Экономика

Россия получила право на поставки пшеницы в Саудовскую АравиюТАСС 12:11

Российские производители получили право на поставки пшеницы в Саудовскую Аравию. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Россельхознадзора.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Теперь Россия может продавать пшеницу Саудовской Аравии

Вести.Ru12:48

Россельхознадзор ожидает решения Саудовской Аравии по поставкам пшеницы

Milknews.ruвчера в 08:56

Россия начнет поставки пшеницы в Саудовскую Аравию

Rambler News Service12:59

Россия получила право на поставки пшеницы в Саудовскую Аравию

ТАСС12:11

Новые игроки на саудовском рынке пшеницы и эффект «домино» в европейском экспорте

Зерно Он-Лайн02:00

Саудовский импортер смягчит требования к черноморскому зерну

Национальное Аграрное Агентствовчера в 08:03

Россия получила возможность поставок пшеницы в Саудовскую Аравию

РИА Новости12:33
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 14:11, Вашингтон
Общество

Названа зарплата российских космонавтов

Стало известно, что оклад кандидата в космонавты составляет 60,9 тысяч рублей, у самого космонавта он чуть выше 0 63,8 тысячи рублей, а больше всех получает инструктор-космонавт – его оклад равняется 88,45 тысячам рублей.
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия

Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках Сергея Фомина

Обновлено в 10:23
Интернет

Twitch запустил приложение, которое должно помочь начинающим стримерам

Twitch Studio - приложение для ПК, которое должно облегчить для молодых стримеров процесс настройки трансляции.
Обновлено в 05:13
Футбол

Зийех продлил контракт с «Аяксом»

Пресс-служба «Аякса» сообщила о продлении контракта с полузащитником Хакимом Зийехом.
Обновлено в 12:32
Общество

Массовое отключение электроэнергии произошло в Лондоне

Массовое отключение электроэнергии зафиксировано в Лондоне и на юго-востоке Англии, сообщает Sky News.
Обновлено в 13:09
Армия и оружие

Немецкие военные показали видео крылатой ракеты Taurus

Вооруженные силы Германии опубликовали в Сети видеоролик, на котором показано применение модернизированной крылатой авиаракеты Taurus.
Обновлено в 10:36
Политика

В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги

"После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.
Обновлено в 08:32
Политика

Орешкин заявил о снятии разногласий по интеграции России и Белоруссии

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что практически все принципиальные разногласия по вопросу интеграции России и Белоруссии сняты.
Обновлено в 09:50
Политика

Трамп поверил в способность Зеленского договориться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский собирается заключить сделку с президентом Владимиром Путиным, считает президент Дональд Трамп.
Обновлено в 11:41
Шоу-бизнес

Фадеев расторг контракт с Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Политика

20 лет назад Путин стал преемником Ельцина и возглавил правительство

9 августа 1999 года президент России Борис Ельцин представил нового премьер-министра и своего преемника Владимира Путина.
Обновлено в 09:51
Кино

Новый фильм Тарантино в первый день проката в России установил рекорд

Обновлено в 13:14
Армия и оружие

При отражении атак боевиков погибли 10 сирийских военных

Десять сирийских военных погибли, 21 получил ранения при обстрелах со стороны боевиков и отражении их атак в пятницу в районе идлибской зоны деэскалации.
Обновлено в 13:43
Происшествия

Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском возросло

В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на врачей в Ачинской районной больнице.
Обновлено в 12:45
Политика

Эрдогану объяснили, почему стоит признать Крым российским

Президенту Турции Тайипу Эрдогану следует признать Крым российским, если он считает Москву стратегическим партнером.
Обновлено в 13:04
Общество

К музыкантам, поддержавшим протесты в Москве, присоединился Oxxxymiron

К музыкантам, поддержавшим протесты в Москве, присоединился рэп-исполнитель Oxxxymiron.
Обновлено в 10:00
Спорт

Правление СБР обсудит ситуацию с Логиновым

Правление Союза биатлонистов России (СБР) обсудит вопрос с нежеланием Александра Логинова подписывать контракт с организацией, передает ТАСС.
Обновлено в 12:47
Экономика

Мутко: объем строящегося по старой схеме жилья сдерживает рост цен при переходе на эскроу

Объем жилья, строящегося в настоящее время по старой модели, сдерживает рост цен на первичном рынке на фоне перехода застройщиков на проектное финансирование и эскроу-счета.
Обновлено в 12:03
Политика

Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство

Российские авиакомпании не имеют права осуществлять перелеты через территорию Украины, в отношении украинских самолетов Москва ввела аналогичные меры.
Обновлено в 03:39
Общество

Ричард Гир привез продукты на судно с мигрантами

Обновлено в 08:31
Финансы

Бомба под доллар: что произойдет, если Китай сбросит бумаги США

Как известно, в ответ на объявление США о новых пошлинах Китай опустил курс национальной валюты ниже семи юаней за доллар.
Обновлено в 13:38
Шоу-бизнес

В Москве началось прощание с Вилли Токаревым

Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.
Обновлено в 04:30
Происшествия

В Турции на оружейном складе произошли взрывы

Обновлено в 00:27
Футбол

Нойштедтер и Филипп впервые тренируются с «Динамо»

Обновлено в 12:12
Происшествия

Экс-президента Киргизии Атамбаева арестовали до 26 августа

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заключён под арест на срок до 26 августа, его поместили в следственный изолятор Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).
Обновлено в 03:06
Происшествия

Арестован один из напавших на мужчину в парке на западе Москвы

В Москве арестовали одного из напавших на мужчину, инцидент произошел в парке в середине июля, сообщила РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.
Обновлено в 11:14
Гаджеты

Huawei представила собственную операционную систему

Компания Huawei представила собственную операционную систему Harmony OS на конференции разработчиков в китайской провинции Гуандун.
Обновлено в 10:32
Политика

В Крыму прокомментировали подъем украинского флага в Судаке

Обновлено в 13:05
Волейбол

Российские волейболисты победили Мексику на старте отбора ОИ-2020

Мужская сборная России по волейболу взяла верх над Мексикой в первом матче квалификации к Олимпиаде 2020 года в Токио.
Обновлено в 13:46
Энергетика

«Северный поток-2» отреагировал на данные о срыве сроков

В четверг, 8 августа, Reuters сообщило, что строительство «Северного потока-2» может задержаться на восемь месяцев, а его стоимость в этом случае увеличится на 660 миллионов евро (около 740 миллионов долларов).
Обновлено в 08:07
Как работают Яндекс.Новости?
Главное