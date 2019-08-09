Экономика
Россия получила право на поставки пшеницы в Саудовскую АравиюТАСС 12:11
Российские производители получили право на поставки пшеницы в Саудовскую Аравию. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Россельхознадзора.
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Саудовский импортер смягчит требования к черноморскому зерну
Национальное Аграрное Агентствовчера в 08:03
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Общество
Росрыболовство разъяснило новые правила любительской рыбалки
С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила любительской рыбалки.
Обновлено в 15:40
Шоу-бизнес
Дочь Иосифа Пригожина похудела на 21 килограмм
22-летняя девушка с декабря 2018 года похудела на 21 килограммов. В начале похудения ее вес составлял 112 килограммов.
Обновлено в 10:45
Политика
Трамп назвал Голливуд либеральным и расистским
Президент США Дональд Трамп назвал современный Голливуд либеральным и расистским.
Обновлено в 15:37
Футбол
«Лион» на выезде разгромил «Монако» в первом туре чемпионата Франции
Футболисты "Лиона" на выезде нанесли поражение "Монако" в матче первого тура чемпионата Франции.
Обновлено в 16:39
Футбол
Вратарь «Ливерпуля» Алиссон получил травму в первом матче АПЛ
Голкипер «Ливерпуля» Алиссон Бекер травмировался в матче 1-го тура английской Премьер-лиги с «Норвич Сити».
Обновлено в 15:50
Кино
В первый день проката в России новый фильм Тарантино установил рекорд
По словам представителя компании-прокатчика Sony Pictures Releasing Russia, это рекордный стартовый результат среди фильмов режиссера.
Обновлено в 15:37
Происшествия
Анонимный телеграм-канал опубликовал персональные данные задержанных во время протестов последнего времени в Москве
Анонимный телеграм-канал опубликовал персональные данные задержанных во время протестов последнего времени в Москве, в том числе журналистов.
Обновлено в 16:00
Происшествия
Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат
Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:33
Космос
Роскосмос сообщил о завершении летных испытаний спутников «Канопус-В»
Как сообщает Роскосмос, госкомиссия приняла решение рекомендовать заказчику принять космический комплекс "Канопус-В" в эксплуатацию, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:19
Политика
В ЕС назвали продэмбарго России неоправданным
«ЕС считает, что российский запрет на агропродовольственные товары Евросоюза неоправдан, поскольку он носит ответный характер», – отметил собеседник РИА «Новости».
Обновлено в 11:42
Транспорт
Строители прокомментировали появление поездов на Крымском мосту
Строители, комментируя появление в сети кадров с поездами на Крымском мосту, заявили, что технологические поезда ходят по сооружению с прошлого года, пишет РИА Новости.
Обновлено в 16:08
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.
Обновлено в 09:14
Политика
Трамп, отвечая на вопрос о Зеленском, не сразу понял, о ком идет речь
Напомним, американский президент заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский может посетить Белый дом.
Обновлено в 12:09
Происшествия
В Калифорнии медведь упал с обрыва на полицейскую машину
Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес
Прощание с Вилли Токаревым началось в Москве
В Храме Святителя Николая в Котельниках 9 августа проходит церемония прощания с исполнителем шансона Вилли Токаревым, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 04:27
Энергетика
«Роснефть» рассказала о диверсификации каналов поставки нефти
Компания «Роснефть» представила квартальный отчет, в котором, в частности, говорится о диверсификации каналов поставки нефти при общем наращивании экспорта сырья в восточном направлении.
Обновлено в 15:19
Общество
СК заявил об уголовной ответственности за «мирные прогулки» по Москве
В ведомстве отметили, что в интернете и соцсетях распространяются «призывы к участию в так называемых «мирных прогулках» по Москве после согласованного исполнительной властью митинга 10 августа на проспекте Сахарова».
Обновлено в 14:34
Политика
МВД Украины подготовило 800 полицейских для возвращения Донбасса
"По специально разработанной учебной программе подготовлено почти 800 полицейских, которые будут задействованы к восстановлению государственного суверенитета на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - говорится в заявлении пресс-службы украинского МВД.
Обновлено в 12:31
Финансы
Трамп отказался от девальвации доллара
Девальвации американского доллара из-за усиливающегося торгового и валютного противостояния с Китаем не будет, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 13:33
Политика
В Японии почтили память жертв бомбардировки в Нагасаки
Минутой молчания почтили в японском городе Нагасаки память погибших в атомной бомбардировке, которая произошла 74 года назад.
Обновлено в 03:36
Общество
Отключения электричества затронули большую часть Великобритании
Масштабное отключение электричества затронуло большую часть Великобритании, 9 августа передаёт агентство Reuters.
Обновлено в 14:05
Футбол
Озил и Колашинац пропустят матч с «Ньюкаслом»
Игроки лондонского «Арсенала» Месут Озил и Сеад Колашинац пропустят матч 1-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом».
Обновлено в 14:18
Экономика
Utair сократила чистый убыток на 34%
Чистый убыток авиакомпании Utair по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за первое полугодие 2019 года сократился на 34,1% — до 2,52 млрд руб. Выручка авиакомпании по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 1,8% — до 25,7 млрд руб. Валовый убыток снизился на 39,1% — до 1,82 млрд руб. Utair — четвертая по величине авиакомпания в России.
Обновлено в 11:46
Происшествия
Генпрокуратура проверит «Кресты» после сообщений о пытках
Генпрокуратура России проверит СИЗО-1 Санкт-Петербурга, также известное как "Кресты-2", после сообщений о пытках, говорится в пятницу в сообщении на сайте надзорного ведомства.
Обновлено в 11:17
Происшествия
Против мэра Туапсе возбудили уголовное дело
В отношении главы Туапсинского городского поселения Владимира Зверева возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий и служебном подлоге (ч. 2 ст. 286, ч. 2 ст. 292, ч. 1 ст. 292 УК РФ).
Обновлено в 07:53
Политика
Кадыров ответил возмущенным его словами об имаме Шамиле дагестанцам
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на протест жителей Дагестана, которые раскритиковали его высказывание о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено в 06:40
Политика
Захарова указала на безответственность США по проблеме РСМД
Захарова напомнила, что 5 августа президент России Владимир Путин поручил внимательно отслеживать действия США по разработке, производству, размещению ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.
Обновлено в 09:11
Политика
Госдеп призвал РФ отменить решение о признании Абхазии и Южной Осетии
Отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии призвала Россию пресс-секретарь Госдепа США Морган Ортагус.
Обновлено вчера в 15:45
Хоккей
Сборная России по хоккею вышла в финал Кубка Глинки/Гретцки, где встретится с Канадой
Юниорская сборная России по хоккею взяла верх над Финляндией в матче 1/2 финала Кубка Глинки/Гретцки.
Обновлено в 16:27