Экономика
Россия получила право на поставки пшеницы в Саудовскую АравиюТАСС 12:11
Российские производители получили право на поставки пшеницы в Саудовскую Аравию. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Россельхознадзора.
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Саудовский импортер смягчит требования к черноморскому зерну
Национальное Аграрное Агентствовчера в 08:03
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 13:50, Вашингтон
Футбол
Агент анонсировал переход Луки Джорджевича в «Локомотив»
Обновлено в 04:22
Происшествия
Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском возросло
В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на врачей в Ачинской районной больнице.
Обновлено в 12:45
Политика
Захарова оценила решение Украины по поводу российского самолёта
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новость о том, что Украина разрешила самолёту из России осуществить перелёт над своей территорией для обхода грозового фронта.
Обновлено в 04:18
Политика
В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке
Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено в 13:11
Общество
Бывшая жена Потанина подала на него в лондонский суд
Бывшая жена российского предпринимателя Владимира Потанина Наталья Потанина подала иск к владельцу "Интерроса" в суд Лондона.
Обновлено в 06:25
Единоборства
Реванш Руиса и Джошуа в Саудовской Аравии подтверждён официально
Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе Энди Руис и бывший чемпион мира Энтони Джошуа проведут повторный поединок 7 декабря 2019 года, сообщает на своей странице в «Твиттере» промоутер британца Эдди Хирн.
Обновлено в 13:22
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.
Обновлено в 09:14
Шоу-бизнес
В Москве похоронили Вилли Токарева
В Москве на Калитниковском кладбище похоронили певца Вилли Токарева.
Обновлено в 07:43
Авто
Nissan завершил продажи седана Almera в России
Компания Nissan завершила продажи седана Nissan Almera в России.
Обновлено в 11:40
Политика
Зеленский предложил Турции принять участие в восстановлении Донбасса
Президент Украины Зеленский в ходе рабочего визита в Турцию предложил властям страны принять участие в восстановлении Донбасса.
Обновлено 07 августа в 14:52
Общество
В Москве сильный ветер повалил 15 деревьев
В Москве из-за сильного ветра упало 15 деревьев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Обновлено в 08:47
Политика
Трамп заявил о неготовности к торговой сделке с Китаем
2 августа Трамп заявил, что Вашингтон продолжит вводить пошлины на китайские товары, пока между США и КНР не будет заключена торговая сделка.
Обновлено в 10:52
Экономика
«Ведомости» сообщили о проблемах у российских мусорных операторов
Региональные операторы, отвечающие за переработку коммунальных отходов, сталкиваются с целым рядом проблем, которые приводят к финансовой неустойчивости компаний и ставят под угрозу мусорную реформу.
Обновлено в 02:42
Здоровье
Специалисты не нашли новые очаги АЧС в Приморье
Ветеринары взяли под наблюдение зону в радиусе 100 км от выявленного очага заболевания африканской чумой свиней в Пограничном районе в Приморье.
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Футбол
Озил пропустит матч с «Ньюкаслом» из-за вооруженного нападения
Полузащитники лондонского «Арсенала» Месут Озил и Сеад Колашинац не попали в заявку команды на матч первого тура чемпионата Англии против «Ньюкасла».
Обновлено в 13:25
Общество
Массовое отключение электроэнергии произошло в Лондоне
Массовое отключение электроэнергии зафиксировано в Лондоне и на юго-востоке Англии, сообщает Sky News.
Обновлено в 13:09
Наука
Ученые выяснили, почему кошки едят траву
Обновлено в 12:29
Общество
Минкульт предложил наказывать за незаконную съемку в кинотеатрах
Министерство культуры России предложило ввести административную ответственность за незаконную съемку в кинотеатрах.
Обновлено в 11:27
Политика
В Сирии пропал лидер движения против рабства Олег Мельников
В ходе поездки в Сирию пропал гражданин России, лидер движения против рабства «Альтернатива» Олег Мельников.
Обновлено в 11:50
Футбол
«Барселона В» разгромила «Зенит-2»
Обновлено в 13:30
Происшествия
Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат
Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:33
Политика
Иран осудил присутствие «внешних сил» в Персидском заливе
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал присутствие военных кораблей ряда стран в Персидском заливе.
Обновлено в 11:23
Финансы
Отток капитала из России с начала года вырос более чем в 1,5 раза
Ранее Центробанк сообщал, что, по предварительной оценке, чистый отток капитала в первом полугодии 2019 г. составил $27,3 млрд.
Обновлено в 09:56
Энергетика
«Северный поток-2» отреагировал на данные о срыве сроков
В четверг, 8 августа, Reuters сообщило, что строительство «Северного потока-2» может задержаться на восемь месяцев, а его стоимость в этом случае увеличится на 660 миллионов евро (около 740 миллионов долларов).
Обновлено в 08:07
Политика
В Киеве предложили приостановить работу Украины в минском формате
Представитель Киева в подгруппе по политическим вопросам контактной группы Роман Бессмертный написал на своей странице в Facebook, что Украина должна приостановить работу в минском формате до встречи в нормандском формате из-за гибели четырех украинских военнослужащих в Донбассе.
Обновлено в 04:32
Происшествия
19-летняя испанская футболистка погибла после ДТП
Испанская футболистка Альба Эстебан Фрау погибла в результате травм, полученных в ДТП.
Обновлено в 10:46
Общество
СКР предупредил об уголовной ответственности за «мирные прогулки»
Следственный комитет России (СКР) напомнил, что участие в несанкционированных мероприятиях влечет правовые последствия вплоть до уголовной ответственности.
Обновлено в 12:18
Здоровье
Названы самые опасные для здоровья сыры
Самым опасным сыром назван с плесенью. Об этом СМИ рассказала врач-диетолог клиники института питания РАМН Юлия Панова.
Обновлено в 01:53