с чего всё началось

Мы очень рады, что получили приглашение. Сейчас все наши усилия направлены на подготовку команды, мы с нетерпением ждём Игр в Токио. Подготовка сборных к Играм идёт по плану.

Как уточнили в ОКР, приглашение на XXXII Игры, которые будут проходить в столице Японии с 24 июля по 9 августа 2020 года, подписано главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.

Россия получила официальное приглашение на Олимпиаду в Токио

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