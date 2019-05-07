Армия и оружие

В России будет создан первый атомный авианосецКапитал страны 01:27

Через несколько лет специалисты приступят к созданию первого российского атомного авианосца, передает ТАСС со ссылкой на собеседника из отрасли.
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Эксперт рассказал, каким должен быть новый российский авианосец

ФАН08:04

Адмирал оценил сроки появления первого российского атомного авианосца

Взгляд.ру05:54

В России создадут первый атомный авианосец

Газета.Ru01:16

РФ начнёт разработку своего первого атомного авианосца

News.ru01:52

Источник: разработка первого российского атомного авианосца начнется в 2023 году

ТАСС01:20

Россия построит атомный авианосец

Российская газета02:45

СМИ сообщают о начале разработки первого атомного авианосца РФ в 2023 году

Говорит Москва01:23
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Происшествия

Десятки исков подано против больницы, где дети заразились гепатитом С

Семьи, в которых онкобольные дети заразились гепатитом С во время лечения в Амурской областной детской клинической больнице в Благовещенске, обратились в суд - они требуют миллионные компенсации.
Обновлено в 07:31
Происшествия

По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человека

Министр энергетики России Александр Новак объявил о задержании четырех человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес

У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец

Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри — самый популярный среди британцев член королевской семьи — женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено вчера в 09:43
Происшествия

Ведущую MTV насмерть сбила машина в Дагестане

Дагестанская журналистка и ведущая «MTV Столица» Тамилла Абдулаева погибла в ДТП в Махачкале.
Обновлено в 07:11
Общество

Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»

6 мая издание «Лента.ру» сообщило со ссылкой на эксперта по кибербезопасности, знакомого с ходом перепроверки результатов голосования, что «аномальное голосование» за Микеллу Абрамову шло в пяти регионах — в Москве и Подмосковье, в Курской, Калининградской и Кировской областях.
Обновлено в 07:23
Футбол

Самедов и Ананидзе не сыграют до конца сезона

Полузащитники «Крыльев Советов» Жано Ананидзе и Александр Самедов выбыли из строя до конца сезона.
Обновлено в 08:30
Авто

Kia анонсировала дебют конкурента Hyundai Creta

Конкурировать новому кроссоверу от Kia придется с такими популярными моделями, как Hyundai Creta, Nissan Kicks, Renault Captur, Tata Harrier и готовящимся к продажам новым MG Hector.
Обновлено в 08:07
Общество

Ставропольский министр записал недвижимость в Канаде на детей

Обновлено в 09:02
Происшествия

В СК назвали основные версии ЧП с самолетом «Аэрофлота» в Шереметьево

В СК назвали основные версии ЧП с самолетом «Аэрофлота» в Шереметьево.
Обновлено вчера в 04:03
Политика

Помпео отменил визит в Берлин в последний момент

Госсекретарь США Майк Помпео отменил запланированный визит в Берлин в последнюю минуту, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя американского посольства.
Обновлено в 05:41
Политика

«Нафтогаз» пожаловался в ЕК на «Газпром» из-за «Северного потока — 2»

Витренко 25 апреля сообщал, что "Нафтогаз" заканчивает подготовку жалобы в антимонопольный орган ЕС с требованием обязать "Газпром" продавать газ европейским компаниям на восточной границе Украины.
Обновлено вчера в 11:19
Политика

Савченко заявила, что за ней следят

Обновлено в 07:06
Происшествия

Калужская полиция начала проверку фотографий кадетов в социальной сети

На днях в одной из калужских групп в социальной сети «ВКонтакте» были опубликованы фотографии, на девушки в кадетских погонах позируют в весьма неприличных позах.
Обновлено в 04:48
Авто

Стартовали продажи экспедиционной версии «УАЗ Хантер»

Официальные дилеры Ульяновского автомобильного завода (УАЗ) открыли прием предварительных заказов на новую модификацию модели «УАЗ Хантер», которая получила название «Экспедиция».
Обновлено в 08:45
Экономика

Morgan Stanley откажется от деятельности в России

«Группа планирует отказаться от банковской, брокерской и депозитарной лицензий и добровольно ликвидировать соответствующие бизнес-подразделения», — сообщается в документе.
Обновлено вчера в 19:39
Происшествия

Очевидцы сообщили о стрельбе в детском саду в Москве

Очевидцы сообщили о стрельбе в детском саду в Москве. Предположительно, ЧП произошло на юге столицы, на Каширском шоссе, д. 84, к. 2.
Обновлено в 08:13
Хоккей

Защитник Мусин вернулся в «Ак Барс»

«Ак Барс» и «Нефтехимик» произвели обмен – в Казань вернулся Дамир Мусин, нижнекамский клуб получил денежную компенсацию https://t.co/1tMnzIUxOo pic.twitter.com/halCsJRdpg— ХК Ак Барс (@hcakbars) 7 мая 2019 г.
Обновлено в 08:35
Шоу-бизнес

Копия матери: Юлия Меньшова показала дочь

Актриса и ведущая Юлия Меньшова провела первые майские праздники в солнечной Барселоне вместе с 15-летней дочкой Таисией.
Обновлено в 05:53
Спорт

Шипулин: Кокорин и Мамаев уже тысячу раз пожалели о том, что сделали

Обновлено в 07:32
Экономика

Акции «Башнефти» упали на фоне рекомендаций компании по дивидендам

Акции «Башнефти» упали в начале торгов на фоне рекомендации совета директоров по размеру дивидендов компании за 2018 год.
Обновлено в 05:30
Авто

Porsche 911 Speedster стал доступен для заказа в России

В случае необходимости две накладки в «горбах» позволяют выдвигаться дугам безопасности, которые, как и у открытого Porsche 911 Carrera Cabriolet, входят в базовую комплектацию двухместной модели.
Обновлено в 02:46
Общество

Прокуратура: «голодающий» Шестун получил 27 килограммов еды за месяц

Прокуратура утверждает, что экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в СИЗО не держит голодовку, а обильно питается: за месяц жена передала ему почти 30 килограммов еды.
Обновлено в 07:47
Политика

Госдеп США подтвердил отставку американского посла на Украине

Ранее стало известно, что США отозвали посла на Украине — Мари Йованович. Ее срочно вызвали на консультации в Вашингтон.
Обновлено в 05:20
Игры

В CS:GO нашли баг, позволяющий включить чит-код в турнире

Один из пользователей GitHub сумел обнаружить баг в параметрах Panorama UI, позволяющий запустить запретные программные файлы в стандартном и турнирном режимах CS:GO.
Обновлено в 08:35
Общество

Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено в 06:12
Шоу-бизнес

Известная фигуристка Евгения Медведева заболела в середине тура

Обновлено в 05:32
Происшествия

Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая

Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено вчера в 16:30
Шоу-бизнес

Михалков раскритиковал сюжеты российских ТВ-шоу

Известный российский кинорежиссер Никита Михалков подверг критике сюжеты отечественных телевизионных шоу, которые все чаще обсуждают скандалы и занимаются выяснением отношений.
Обновлено в 04:44
Происшествия

У Дома профсоюзов в Одессе сожгли памятные таблички и цветы

Обновлено в 08:16
Политика

Климкин назвал бандитизмом выдачу российских паспортов в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что упрощённое предоставление российского гражданства жителям Донбасса является «бандитизмом».
Обновлено в 07:19
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