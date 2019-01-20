Космос

Россия построит лунный космический корабль «Союз» на свои средстваВести.Ru 18:28

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин анонсировал возможность пилотируемых полетов к Луне на кораблях "Союз", пока завершается разработка нового космического корабля "Федерация", еще 28 июня 2018 года. Россия занимается разработкой нового корабля специально для полетов на Луну с 2009 года.
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с чего всё началось

Россия построит лунный «Союз» за свой счет, сообщили в космической отрасли

Россия будет вести разработку модификации космического корабля "Союз" для полетов к Луне за свой счёт, без финансового участия американской стороны, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в ракетно-космической отрасли.
РИА Новости16:35

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Источник: Россия построит «Союз» для полётов к Луне за свой счёт

RT на русском20:59

Россия построит лунный космический корабль «Союз» на свои средства

Вести.Ru18:28

Россия построит лунный «Союз» на свои средства

РЕН ТВ21:19

Россия построит лунный «Союз» на свои средства

Телеканал 360°19:32

Источник: Россия построит лунный «Союз» за свой счет

Газета.Ru20:51

«Союз» собрались без финансирования НАСА модифицировать для полетов к Луне

Взгляд.ру17:22

Россия построит лунный «Союз» за свой счет, сообщили в космической отрасли

РИА Новости16:35
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