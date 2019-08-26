Технологии

Lenta.ruLenta.ruРоссия поможет Huawei закупкой 360 тысяч планшетов

Отмечается, что новая ОС будет использоваться для проведения национальной переписи населения в России. В настоящее время обсуждается установка «Авроры» на 360 тысяч планшетов Huawei к 1 августа 2020 года, отметил источник агентства.
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Для переписи населения создадут планшеты Huawei с российской операционной системой

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Reuters узнало о планах установить «Аврору» на планшеты Huawei для переписи населения

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Reuters: РФ готова купить планшеты Huawei на российской ОС для переписи населения

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Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле

Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
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Названы самые популярные кроссоверы в столице по итогам семи месяцев

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Сбежавший с пистолетом полицейский из Якутии найден мертвым

Газета.Ru 16:52
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Эксперты оценили масштаб «кадровой ямы» в России

Авторы доклада указывают, что только в 2017 году мировой ВВП недополучил 5 триллионов долларов из-за кадрового разрыва.
ПРАЙМ 17:16
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Меркель назвала условие для возвращения России в G7

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Экономика сегодня вчера в 13:05
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В Раде рассказали о «миссии» Украины по сдерживанию России

Глава комитета Верховной рады по международным делам Анна Гопко заявила, что «миссия» Киева состоит в сдерживании России, чтобы не допустить её «агрессии» по отношению к европейским ценностям и демократии.
RT на русском 11:43
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Путин и Эрдоган обсудят на МАКС-2019 сотрудничество в ВТС

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Пентагон выразил беспокойство из-за действий КНР в Южно-Китайском море

Как подчеркнули в США, Китай возобновил «принудительное вмешательство» в нефтегазовую деятельность Вьетнама в Южно-Китайском море, нарушив таким образом обещание главы Минобороны страны Вэй Фэнхэ о мирной стратегии развития.
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Здоровье

Минздрав Кубани заявил об отсутствии дефицита преднизолона в Сочи

Препарат преднизолон, на отсутствие которого в сочинских аптеках пожаловались пользователи в соцсетях, имеется в аптеках города в достаточном количестве.
ТАСС 10:22
Общество

Детский гороскоп: кто станет лучшим учеником в сентябре

Ребенок — Рак Для маленьких Раков сентябрь станет месяцем знаний и открытий.
SM News 12:19
Общество

Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц

Американская певица Тейлор Свифт, заработав 185 миллионов долларов, возглавила список самых высокооплачиваемых женщин в музыкальной индустрии 2019 года по версии журнала Forbes.
РИА Новости 11:01
Политика

Макрон анонсировал саммит в нормандском формате в сентябре

Саммит в нормандском формате планируется провести в сентябре.
Российская газета 13:12
Гаджеты

Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер

По словам источника, аппарат получит четверную основную камеру. Главный модуль получит датчик разрешения 48 Мп.
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Авто

Электрический Audi e-tron проехал 10 стран за сутки

Электрический кроссовер Audi e-tron за 24 часа сумел преодолеть расстояние в 1695 километров и проехать по территории 10 разных стран.
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МЭР ухудшило прогноз по росту доходов россиян

Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.
РИА Новости 14:18
Здоровье

Британка попала в больницу с камнями в почках и лишилась конечностей

Жительница Британии с камнями в почках лишилась конечностей из-за развившегося у нее сепсиса.
РИА Новости 16:49
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«Барселона» извинилась перед «Бетисом» за издевательский твит

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Аэропорт Жуковский купит новое оборудование для отпугивания птиц

Известно, что аэропорт и институт взяли на себя финансирование по модернизации, установкой и вводом в эксплуатацию оборудования займутся специалисты института ЛИИ. им. М.М. Громова.
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Шоу-бизнес

Божена Рынска ждет ребенка от покойного Игоря Малашенко

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Общество

Супруги из Британии нашли клад на ферме

Жители графства Сомерсет в Великобритании нашли на ферме клад стоимостью около пяти миллионов фунтов стерлингов (более 400 миллионов рублей).
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Происшествия

Помощник главы УФСБ по Москве лишился должности после дела Голунова

37-летний Медоев работал помощником главы управления ФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева.
РБК 10:30
Политика

Умер британский политтехнолог Тим Белл

Английский политтехнолог Тим Белл, который долгое время работал с бывшим премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер, скончался 25 августа в возрасте 77 лет.
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Происшествия

Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех

Бывший глава автоконцерна Volkswagen и акционер Porsche Фердинанд Пиех скончался в Германии в возрасте 82 лет, сообщает издание Bild.
РИА Новости 16:41
Футбол

«Локомотив» усилится чемпионом Европы

В 2016 году Мариу в составе сборной Португалии стал чемпионом Европы. В прошлом году он играл на чемпионате мира в России.
Lenta.ru 16:23
Политика

Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
РИА Новости 23 августа в 14:47
Киберспорт

Авторы Dying Light 2 опубликовали почти полчаса игрового процесса

На прошедшей игровой выставке gamescom 2019 студия Techland показала представителям прессы демоверсию зомби-боевика Dying Light 2. А теперь разработчики решили представить её и всем остальным, опубликовав на YouTube-канале.
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Происшествия

Норвежские геологи объяснили второй взрыв в день ЧП под Северодвинском

Норвежский фонд геолого-физических исследований (NORSAR) обновил информацию по событиям 8 августа, когда на военном полигоне под Северодвинском произошел взрыв с последующим возгоранием.
РБК 13:39
Экономика

Сбербанк закрыл сделку по приобретению 46,5% Rambler Group

ПАО Сбербанк закрыло сделку по приобретению 46,5% холдинга Rambler Group, говорится в пресс-релизе компании.
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Происшествия

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В Севастополе скончалась пожилая женщина на скамейке возле городской больницы №4. По данным общественных организаций, женщина скончалась в 50 метрах от приёмного покоя.
REGNUM 10:30
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