Космос

Россия построит лунный космический корабль «Союз» на свои средстваВести.Ru вчера в 18:28

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин анонсировал возможность пилотируемых полетов к Луне на кораблях "Союз", пока завершается разработка нового космического корабля "Федерация", еще 28 июня 2018 года. Россия занимается разработкой нового корабля специально для полетов на Луну с 2009 года.
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Россия построит лунный «Союз» на свои средства

РЕН ТВвчера в 21:19

Источник: Россия построит «Союз» для полётов к Луне за свой счёт

RT на русскомвчера в 20:59

Источник: Россия построит лунный «Союз» за свой счет

Газета.Ruвчера в 20:51

«РИА Новости»: Россия за свой счет построит «Союз» для полетов к Луне

Коммерсантъвчера в 22:33

Россия построит лунный «Союз» на свои средства

Телеканал 360°вчера в 19:32

Россия построит лунный космический корабль «Союз» на свои средства

Вести.Ruвчера в 18:28

Россия построит лунный «Союз» за свой счет, сообщили в космической отрасли

РИА Новостивчера в 16:35
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Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 05:34, Ашберн
Кино

Фильм «Праздник» о блокадном Ленинграде удалили с YouTube

Обновлено в 04:42
Общество

В Ташкенте обнаружен старинный клад на один миллион долларов

В Ташкенте при изучении подвалов одного из исторических зданий, построенных в 1870 году, обнаружен клад из серебряных и золотых монет, старинных книг, посуды, картин и икон.
Обновлено в 04:16
Происшествия

Елизавету II уличили в нарушении правил дорожного движения

Королева Елизавета II была замечена за рулем автомобиля с непристегнутым ремнем безопасности, что в Великобритании считается серьезным нарушением.
Обновлено вчера в 11:46
Происшествия

Российский турист погиб на горнолыжном курорте на севере Италии

Турист, отдыхавший на горнолыжном курорте на севере Италии (область Трентино-Альто-Адидже), погиб, выпав с балкона на третьем этаже гостиницы.
Обновлено в 04:48
Происшествия

Умер самый старый мужчина на планете

Обновлено в 02:50
Происшествия

Два человека погибли и 14 пострадали при пожаре в Куршавеле

Обновлено в 03:38
Происшествия

В Барнауле устранили аварию, оставившую без отопления 50 жилых домов

Коммунальщики устранили аварию, из-за которой без тепла несколько часов оставались 52 многоквартирных дома и социальные объекты в Барнауле, сообщает мэрия города.
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес

Андрей Губин рассказал о борьбе с тяжелым заболеванием

Российский певец Андрей Губин признался, что врачи поставили на нем крест из-за тяжелого заболевания.
Обновлено вчера в 16:50
Общество

Камчатский медведь Жрун отказался залечь в зимнюю спячку

Обновлено вчера в 21:10
Авто

Названы самые популярные автомобили Москвы в 2018 году

Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных автомобилей Москвы.
Обновлено вчера в 01:39
Происшествия

Следствие попросило суд арестовать Рыбку и Лесли

Обновлено вчера в 10:05
Политика

Nikkei: Франция потребовала от Японии объединить Renault и Nissan

Правительство Франции требует от Японии осуществить объединение Renault и Nissan, которые в настоящее время образуют альянс, в единую холдинговую корпорацию.
Обновлено вчера в 21:46
Политика

Захарова призвала Чубайса к ответу после слов о бедности россиян

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook обратилась к главе корпорации «Роснано» Анатолию Чубайсу с просьбой объяснить его высказывание о бедности россиян.
Обновлено вчера в 13:35
Единоборства

Пакьяо вызвал Мейвезера на бой-реванш

Прославленный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо защитил титул по версии WBA Regular в полусреднем весе, решением судей победив экс-чемпиона мира в четырех весовых категориях Эдриена Бронера.
Обновлено в 05:03
Армия и оружие

Клинцевич: Провокатор предложил направить ракеты на Петербург

В Совфеде журналиста Вахура Кооритса, призвавшего разместить в Эстонии ракеты, способные поразить Санкт-Петербург, назвали провокатором, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.
Обновлено в 04:04
Общество

Россияне смогут наблюдать полное лунное затмение

Обновлено 18 января в 08:14
Авто

Составлен ТОП самых надежных японских авто за 200 тысяч рублей

Отечественные аналитики составили четверку самых интересных предложений на российском вторичном авторынке в сегменте надежных японских автомобилей, стоимость которых составляет около 200 тысяч рублей.
Обновлено в 01:11
Происшествия

Десять человек погибли при двух взрывах в сирийском Африне

Обновлено в 05:19
Гаджеты

Три флагманских модели Samsung Galaxy S10 показали на изображении

Авторитетный инсайдер распространил в Сети одно изображение, на котором продемонстрированы все три модели флагманской линейки Samsung Galaxy S10.
Обновлено в 04:54
Кино

«Зеленая книга» стала лучшим фильмом по версии Гильдии продюсеров США

Обновлено в 03:14
Армия и оружие

На параде в Лаосе показали российские танки Т-72

На военном параде в честь 70-летия основания Народной армии Лаоса были показаны российские танки Т-72 и бронеавтомобили БРДМ-2М, состоящие на вооружении лаосских вооруженных сил, сообщило министерство обороны РФ.
Обновлено в 03:02
Происшествия

Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике достигло 76

Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике возросло до 76, сообщает издание El Universal. Ранее сообщалось о 73 погибших и 76 раненых.
Обновлено в 01:26
Происшествия

В окрестностях Дамаска прогремел взрыв

Взрыв произошел в пригороде сирийского Дамаска на автомобильной дороге, сообщает в воскресенье государственное агентство SANA.
Обновлено в 02:00
Происшествия

Задержанные в Москве участники акции останутся в ОВД до суда

Обновлено вчера в 15:42
Теннис

Шарапова вылетела из Australian Open

Российская теннисистка Мария Шарапова уступила представительнице Австралии Эшли Бартли в 4-м круге турнира Большого шлема Australian Open, передает пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).
Обновлено вчера в 23:39
Авто

Умельцы переделали ВАЗ-2108 под суперкар Lamborghini

Российские умельцы на базе обычного ВАЗ-2108 создали копию итальянского суперкара Lamborghini.
Обновлено в 05:16
Транспорт

В РЖД начались продажи «невозвратных» билетов

С 20 января 2019 года Федеральная пассажирская компания, которая является дочерним предприятием РЖД, начнет продавать билеты по специальному «невозвратному» тарифу для проезда в вагонах купе и с местами для сидения в нерегулируемом сегменте.
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия

Жители Петербурга пожаловались на вонь

Жители Васильевского острова в Санкт-Петербурге пожаловались на сильный неприятный запах.
Обновлено в 05:19
Армия и оружие

Черноморский флот приступил к слежению за эсминцем Donald Cook

«Силы Черноморского флота приступили к слежению за американским эсминцем управляемого ракетного оружия Военно-морских сил США USS Donald Cook сразу после его вхождения в акваторию Чёрного моря», — говорится в сообщении Минобороны России, поступившем в RT.
Обновлено вчера в 14:13
Происшествия

Погибшие после столкновения Су-34 летчики запутались в парашютах

Летчики, погибшие после столкновения двух истребителей-бомбардировщиков Су-34 в Татарском проливе, запутались в частях парашютной системы.
Обновлено вчера в 16:11
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