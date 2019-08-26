Технологии
Lenta.ruРоссия поможет Huawei закупкой 360 тысяч планшетов
Отмечается, что новая ОС будет использоваться для проведения национальной переписи населения в России. В настоящее время обсуждается установка «Авроры» на 360 тысяч планшетов Huawei к 1 августа 2020 года, отметил источник агентства.
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Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости 07:52
Экономика
Эксперты оценили масштаб «кадровой ямы» в России
Авторы доклада указывают, что только в 2017 году мировой ВВП недополучил 5 триллионов долларов из-за кадрового разрыва.
ПРАЙМ 17:16
Политика
Меркель назвала условие для возвращения России в G7
Германия и другие участники G7 считают, что для разговора о возвращении России в международный клуб нужен прогресс в минском процессе.
Экономика сегодня вчера в 13:05
Политика
В Раде рассказали о «миссии» Украины по сдерживанию России
Глава комитета Верховной рады по международным делам Анна Гопко заявила, что «миссия» Киева состоит в сдерживании России, чтобы не допустить её «агрессии» по отношению к европейским ценностям и демократии.
RT на русском 11:43
Политика
Путин и Эрдоган обсудят на МАКС-2019 сотрудничество в ВТС
РИА Новости 08:05
Политика
Пентагон выразил беспокойство из-за действий КНР в Южно-Китайском море
Как подчеркнули в США, Китай возобновил «принудительное вмешательство» в нефтегазовую деятельность Вьетнама в Южно-Китайском море, нарушив таким образом обещание главы Минобороны страны Вэй Фэнхэ о мирной стратегии развития.
RT на русском 16:57
Здоровье
Минздрав Кубани заявил об отсутствии дефицита преднизолона в Сочи
Препарат преднизолон, на отсутствие которого в сочинских аптеках пожаловались пользователи в соцсетях, имеется в аптеках города в достаточном количестве.
ТАСС 10:22
Общество
Детский гороскоп: кто станет лучшим учеником в сентябре
Ребенок — Рак Для маленьких Раков сентябрь станет месяцем знаний и открытий.
SM News 12:19
Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц
Американская певица Тейлор Свифт, заработав 185 миллионов долларов, возглавила список самых высокооплачиваемых женщин в музыкальной индустрии 2019 года по версии журнала Forbes.
РИА Новости 11:01
Политика
Макрон анонсировал саммит в нормандском формате в сентябре
Саммит в нормандском формате планируется провести в сентябре.
Российская газета 13:12
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер
По словам источника, аппарат получит четверную основную камеру. Главный модуль получит датчик разрешения 48 Мп.
Megaobzor.com вчера в 08:53
Авто
Электрический Audi e-tron проехал 10 стран за сутки
Электрический кроссовер Audi e-tron за 24 часа сумел преодолеть расстояние в 1695 километров и проехать по территории 10 разных стран.
Motor 09:17
Экономика
МЭР ухудшило прогноз по росту доходов россиян
Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.
РИА Новости 14:18
Здоровье
Британка попала в больницу с камнями в почках и лишилась конечностей
Жительница Британии с камнями в почках лишилась конечностей из-за развившегося у нее сепсиса.
РИА Новости 16:49
Футбол
«Барселона» извинилась перед «Бетисом» за издевательский твит
Спорт-Экспресс 07:08
Происшествия
Аэропорт Жуковский купит новое оборудование для отпугивания птиц
Известно, что аэропорт и институт взяли на себя финансирование по модернизации, установкой и вводом в эксплуатацию оборудования займутся специалисты института ЛИИ. им. М.М. Громова.
Газета.Ru 09:34
Шоу-бизнес
Божена Рынска ждет ребенка от покойного Игоря Малашенко
44-летняя вдова Игоря Малашенко Божена Рынска заявила, что у нее и покойного мужа будет дочь — Евгения Игоревна Малашенко.
MOS.news 10:21
Общество
Супруги из Британии нашли клад на ферме
Жители графства Сомерсет в Великобритании нашли на ферме клад стоимостью около пяти миллионов фунтов стерлингов (более 400 миллионов рублей).
VSE42 Новости 05:39
Происшествия
Помощник главы УФСБ по Москве лишился должности после дела Голунова
37-летний Медоев работал помощником главы управления ФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева.
РБК 10:30
Политика
Умер британский политтехнолог Тим Белл
Английский политтехнолог Тим Белл, который долгое время работал с бывшим премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер, скончался 25 августа в возрасте 77 лет.
REGNUM 08:22
Происшествия
Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
Бывший глава автоконцерна Volkswagen и акционер Porsche Фердинанд Пиех скончался в Германии в возрасте 82 лет, сообщает издание Bild.
РИА Новости 16:41
Футбол
«Локомотив» усилится чемпионом Европы
В 2016 году Мариу в составе сборной Португалии стал чемпионом Европы. В прошлом году он играл на чемпионате мира в России.
Lenta.ru 16:23
Политика
Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
РИА Новости 23 августа в 14:47
Киберспорт
Авторы Dying Light 2 опубликовали почти полчаса игрового процесса
На прошедшей игровой выставке gamescom 2019 студия Techland показала представителям прессы демоверсию зомби-боевика Dying Light 2. А теперь разработчики решили представить её и всем остальным, опубликовав на YouTube-канале.
Игромания.ру 15:15
Происшествия
Норвежские геологи объяснили второй взрыв в день ЧП под Северодвинском
Норвежский фонд геолого-физических исследований (NORSAR) обновил информацию по событиям 8 августа, когда на военном полигоне под Северодвинском произошел взрыв с последующим возгоранием.
РБК 13:39
Экономика
Сбербанк закрыл сделку по приобретению 46,5% Rambler Group
ПАО Сбербанк закрыло сделку по приобретению 46,5% холдинга Rambler Group, говорится в пресс-релизе компании.
Интерфакс 12:06
Политика
Экс-президент Украины рассказал, что не засыпает без пистолета
Первый президент Украины Леонид Кравчук признался, что каждую ночь перед сном кладет на прикроватную тумбочку пистолет из-за ощущения необъяснимой угрозы, пишет Lenta.ru.
РЕН ТВ 08:47
Происшествия
Жительница Севастополя умерла у больницы, не дождавшись скорой помощи
В Севастополе скончалась пожилая женщина на скамейке возле городской больницы №4. По данным общественных организаций, женщина скончалась в 50 метрах от приёмного покоя.
REGNUM 10:30