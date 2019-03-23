Спорт
Россия получит максимальную квоту в танцах на льду на ЧМ-2020RT на русском 03:27
Сборная России по фигурному катанию получит максимальную квоту в танцах на льду на ЧМ-2020 по итогам выступления на первенстве мира этого года, которое проходит в японской Сайтаме.
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Шоу-бизнес
Светлана Светличная рассказала, что погубило Юлию Началову
Обновлено вчера в 14:43
Политика
Лидер президентской гонки на Украине назвал условие возвращения Крыма
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский оценил возможность возвращения Крыма. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Ictv.
Обновлено вчера в 19:17
Наука
Самца макаки дважды кастрировали для получения здорового потомства
Учёные дважды кастрировали самца макаки для получения здорового потомства.
Обновлено вчера в 04:16
Общество
В Татарстане бюджетникам запретили заряжать телефоны на работе
В Балтасинском районе Татарстана сотрудникам муниципальных бюджетных учреждений запретили заряжать телефоны на рабочем месте.
Обновлено вчера в 13:21
Здоровье
Процедура ЭКО в Волгоградской области становится популярнее
Специалисты утверждают, что потребность в процедуре в Волгоградской области с каждым годом растет.
Обновлено в 02:00
Культура
Шнуров на слушаниях в Госдуме призвал разогнать Минкульт
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров во время выступления на парламентских слушаниях в Госдуме призвал разогнать Министерство культуры.
Обновлено вчера в 09:39
Армия и оружие
Бомбардировщики ВВС США совершили полеты у западных границ России
Сразу 3 американских самолета B-52H, способных нести ядерное оружие, были замечены неподалеку от Калининградской области.
Обновлено в 03:11
Футбол
Аргентина с Месси в составе проиграла Венесуэле в товарищеском матче
Обновлено вчера в 18:14
Хоккей
Форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук оценил свой сезон как ужасный
Для клуба, который за три сезона потратит на Ковальчука почти $ 20 млн, это приличные расходы на хоккеиста, который не играет.
Обновлено в 04:15
Происшествия
В бизнес-центре в Москве произошла драка со стрельбой
Полиция задержала несколько человек, устроивших драку со стрельбой в бизнес-центре в Москве, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 02:49
Политика
Порошенко не исключил возможности введения 13-й пенсии на Украине
Президент Украины Петр Порошенко объявил в своем Twitter-аккаунте о возможности введения в стране 13-й пенсии.
Обновлено в 02:15
Хоккей
«Вашингтон» с Овечкиным уступил «Миннесоте» в матче НХЛ
Обновлено в 01:13
Футбол
Большое интервью Александра Самедова. Про «Спартак» Кононова, «Крылья» Божовича и натурализацию в сборной России
У всех есть большая мотивация помочь «Крыльям» и Самаре остаться в Премьер-Лиге.
Обновлено в 02:02
Авто
Самые надежные двигатели: какие автомобили имеют моторы-миллионники
Обновлено вчера в 06:18
Шоу-бизнес
Тарасова подтвердила, что не общается со своей самой звездной воспитанницей Ириной Родниной
Легендарный советский и российский тренера Татьяна Тарасова подтвердила, что она не поддерживает отношений и не общается со своей самой звездной ученицей Ириной Родниной, которая сейчас является депутатом Госдумы.
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия
Голый мужчина пытался попасть на рейс в аэропорту Домодедово
Сотрудники полиции задержали в московском аэропорту Домодедово голого мужчину, который пытался попасть на рейс Москва – Симферополь.
Обновлено в 04:07
Финансы
Набиуллина назвала условие для снижения ипотечных ставок до 8%
Ипотечные ставки в России могут снизиться до 8% и ниже при замедлении инфляции до 4%, считает председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
Обновлено вчера в 08:57
Политика
Президент Казахстана переименовал Астану в Нур-Султан
Сразу после принятия присяги Токаев выступил с предложением переименовать столицу страны Астану в город Нур-Султан, а также увековечить имя первого президента республики в названиях центральных улиц городов страны.
Обновлено в 03:02
Единоборства
Анатолий Токов победил Харриса на турнире Bellator 218
Российский боец смешанного стиля (ММА) Анатолий Токов нанес поражение представителю США Джеральду Харрису на турнире Bellator 218, проходившем в Такервилле (Штат Оклахома, США).
Обновлено в 02:44
Общество
В Петербурге сносят бывшую проходную завода «Петмол»
Во второй половине дня пятницы, 22 марта, на Московском проспекте начали сносить бывшую проходную завода «Петмол».
Обновлено вчера в 13:35
Армия и оружие
В Сирии испытывают новую российскую ракету «изделие 305»
На сирийском фронте испытывают авиационную управляемую ракету, предназначенную для модифицированного "Ночного охотника".
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес
Певица Жасмин купила золотой «Бентли» стоимостью 33,5 млн рублей
Несколько лет назад блогеры решили «разобрать» гардероб певицы и обнаружили коллекцию сумок Hermes стоимостью несколько десятков миллионов рублей.
Обновлено вчера в 05:52
Политика
Киев учредит день памяти жертв «российско-украинской войны»
В Киеве учредят день памяти погибших «защитников-участников российско-украинской войны».
Обновлено в 00:22
Армия и оружие
НАТО планирует построить в Польше объект для хранения техники из США
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью The Wall Street Journal рассказал, что в НАТО планируют построить объект на территории Польши для хранения военной техники из США.
Обновлено в 03:16
Спорт
Евгения Медведева рассказала, что стала веганом
Обновлено в 02:46
Авто
Sir Vival: самый страшный, но безопасный автомобиль в мире
Американский автомобиль Sir Vival по праву можно назвать одним из самых уродливых в местном автопроме.
Обновлено в 02:49
Политика
Медведев поручил к 1 июня подготовить концепцию нового КоАП
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил к 1 июня представить концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено в 02:57
Общество
Внуки маршалов Баграмяна и Конева решили пожаловаться на ТНТ в СК
Внуки советских маршалов Ивана Баграмяна и Ивана Конева намерены написать заявление в Следственный комитет из-за шутки в шоу comedy Woman на канале ТНТ.
Обновлено в 00:02
Музыка
Умерла первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки»
Обновлено в 02:04