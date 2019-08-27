В ведомстве добавили, что работа по получению доступа для российской говядины и говяжьих продуктов в Бразилию началась еще в 2015 году. Пока право поставлять говядину в Бразилию получило одно российское предприятие - ООО "Брянская мясная компания". Его ранее проверили бразильские инспекторы.

Россия получила право на поставку говядины в Бразилию

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