Спорт

Россия получила официальное приглашение на Олимпиаду в ТокиоМосква 24 08:55

Как уточнили в ОКР, приглашение на XXXII Игры, которые будут проходить в столице Японии с 24 июля по 9 августа 2020 года, подписано главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.
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Станислав Поздняков
Мы очень рады, что получили приглашение. Сейчас все наши усилия направлены на подготовку команды, мы с нетерпением ждём Игр в Токио. Подготовка сборных к Играм идёт по плану.
— Станислав Поздняков, фехтовальщикУтроNews 10:54
с чего всё началось
«ОКР получил возможность, в отличие от Игр-2018 в южнокорейском Пхёнчхане, сформировать полноценную олимпийскую команду России, которая выступит в столице Японии под своим флагом и без каких-либо ограничений или дополнительных условий»,— говорится в сообщении
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