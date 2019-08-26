с чего всё началось

Отмечается, что новая ОС будет использоваться для проведения национальной переписи населения в России. В настоящее время обсуждается установка «Авроры» на 360 тысяч планшетов Huawei к 1 августа 2020 года, отметил источник агентства.

Политика Американский сенатор заявил об отказе в выдаче российской визы Россия отказала в визе американскому сенатору, члену Республиканской партии Рону Джонсону.

Политика Федеральная избирательная комиссия США вынуждена прекратить работу О фактическом прекращении работы Федеральной избирательной комиссии Соединённых Штатов сообщает Axios.

Армия и оружие Американские военные прокатились на российском танке Т-80 Американские военные во время учений в Южной Корее ознакомились с современной российской техникой — танками Т-80 и боевыми машинами пехоты БМП-3, которые стоят на вооружении южнокорейских ВС.

Здоровье Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.

Армия и оружие Эффектные трюки российского Су-57 попали на видео Видео тренировочного полета тройки истребителей пятого поколения Су-57 над подмосковным поселком Жуковский появилось в Интернете.

Общество Минтруд предложил пристраивать в семьи одиноких стариков Министерство труда России выступило с предложением пристраивать одиноких пожилых людей в семьи.

Гаджеты Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер По словам источника, аппарат получит четверную основную камеру. Главный модуль получит датчик разрешения 48 Мп.

Политика Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов» Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы откажется от российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС.

Экономика В «квалификационную яму» попадают почти 34 млн россиян «Квалификационная яма» является глобальной проблемой: 23% всех работников в мире (1,3 млрд человек) выполняют работу, которая не соответствует их навыкам.

Экономика Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту доходов россиян Минэкономразвития РФ понизило прогноз по росту реальных доходов населения в 2019 году с 1% до 0,1%. Об этом заявил глава ведомства Максим Орешкин, передает ТАСС.

Шоу-бизнес Иосиф Пригожин критически отнесся к избраннице 20-летнего сына Валерии В недавнем интервью Иосиф Пригожин заявил о том, что негативно относится к Анне из-за того, что ради нее Арсений бросил учебу, отказался от занятий музыкой и ушел из родительского дома.

Футбол «Спартак» показал речь Кононова в раздевалке после победы в Самаре Ролик содержит кадры открытия матча с участием бывшего футболиста красно-белых Александра Самедова, сэйвы Александра Максименко, командное празднование дебютного гола Гуса Тила и видео из победной раздевалки.

Политика Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75% «По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1 тыс. 855 км газопровода «Северный поток — 2». Это 75% от общей протяжённости двух ниток», — заявили в компании.

Здоровье Чем может грозить человеку пониженное давление У некоторых людей пониженное артериальное давление не сопровождается болезненными симптомами, в то время как у других оно может заметно влиять на самочувствие и качество жизни.

Общество Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2019 года Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2019 года.

Наука Сезонную смену окраса воробьинообразных объяснили половым отбором и защитой от хищника Орнитологи выяснили, что сезонная смена окраса у воробьинообразных зависит от того, насколько вид полигамен и представляет интерес для хищника, а также от изменчивости климата в месте обитания.

Общество В Роструде рассказали о новой графе в резюме Кстати, для проведения мирового чемпионата WorldSkills в Казани задействованы более 3,5 тысячи волонтеров из разных стран.

Общество Во Владивостоке дороги ушли под воду из-за ливней "Специалисты продолжают работу по ликвидации последствий непогоды во Владивостоке убирают сошедшие сели, грунт с дорог города", - рассказал представитель мэрии Владивостока.

Общество Сергей Меняйло прибыл в Хакасию Сергей Меняйло находится с рабочей поездкой в Хакасии. Как стало известно 19rus.info, полпред президента прибыл сегодня утром.

Происшествия Пожилая женщина умерла на скамейке у больницы в Севастополе В Севастополе на скамейке у городской больницы № 4 умерла пожилая женщина. Информация об этом появилась в одной из соцсетей.

Футбол Английские фанаты умоляют «Зенит» купить Джонса и Мустафи «Зенит» позволил пользователям присылать личные сообщения в своём англоязычном «твиттере», после чего санкт-петербургский клуб завалили просьбами купить защитника лондонского «Арсенала» Шкодрана Мустафи и центрбека «Манчестер Юнайтед» Фила Джонса.