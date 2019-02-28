Экономика

Россия поставит в Таиланд шесть самолётов SSJ-100News.ru вчера в 06:20

Российская компания «Гражданские самолёты Сухого» (ГСС) заключила контракт с таиландской Kom Airlines на поставку в королевство шести лайнеров SSJ-100. Документ был подписан в рамках авиасалона в индийском Бангалоре.
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с чего всё началось
«28 февраля 2019 года в Бангкоке (Таиланд) компания «Гражданские самолёты Сухого» подписала контракт с тайской компанией Kom Airlines Company Limited», — говорится
 в сообщении, опубликованном на сайте ГСС.
RT на русскомвчера в 07:13

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«Гражданские самолёты Сухого» поставят в Таиланд шесть SSJ100

RT на русскомвчера в 07:13

Россия и Таиланд подписали контракт на поставку шести самолетов SSJ-100

ТАССвчера в 05:50

«Гражданские самолеты Сухого» поставят в Таиланд шесть самолетов SSJ100

Ведомостивчера в 06:11

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Интерфаксвчера в 05:53

ГСС поставит шесть самолетов SSJ100 в Таиланд

РИА Новостивчера в 05:51

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Турпромвчера в 05:50

Таиланд закупит у России шесть авиалайнеров SSJ-100 на $300 млн

Царьградвчера в 06:14
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 04:32, Ашберн
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Происшествия

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Транспорт

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Общество

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Три человека погибли, четверо пострадали в пятницу при столкновении легковых автомобилей в Самарской области.
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Бастрыкин: СК уже возбудил 307 дел о преступлениях в Донбассе

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Секретарь СНБОУ предупредил об угрозе исчезновения украинской нации

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Российский ближнемагистральный пассажирский самолёт, предназначенный для перевозки 98 пассажиров на дальность до 3000 или 4600 км. Разработан компанией «Гражданские самолёты Сухого» при участии ряда иностранных компаний.
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