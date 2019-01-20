Россия построит лунный космический корабль «Союз» на свои средстваВести.Ru вчера в 18:28

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин анонсировал возможность пилотируемых полетов к Луне на кораблях "Союз", пока завершается разработка нового космического корабля "Федерация", еще 28 июня 2018 года. Россия занимается разработкой нового корабля специально для полетов на Луну с 2009 года.

Россия построит лунный космический корабль «Союз» на свои средства

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