ракетно-космической отрасли.

с чего всё началось

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин анонсировал возможность пилотируемых полетов к Луне на кораблях "Союз", пока завершается разработка нового космического корабля "Федерация", еще 28 июня 2018 года. Россия занимается разработкой нового корабля специально для полетов на Луну с 2009 года.

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