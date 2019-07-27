с чего всё началось

Мы очень рады, что получили приглашение. Сейчас все наши усилия направлены на подготовку команды, мы с нетерпением ждём Игр в Токио. Подготовка сборных к Играм идёт по плану.

Олимпийскому комитету России (ОКР) направили официальное приглашение на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Команда получит возможность выступить под флагом РФ. Документ подписал глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Россия получила приглашение на Олимпиаду — 2020 в Токио

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