Спорт

Россия получила официальное приглашение на Олимпиаду-2020 в ТокиоКоммерсантъ 09:08

Международный олимпийский комитет (МОК) направил Олимпийскому комитету России (ОКР) официальное приглашение принять участие в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году.
Читать в источнике
Комментировать4
Станислав Поздняков
Мы очень рады, что получили приглашение. Сейчас все наши усилия направлены на подготовку команды, мы с нетерпением ждём Игр в Токио. Подготовка сборных к Играм идёт по плану.
— Станислав Поздняков, фехтовальщикУтроNews 10:54
с чего всё началось
«ОКР получил возможность, в отличие от Игр-2018 в южнокорейском Пхёнчхане, сформировать полноценную олимпийскую команду России, которая выступит в столице Японии под своим флагом и без каких-либо ограничений или дополнительных условий»,— говорится в сообщении
.
Коммерсантъ09:08

Подробнее о событии

Исинбаева: Участие в Играх-2020 – повод порадоваться за легкоатлетов

РЕН ТВ11:38

Россию пригласили на Олимпиаду в Токио. Мы точно туда поедем?

Спорт-Экспресс11:00

Россия приглашена на Олимпиаду-2020 в Токио с флагом и гимном, МОК, ОКР

Чемпионат11:40

России вернули гимн и флаг. Мы точно едем на Олимпиаду в Токио в следующем году

Sport24.ru11:20

Глава ОКР сообщил о приглашении от МОК на Олимпийские игры-2022

РБК08:49

Легкоатлеты выступят на Олимпийских играх в Токио в составе национальной сборной под флагами России

Говорит Москва09:38

ОКР получил приглашение на Олимпиаду в Токио. Россияне смогут выступать под своим флагом

ТАСС13:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 13:32, Вашингтон
Политика

Штраф за запуск дронов в запретных зонах России вырос в 10 раз

Президент Владимир Путин подписал закон, увеличивающий в десять раз штрафы за несанкционированные полёты дронов в запретных зонах.
Обновлено в 10:20
Происшествия

В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли следователи

В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального в Москве пришли сотрудники Следственного комитета России (СКР) и полицейские.
Обновлено в 12:57
Интернет

В WhatsApp появятся новые функции

Разработчики WhatsApp тестируют ряд новых функций для следующей версии приложения на платформе iOS. Об этом сообщает портал WABetaInfo.
Обновлено в 11:54
Происшествия

Опубликована переписка убитой в Раменском девушки с обвиняемым

Обновлено в 12:38
Армия и оружие

Китайские СМИ рассказали о «пощечине» НАТО от российских Ту-160

Журналисты китайского портала Sohu рассказали, как Россия не на шутку напугала НАТО во время учений BALTOPS-2019, отправив в воздушное пространство два бомбардировщика Ту-160.
Обновлено в 11:41
Общество

Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу

Обновлено в 10:44
Политика

Симоньян прокомментировала решение британского регулятора о штрафе RT

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала решение британского медиарегулятора Ofcom оштрафовать RT на 200 тысяч фунтов стерлингов.
Обновлено в 09:00
Футбол

«Локомотив» и ЦСКА устроили «баттл» скороговорок

"Локомотив" и ЦСКА в преддверии очного матча 3-го тура чемпионата России, который состоится 28 июля, выпустили совместный видеоролик.
Обновлено в 11:56
Политика

Иностранцам хотят запретить владеть значимыми IT-компаниями

Новый законопроект, который призван запретить иностранным гражданам владеть так называемыми "значимыми информационными ресурсами" в России, внесен в Госдуму, сообщает агентство РИА Новости.
Обновлено в 12:39
Авто

В ОАЭ требуются скауты на поиск заброшенных суперкаров

Компании HushHush требуется на работы скаут, который займётся поиском суперкаров, в дальнейшем перепроданных.
Обновлено в 09:21
Армия и оружие

Минобороны РФ ответило на сообщение МИД Румынии об инциденте на Дунае

Отмечается, что военное ведомство РФ не направляло на Дунай никаких судов для перевозки военной техники в Сербию, а потому все заявления об этом и о якобы задержании поставок в Румынии — "абсолютная ложь".
Обновлено в 12:07
Политика

