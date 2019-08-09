Экономика
Россия получила право на поставки пшеницы в Саудовскую АравиюТАСС 12:11
Российские производители получили право на поставки пшеницы в Саудовскую Аравию. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Россельхознадзора.
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Саудовский импортер смягчит требования к черноморскому зерну
Национальное Аграрное Агентствовчера в 08:03
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Политика
ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил изменить график публикации замеров доверия россиян к политикам, в том числе к президенту.
Обновлено в 15:24
Общество
К берегам России впервые приплыл сельдяной король
В Россию впервые приплыл сельдяной король.
Обновлено вчера в 09:38
Здоровье
Врачи назвали 7 продуктов, помогающих выводить шлаки из организма
Тоже отличный помощник в выведении шлаков и токсинов, но только если вы готовите ее не в микроволновке.
Обновлено в 04:02
Политика
Глава турецкой партии предложил Эрдогану признать Крым российским
Председатель турецкой партии «Родина» (Vatan) Догу Перинчек заявил «РИА Новости», что президенту страны Реджепу Эрдогану надо признать Крым российской территорией.
Обновлено в 16:09
Общество
В Москве сильный ветер повалил 15 деревьев
В Москве из-за сильного ветра упало 15 деревьев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Обновлено в 08:47
Культура
Назван самый популярный советский фильм на YouTube
Обновлено в 14:32
Происшествия
Суд арестовал водителя упавшего в обрыв под Новороссийском автобуса
Приморский суд Новороссийска арестовал водителя автобуса, упавшего в обрыв после столкновения с легковушкой, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:59
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Норвич» в стартовом туре АПЛ
Обновлено в 17:06
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.
Обновлено в 09:14
Финансы
ЦБ Китая снизил курс юаня к доллару до минимума за 11 лет
Китайский Народный банк понизил курс юаня на 97 базисных пунктов, что стало минимальным значением с 3 апреля 2008 года.
Обновлено вчера в 23:01
Общество
Минкульт предложил наказывать за незаконную съемку в кинотеатрах
Министерство культуры России предложило ввести административную ответственность за незаконную съемку в кинотеатрах.
Обновлено в 11:27
Футбол
Болельщик «Ренна» подал в суд на Неймара за удар по лицу
Фанат по имени Эдуар решил обратиться в правоохранительные органы. Как пишет L'Equipe, болельщик подал на бразильца в суд.
Обновлено в 14:37
Здоровье
Названы самые опасные сорта сыра
Врачи-диетологи, предупреждают об опасности сыра с плесенью.
Обновлено вчера в 14:52
Политика
Трамп назвал Голливуд либеральным и расистским
Президент США Дональд Трамп назвал современный Голливуд либеральным и расистским.
Обновлено в 15:37
Политика
Иран назвал «вопиющей угрозой» участие Израиля в морской коалиции США
«Заявление (Израиля) о возможном присутствии оккупационного режима в самопровозглашенной военной коалиции в Персидском заливе является вопиющей угрозой национальной безопасности Ирана», — отметили во внешнеполитическом ведомстве ИРИ.
Обновлено в 09:30
Политика
В МИД КНР призвали США прекратить вмешиваться в дела Гонконга
Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что американские власти должны немедленно прекратить вмешиваться в происходящее в Гонконге и во внутренние дела КНР.
Обновлено в 04:49
Политика
Против России могли применить климатическое оружие, заявили в Госдуме
Депутат Государственной Думы Алексей Журавлев в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" заявил, что непогоду в России могло вызвать применение климатического оружия.
Обновлено в 18:13
Политика
Минсельхоз не дал запретить уничтожение санкционных продуктов
Минсельхоз выступил против запрета на уничтожение запрещенных ко ввозу продуктов из США и Европы.
Обновлено в 10:15
Шоу-бизнес
Дарина Эрвин и Александр Цекало показали нежное фото на пляже
Александр Цекало и Дарина Эрвин показали поклонникам трогательное фото. Пара провела время на пляже, под лучами солнца.
Обновлено в 12:13
Происшествия
Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском возросло
В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на врачей в Ачинской районной больнице.
Обновлено в 12:45
Космос
Древнейшая чёрная дыра-невидимка озадачила астрономов
Предыдущий рекорд был за чёрной дырой, существовавшей спустя 1,3 миллиарда лет после Большого взрыва.
Обновлено в 08:54
Шоу-бизнес
Дочь Иосифа Пригожина похудела на 21 килограмм за 8 месяцев
Сообщается, что девушка в декабре 2018 года весила 112 килограммов, тогда как сейчас ее вес достигает 91 килограмма.
Обновлено в 13:46
Музыка
Леди Гаге грозит многомиллионный иск за плагиат
Композитор Стив Ронсен обвинил певицу Леди Гагу в плагиате и планирует подать против нее многомиллионный иск, сообщает газета Independent.
Обновлено в 09:46
Экономика
Fitch повысило рейтинг России до «BBB»
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено в 16:16
Здоровье
Смерть трех младенцев в роддоме расследуют в Минводах
Минздрав Ставропольского края проводит проверку в роддоме в Минводах по факту смерти новорожденных.
Обновлено в 12:36
Шоу-бизнес
Прощание с Вилли Токаревым началось в Москве
Прощание началось в 09:00 и продлится до полудня. После этого траурная церемония продолжится на Калитниковском кладбище.
Обновлено в 03:17
Происшествия
В Дагестане избили водителя скорой помощи
В Махачкале водитель "Газели" 9 августа напал на врачей скорой помощи, ехавших по вызову к ребенку, сообщила агентству "Интерфакс" представитель минздрава республики Залина Муртазалиева.
Обновлено в 15:40
Общество
Власти Москвы предупредили о возможных провокациях на акции 10 августа
В департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции заявили, что получили от правоохранителей данные о провокациях на согласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, которая пройдет в субботу, 10 августа, передает ТАСС.
Обновлено в 15:55