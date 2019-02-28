Армия и оружие
Россия построит два эсминца «Лидер» к концу 2020-х годовИзвестия вчера в 23:36
Россия планирует построить два эсминца с атомной энергоустановкой проекта 23560 типа «Лидер» к концу 2020–х годов. К настоящему времени завершили эскизное проектирование корабля, ведется подготовка проекта.
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с чего всё началось
Россия к концу 2020-х годов планирует построить два эсминца с атомной энергоустановкой проекта 23560 типа "Лидер", стоимость создания каждого корабля составит около 100 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС источник в кораблестроительной отрасли.ТАССвчера в 19:32
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Источник: Россия планирует построить два эсминца типа «Лидер» к концу 2020-х годов
RT на русскомвчера в 23:07
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