Россия получит максимальную квоту в танцах на льду на ЧМ-2020RT на русском 03:27

Сборная России по фигурному катанию получит максимальную квоту в танцах на льду на ЧМ-2020 по итогам выступления на первенстве мира этого года, которое проходит в японской Сайтаме.

Россия получит максимальную квоту в танцах на льду на ЧМ-2020

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