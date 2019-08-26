Технологии
Lenta.ruРоссия поможет Huawei закупкой 360 тысяч планшетов
Отмечается, что новая ОС будет использоваться для проведения национальной переписи населения в России. В настоящее время обсуждается установка «Авроры» на 360 тысяч планшетов Huawei к 1 августа 2020 года, отметил источник агентства.
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с чего всё началось
Россия и Huawei обсуждают установку российской мобильной операционной системы (ОС) «Аврора» на планшеты китайской компании для проведения национальной переписи населения в 2020 году, сообщает Reuters со ссылкой на источники.Коммерсантъ14:19
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Федеральная избирательная комиссия США вынуждена прекратить работу
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Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
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Армия и оружие
Эффектные трюки российского Су-57 попали на видео
Видео тренировочного полета тройки истребителей пятого поколения Су-57 над подмосковным поселком Жуковский появилось в Интернете.
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Политика
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Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы откажется от российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС.
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«Квалификационная яма» является глобальной проблемой: 23% всех работников в мире (1,3 млрд человек) выполняют работу, которая не соответствует их навыкам.
Коммерсантъ 22:30
Экономика
Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту доходов россиян
Минэкономразвития РФ понизило прогноз по росту реальных доходов населения в 2019 году с 1% до 0,1%. Об этом заявил глава ведомства Максим Орешкин, передает ТАСС.
BFM.ru 13:11
Шоу-бизнес
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В недавнем интервью Иосиф Пригожин заявил о том, что негативно относится к Анне из-за того, что ради нее Арсений бросил учебу, отказался от занятий музыкой и ушел из родительского дома.
RuNews24.ru 22:31
Футбол
«Спартак» показал речь Кононова в раздевалке после победы в Самаре
Ролик содержит кадры открытия матча с участием бывшего футболиста красно-белых Александра Самедова, сэйвы Александра Максименко, командное празднование дебютного гола Гуса Тила и видео из победной раздевалки.
Спорт-Экспресс 17:31
Политика
Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%
«По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1 тыс. 855 км газопровода «Северный поток — 2». Это 75% от общей протяжённости двух ниток», — заявили в компании.
RT на русском 05:25
Здоровье
Чем может грозить человеку пониженное давление
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Medikforum.ru 14:36
Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2019 года
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2019 года.
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Наука
Сезонную смену окраса воробьинообразных объяснили половым отбором и защитой от хищника
Орнитологи выяснили, что сезонная смена окраса у воробьинообразных зависит от того, насколько вид полигамен и представляет интерес для хищника, а также от изменчивости климата в месте обитания.
N+1 24 августа в 07:19
Общество
В Роструде рассказали о новой графе в резюме
Кстати, для проведения мирового чемпионата WorldSkills в Казани задействованы более 3,5 тысячи волонтеров из разных стран.
Российская газета 21:00
Общество
Во Владивостоке дороги ушли под воду из-за ливней
"Специалисты продолжают работу по ликвидации последствий непогоды во Владивостоке убирают сошедшие сели, грунт с дорог города", - рассказал представитель мэрии Владивостока.
РИА Новости 21:51
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Американский беспилотник Х-37 побил рекорд продолжительности полета
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Пострадавшую в Турции девочку решили не перевозить в Петербург
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Сергей Меняйло прибыл в Хакасию
Сергей Меняйло находится с рабочей поездкой в Хакасии. Как стало известно 19rus.info, полпред президента прибыл сегодня утром.
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Пожилая женщина умерла на скамейке у больницы в Севастополе
В Севастополе на скамейке у городской больницы № 4 умерла пожилая женщина. Информация об этом появилась в одной из соцсетей.
Известия 09:53
Футбол
Вальдес купил новые бутсы дебютанту «Барселоны»
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Английские фанаты умоляют «Зенит» купить Джонса и Мустафи
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Общество
Российские автомобилисты смогут обжаловать штрафы онлайн
Российские автомобилисты получат возможность обжаловать штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД) онлайн — без визита в Госавтоинспекцию.
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