Мосгоризбирком отказал Соболь в регистрации кандидатом в Мосгордуму

Накануне рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала не отменять решение окружного избиркома, который отказал Соболь в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 12:31
Спорт

Ефимова завоевала золото ЧМ в заплыве на 200 м брассом

Российская пловчиха Юлия Ефимова завоевала золото на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира в Кванджу (Корея).
Обновлено в 08:26
Здоровье

Глава НИИ детской онкологии призвала лечиться в России

Как подчеркнула Варфоломеева, уровень развития технологий в России аналогичен западным.
Обновлено в 12:46
Происшествия

В Екатеринбурге горят «Чапаевские бани»

«Е1» рассказали о начале пожара, охватившем комплекс «Чапаевские бани», расположенный на Серовском тракте.
Обновлено в 06:19
Экономика

В Югре увеличено финансирование программы «Молодая семья»

В Югре увеличено финансирование программы «Молодая семья» на 1,5 млрд рублей.
Обновлено в 09:12
Политика

Путин оценил рост доходов музеев

Доходы российских музеев выросли в 2,5 раза за последние годы. Президент Российской Федерации Владимир Путин положительно оценил такой рост.
Обновлено в 05:23
Политика

Письмо Кахконен Волкеру назвали фальшивкой

Всемирный банк опроверг появившееся в Сети письмо о политической ситуации на Украине, которое якобы направила региональный директор Всемирного банка по Белоруссии, Молдове и Украине Сату Кахконен в адрес спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.
Обновлено в 13:03
Общество

Совфед одобрил закон о продлении «дачной амнистии» до 2021 года

Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о продлении так называемой дачной амнистии до 1 марта 2021 года.
Обновлено в 05:25
Политика

Новак рассказал о предложении Украине по продлению транзита газа

Глава Министерства энергетики России Александр Новак заявил, что украинской стороне было предложено продлить действующее соглашение о транзите газа на тех же условиях, но реакции от Киева пока нет.
Обновлено в 11:23
Политика

Ветеран АТО устроил скандал с мешком украинской земли на шоу Скабеевой

Ветеран украинских сил в Донбассе Александр Мединский устроил скандал в программе "60 минут".
Обновлено в 10:01
Происшествия

Триатлонистка сбежала от маньяка, похвалив его орхидеи

Обновлено в 13:22
Политика

Польша пригласит Путина на 75-летие освобождения Освенцима

Российскому президенту Владимиру Путину направят приглашение на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
Обновлено в 05:53
Шоу-бизнес

В Баку открылся музыкальный фестиваль «Жара»

Четвертый международный музыкальный фестиваль "Жара" открылся в четверг вечером в столице Азербайджана.
Обновлено вчера в 16:42
Общество

Умерла заслуженная артистка России Татьяна Анофриева

Обновлено в 13:06
Здоровье

Девушку из Дубны с неизлечимой болезнью признали инвалидом после публикации RT

Ранее девушка с болезнью Крона, вынужденная передвигаться на костылях, лишилась этого статуса после достижения совершеннолетия и потеряла возможность получать бесплатные лекарства.
Обновлено в 13:24
Происшествия

Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой

Обновлено в 05:56
Общество

Путин подписал закон о праве работника выбирать зарплатный банк

Владимир Путин подписал закон о праве работника самому выбрать зарплатный банк и о штрафе работодателя за несоблюдение этого права.
Обновлено в 12:37
Футбол

Футболист АЗ Тил сообщил о своём желании перейти в «Спартак»

Полузащитник голландского АЗ Гус Тил заинтересован в переходе в московский «Спартак».
Обновлено в 09:41
Экономика

Треска встала на пути «Северного потока-2»

Представленный властями Дании к рассмотрению компанией-оператором проекта Nord Stream 2 AG юго-восточный маршрут вызвал беспокойство у местных рыболовов.
Обновлено в 12:05
ещё по теме
Летние Олимпийские игры 2020
XXXII летние Олимпийские игры, которые пройдут в столице Японии Токио в 2020 году. Официальные заявки на проведения Игр были поданы до 1 сентября 2011 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное