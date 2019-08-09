Экономика

Россия получила право на поставки пшеницы в Саудовскую АравиюТАСС 12:11

Российские производители получили право на поставки пшеницы в Саудовскую Аравию. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Россельхознадзора.
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Россия получила право на поставки пшеницы в Саудовскую Аравию

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Сборная России по хоккею вышла в финал Кубка Глинки/Гретцки, где встретится с Канадой

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