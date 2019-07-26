с чего всё началось

Мы очень рады, что получили приглашение. Сейчас все наши усилия направлены на подготовку команды, мы с нетерпением ждём Игр в Токио. Подготовка сборных к Играм идёт по плану.

Международный олимпийский комитет (МОК) направил в адрес Олимпийского комитета России (ОКР) письмо, в котором официально пригласил российских спортсменов принять участие в Олимпийских играх-2020. Соревнования пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.

Экономика Минфин не видит рисков в принятии закона об онлайн-продаже алкоголя Минфин РФ не видит рисков в случае принятия закона о дистанционной продаже алкоголя, сообщил журналистам замминистра финансов Илья Трунин.

Происшествия Аниту Цой экстренно увезли на «скорой» с фестиваля «Жара» Российскую певицу и телеведущую Аниту Цой увезли на скорой помощи с музыкального фестиваля "Жара", который проходит в столице Азербайджана с 25 по 28 июля.

Общество Путин подписал законы о наказании за нарушения при техосмотре Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, которые усиливают административную и уголовную ответственность за нарушения в системе технического смотра.

Авто Опубликована информация о новом кроссовере Toyota FT-4X Новый кроссовер Toyota FT-4X будет построен на основе фирменного модульного шасси TNGA-C.

Политика Трамп пригрозил скорым введением пошлин на французское вино "Американские вина прекрасны", - добавил президент США. Ранее Трамп в твиттере уже пригрозил Франции такими мерами.

Армия и оружие Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.

Наука Найдена ещё одна причина старения клеток Обычно человеческие эпителиальные клетки начинают стареть, как только прекращается деление клеток - этот процесс известен как репликативное старение.

Общество Пятница может стать самым теплым днем июля По данным Синенкова, ветер будет северо-восточный со скоростью 3 – 8 м / с, атмосферное давление в пределах нормы — 749 мм рт. ст. Как отметил синоптик, ранее самыми теплыми днями месяца стали 1 и 22 июля, когда воздух в Москве прогрелся до + 26, 5 градуса.

Политика МИД РФ одёрнул посольство Германии за высказывание о выборах в России Министерство иностранных дел Российской Федерации потребовало от посольства Германии в России соблюдать Венскую конвенцию и не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.

Происшествия В Хабаровске задержали директора лагеря, в котором избили мальчика Правоохранительные органы Хабаровского края задержали директора детского лагеря, на территории которого тяжелые травмы получил 11-летний мальчик.

Политика Москва предложила Киеву на год продлить контракт на транзит газа Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа, который истекает 31 декабря 2019 года.

Финансы ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делать ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делать Банк России вчера понизил ключевую ставку с 7,5% годовых на стандартный шаг — до 7,25% годовых.

Политика Трампу разрешили отобрать у Пентагона $2,5 млрд на стену с Мексикой Американский Верховный Суд разрешил главе Соединенных Штатов Дональду Трампу взять $2,5 млрд из средств, утвержденных конгрессом для Пентагона, для возведения стены на границе с Мексикой.

Гаджеты BQ выпустила кнопочный телефон для военнослужащих Корпус мобильного телефона сделали из толстого пластика, а разъем питания прикрыли резиновой заглушкой.

Политика Трамп призвал пересмотреть статус развивающихся стран в ВТО Американский президент Дональд Трамп дал распоряжение торговому представительству США пересмотреть статус некоторых развивающихся стран во Всемирной торговой организации (ВТО).

Политика Лавров выступил на встрече глав МИД БРИКС Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие во встрече глав МИД стран БРИКС в Рио-де-Жанейро.

Экономика На черном рынке появились списки любимых банкоматов клиентов С начала года стоимость выписки по счету клиента банка за месяц подорожала с 2 тысяч до 15 тысяч рублей, говорится в исследовании.

Экономика Акции «Яндекс» упали на фоне нового законопроекта Характерно, что резкое падение акций зафиксировано после внесения в Государственную думу России законопроекта об ограничении иностранного капитала в значимых для развития информационной инфраструктуры России интернет-ресурсах.

Происшествия В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обыском В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального в Москве пришли с обыском сотрудники полиции и Следственного комитета России, сообщил директор ФБК Иван Жданов в Twitter.