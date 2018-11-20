Как сообщало ИА REGNUM, весной 2017 года Россия полностью выполнила поставки переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла-С» для вооружённых сил Бразилии по контракту 2015 года. Это не первая поставка российского вооружения бразильскому государству.

Армия и оружие Армия и оружие Путин озвучил затраты на производство оружия Как сообщил президент, почти 1,5 трлн рублей выделены в нынешнем году на создание и серийное производство вооружения и военной техники.

Армия и оружие Армия и оружие В российской армии возродят институт сестер милосердия В Вооруженных силах возродят институт сестер милосердия, сообщил представитель Главного военно-политического управления Анатолий Карасев.

Армия и оружие Армия и оружие Россия и Индия подписали контракты на строительство фрегатов

Армия и оружие Армия и оружие КНДР взорвала десять охранных пунктов на границе с Южной Кореей КНДР уничтожила десять охранных пунктов, расположенных в демилитаризованной зоне на границе с Южной Кореей, сообщает во вторник информагентство "Ренхап" со ссылкой на южнкорейское минобороны.

Армия и оружие Армия и оружие Россия перенацелит оружие из-за военной базы «Форта Трампа» в Польше Россия вынуждена будет реагировать на создание военной базы США на территории Польши, приводит ФАН слова первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по обороне Владимира Кожина.

Армия и оружие Армия и оружие Порошенко пообещал развернуть на побережье Украины новую охрану Президент Украины Петр Порошенко во время выступления перед пограничниками в Черкассах заявил, что до конца 2018 года всю морскую границу страны будет контролировать новое управление украинской морской охраны.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны показало торпедную дуэль в Балтийском море

Армия и оружие Армия и оружие Военные инженеры ЮВО на учении навели паром через реку Северский Донец Подразделения инженерного соединения Южного военного округа, дислоцированного в Ростовской области, во время учения навели паромную переправу через реку Северский Донец, сообщает пресс-служба ЮВО.

Армия и оружие Армия и оружие В Воронеже началось производство модернизированного самолёта Ил-96 На Воронежском авиационном заводе началась сборка элементов планера первого широкофюзеляжного дальнемагистрального лайнера Ил-96-400М, сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие Армия и оружие Взводы военной полиции в 2019 году появятся в каждой дивизии и армии

Армия и оружие Армия и оружие СК возбудил два уголовных дела по факту обстрела жителей Донбасса Главным следственным управлением Следственного комитета (СК) России возбуждены два новых уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации, за жестокое обращение и обстрелов, происходящих на регулярной основе, мирных жителей во время гражданской войны в зоне вооружённого конфликта в Донбассе.

Армия и оружие Армия и оружие «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» провели учения в Средиземном море

Армия и оружие Армия и оружие Самолет Су-27 полетит в Кронштадт вертолетом Экипаж вертолета вылетит с аэродрома "Левашово", возьмет самолет Су-27 массой 15 тонн на аэродроме "Пушкин" и доставит машину в Кронштадт в военно-исторический парк ЗВО.

Армия и оружие Армия и оружие Истребители ВВС Ирака ударили по объектам террористов в Сирии Истребители военно-воздушных сил Ирака нанесли удары по объектам запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в Сирии.