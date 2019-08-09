Российские производители получили право на поставки пшеницы в Саудовскую Аравию. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Россельхознадзора.

Россия получила право на поставки пшеницы в Саудовскую Аравию

Происшествия Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском возросло В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на врачей в Ачинской районной больнице.

Политика Захарова оценила решение Украины по поводу российского самолёта Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новость о том, что Украина разрешила самолёту из России осуществить перелёт над своей территорией для обхода грозового фронта.

Политика В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.

Общество Бывшая жена Потанина подала на него в лондонский суд Бывшая жена российского предпринимателя Владимира Потанина Наталья Потанина подала иск к владельцу "Интерроса" в суд Лондона.

Единоборства Реванш Руиса и Джошуа в Саудовской Аравии подтверждён официально Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе Энди Руис и бывший чемпион мира Энтони Джошуа проведут повторный поединок 7 декабря 2019 года, сообщает на своей странице в «Твиттере» промоутер британца Эдди Хирн.

Политика Во Франции предложили России вернуть царские долги В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.

Шоу-бизнес В Москве похоронили Вилли Токарева В Москве на Калитниковском кладбище похоронили певца Вилли Токарева.

Авто Nissan завершил продажи седана Almera в России Компания Nissan завершила продажи седана Nissan Almera в России.

Политика Зеленский предложил Турции принять участие в восстановлении Донбасса Президент Украины Зеленский в ходе рабочего визита в Турцию предложил властям страны принять участие в восстановлении Донбасса.

Общество В Москве сильный ветер повалил 15 деревьев В Москве из-за сильного ветра упало 15 деревьев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Политика Трамп заявил о неготовности к торговой сделке с Китаем 2 августа Трамп заявил, что Вашингтон продолжит вводить пошлины на китайские товары, пока между США и КНР не будет заключена торговая сделка.

Экономика «Ведомости» сообщили о проблемах у российских мусорных операторов Региональные операторы, отвечающие за переработку коммунальных отходов, сталкиваются с целым рядом проблем, которые приводят к финансовой неустойчивости компаний и ставят под угрозу мусорную реформу.

Здоровье Специалисты не нашли новые очаги АЧС в Приморье Ветеринары взяли под наблюдение зону в радиусе 100 км от выявленного очага заболевания африканской чумой свиней в Пограничном районе в Приморье.

Шоу-бизнес Фадеев расторг контракт с Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.

Футбол Озил пропустит матч с «Ньюкаслом» из-за вооруженного нападения Полузащитники лондонского «Арсенала» Месут Озил и Сеад Колашинац не попали в заявку команды на матч первого тура чемпионата Англии против «Ньюкасла».

Общество Массовое отключение электроэнергии произошло в Лондоне Массовое отключение электроэнергии зафиксировано в Лондоне и на юго-востоке Англии, сообщает Sky News.

Общество Минкульт предложил наказывать за незаконную съемку в кинотеатрах Министерство культуры России предложило ввести административную ответственность за незаконную съемку в кинотеатрах.

Политика В Сирии пропал лидер движения против рабства Олег Мельников В ходе поездки в Сирию пропал гражданин России, лидер движения против рабства «Альтернатива» Олег Мельников.

Происшествия Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.

Политика Иран осудил присутствие «внешних сил» в Персидском заливе Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал присутствие военных кораблей ряда стран в Персидском заливе.

Энергетика «Северный поток-2» отреагировал на данные о срыве сроков В четверг, 8 августа, Reuters сообщило, что строительство «Северного потока-2» может задержаться на восемь месяцев, а его стоимость в этом случае увеличится на 660 миллионов евро (около 740 миллионов долларов).

Политика В Киеве предложили приостановить работу Украины в минском формате Представитель Киева в подгруппе по политическим вопросам контактной группы Роман Бессмертный написал на своей странице в Facebook, что Украина должна приостановить работу в минском формате до встречи в нормандском формате из-за гибели четырех украинских военнослужащих в Донбассе.

Происшествия 19-летняя испанская футболистка погибла после ДТП Испанская футболистка Альба Эстебан Фрау погибла в результате травм, полученных в ДТП.

Общество СКР предупредил об уголовной ответственности за «мирные прогулки» Следственный комитет России (СКР) напомнил, что участие в несанкционированных мероприятиях влечет правовые последствия вплоть до уголовной ответственности.