Спорт

Россия получила приглашение на Олимпиаду — 2020 в ТокиоНевские Новости 11:35

Олимпийскому комитету России (ОКР) направили официальное приглашение на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Команда получит возможность выступить под флагом РФ. Документ подписал глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.
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Станислав Поздняков
Мы очень рады, что получили приглашение. Сейчас все наши усилия направлены на подготовку команды, мы с нетерпением ждём Игр в Токио. Подготовка сборных к Играм идёт по плану.
— Станислав Поздняков, фехтовальщикУтроNews 10:54
с чего всё началось
«ОКР получил возможность, в отличие от Игр-2018 в южнокорейском Пхёнчхане, сформировать полноценную олимпийскую команду России, которая выступит в столице Японии под своим флагом и без каких-либо ограничений или дополнительных условий»,— говорится в сообщении
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