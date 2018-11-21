Футбол

Сборная России попадет во вторую корзину жеребьевки Евро-2020
Известия
вчера в 23:56

Португалия — Польша
1 – 1
Матч завершён
Лига Наций УЕФА, Групповой этап, вчера
Стадион «Афонсу Энрикиш»
11′
Тиаго Чонек
28′
Ян Беднарек
Андре Силва
34′
Рафаэл Геррейру
Жоау Мариу
61′
Данилу Перейра
63′
Андре Силва
64′
66′
Аркадиуш Милик
Рафа Силва
Брума
70′
75′
Матеуш Клих
Яцек Гуральски
78′
Пшемыслав Франковски
79′
Камиль Гросицки
Дамиан Кондзер
Андре Силва
Эдер
87′
Жоау Мариу
90′+1′
90′+5′
Петр Зелиньски
Дамиан Шиманский
Сборная России по футболу окажется во второй корзине при жеребьевке 2 декабря в Дублине отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
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Корзины и жеребьёвки

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Сборная России по футболу попадет во вторую корзину при жеребьевке Евро-2020

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