Армия и оружие
В России будет создан первый атомный авианосецКапитал страны 01:27
Через несколько лет специалисты приступят к созданию первого российского атомного авианосца, передает ТАСС со ссылкой на собеседника из отрасли.
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Происшествия
Десятки исков подано против больницы, где дети заразились гепатитом С
Семьи, в которых онкобольные дети заразились гепатитом С во время лечения в Амурской областной детской клинической больнице в Благовещенске, обратились в суд - они требуют миллионные компенсации.
Обновлено в 07:31
Происшествия
По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человека
Министр энергетики России Александр Новак объявил о задержании четырех человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри — самый популярный среди британцев член королевской семьи — женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено вчера в 09:43
Происшествия
Ведущую MTV насмерть сбила машина в Дагестане
Дагестанская журналистка и ведущая «MTV Столица» Тамилла Абдулаева погибла в ДТП в Махачкале.
Обновлено в 07:11
Общество
Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»
6 мая издание «Лента.ру» сообщило со ссылкой на эксперта по кибербезопасности, знакомого с ходом перепроверки результатов голосования, что «аномальное голосование» за Микеллу Абрамову шло в пяти регионах — в Москве и Подмосковье, в Курской, Калининградской и Кировской областях.
Обновлено в 07:23
Футбол
Самедов и Ананидзе не сыграют до конца сезона
Полузащитники «Крыльев Советов» Жано Ананидзе и Александр Самедов выбыли из строя до конца сезона.
Обновлено в 08:30
Авто
Kia анонсировала дебют конкурента Hyundai Creta
Конкурировать новому кроссоверу от Kia придется с такими популярными моделями, как Hyundai Creta, Nissan Kicks, Renault Captur, Tata Harrier и готовящимся к продажам новым MG Hector.
Обновлено в 08:07
Происшествия
В СК назвали основные версии ЧП с самолетом «Аэрофлота» в Шереметьево
В СК назвали основные версии ЧП с самолетом «Аэрофлота» в Шереметьево.
Обновлено вчера в 04:03
Политика
Помпео отменил визит в Берлин в последний момент
Госсекретарь США Майк Помпео отменил запланированный визит в Берлин в последнюю минуту, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя американского посольства.
Обновлено в 05:41
Политика
«Нафтогаз» пожаловался в ЕК на «Газпром» из-за «Северного потока — 2»
Витренко 25 апреля сообщал, что "Нафтогаз" заканчивает подготовку жалобы в антимонопольный орган ЕС с требованием обязать "Газпром" продавать газ европейским компаниям на восточной границе Украины.
Обновлено вчера в 11:19
Политика
Савченко заявила, что за ней следят
Обновлено в 07:06
Происшествия
Калужская полиция начала проверку фотографий кадетов в социальной сети
На днях в одной из калужских групп в социальной сети «ВКонтакте» были опубликованы фотографии, на девушки в кадетских погонах позируют в весьма неприличных позах.
Обновлено в 04:48
Авто
Стартовали продажи экспедиционной версии «УАЗ Хантер»
Официальные дилеры Ульяновского автомобильного завода (УАЗ) открыли прием предварительных заказов на новую модификацию модели «УАЗ Хантер», которая получила название «Экспедиция».
Обновлено в 08:45
Экономика
Morgan Stanley откажется от деятельности в России
«Группа планирует отказаться от банковской, брокерской и депозитарной лицензий и добровольно ликвидировать соответствующие бизнес-подразделения», — сообщается в документе.
Обновлено вчера в 19:39
Происшествия
Очевидцы сообщили о стрельбе в детском саду в Москве
Очевидцы сообщили о стрельбе в детском саду в Москве. Предположительно, ЧП произошло на юге столицы, на Каширском шоссе, д. 84, к. 2.
Обновлено в 08:13
Хоккей
Защитник Мусин вернулся в «Ак Барс»
«Ак Барс» и «Нефтехимик» произвели обмен – в Казань вернулся Дамир Мусин, нижнекамский клуб получил денежную компенсацию https://t.co/1tMnzIUxOo pic.twitter.com/halCsJRdpg— ХК Ак Барс (@hcakbars) 7 мая 2019 г.
Обновлено в 08:35
Шоу-бизнес
Копия матери: Юлия Меньшова показала дочь
Актриса и ведущая Юлия Меньшова провела первые майские праздники в солнечной Барселоне вместе с 15-летней дочкой Таисией.
Обновлено в 05:53
Экономика
Акции «Башнефти» упали на фоне рекомендаций компании по дивидендам
Акции «Башнефти» упали в начале торгов на фоне рекомендации совета директоров по размеру дивидендов компании за 2018 год.
Обновлено в 05:30
Авто
Porsche 911 Speedster стал доступен для заказа в России
В случае необходимости две накладки в «горбах» позволяют выдвигаться дугам безопасности, которые, как и у открытого Porsche 911 Carrera Cabriolet, входят в базовую комплектацию двухместной модели.
Обновлено в 02:46
Общество
Прокуратура: «голодающий» Шестун получил 27 килограммов еды за месяц
Прокуратура утверждает, что экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в СИЗО не держит голодовку, а обильно питается: за месяц жена передала ему почти 30 килограммов еды.
Обновлено в 07:47
Политика
Госдеп США подтвердил отставку американского посла на Украине
Ранее стало известно, что США отозвали посла на Украине — Мари Йованович. Ее срочно вызвали на консультации в Вашингтон.
Обновлено в 05:20
Игры
В CS:GO нашли баг, позволяющий включить чит-код в турнире
Один из пользователей GitHub сумел обнаружить баг в параметрах Panorama UI, позволяющий запустить запретные программные файлы в стандартном и турнирном режимах CS:GO.
Обновлено в 08:35
Общество
Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено в 06:12
Происшествия
Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая
Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено вчера в 16:30
Шоу-бизнес
Михалков раскритиковал сюжеты российских ТВ-шоу
Известный российский кинорежиссер Никита Михалков подверг критике сюжеты отечественных телевизионных шоу, которые все чаще обсуждают скандалы и занимаются выяснением отношений.
Обновлено в 04:44
Политика
Климкин назвал бандитизмом выдачу российских паспортов в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что упрощённое предоставление российского гражданства жителям Донбасса является «бандитизмом».
Обновлено в 07:19