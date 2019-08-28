Зарубежные партнеры заинтересованы в покупке новейшего российского истребителя МиГ-35, сообщил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев на международном авиационном салоне МАКС-2019.

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Руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев на международном авиационном салоне МАКС-2019 заявил, что иностранные партнеры России рассматривают возможность приобретения новейшего российского истребителя МиГ-35. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

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