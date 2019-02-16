Армия и оружие

Россия поможет спастись пленникам из «Эр-Рукбана»Вести.Ru вчера в 12:12

Одна тысяча и еще 80 тонн гуманитарной помощи доставлено вторым российским гуманитарным конвоем сирийским беженцам в лагере "Эр-Рукбан". Это продукты, медикаменты и предметы первом необходимости, пояснил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
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«Сирийским правительством при содействии Российской Федерации принято решение об открытии на границе 55-километровой зоны, оккупированной США, двух гуманитарных коридоров в населённых пунктах Джлеб и Джебель-эль-Гураб, где будут оборудованы соответствующие пункты пропуска для добровольного, беспрепятственного и безопасного выхода сирийских беженцев в места избранного проживания», — приводит сообщение
 Минобороны России.
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