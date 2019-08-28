Армия и оружие
Военное обозрениеРоссия получила несколько заявок на покупку истребителя МиГ-35
Российский истребитель МиГ-35 вызвал повышенный интерес у потенциальных покупателей. Несколько заявок на его покупку уже поступило. Об этом сообщил директор ФСВТС Дмитрий Шугаев.
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с чего всё началось
Зарубежные партнеры заинтересованы в покупке новейшего российского истребителя МиГ-35, сообщил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев на международном авиационном салоне МАКС-2019.РИА Новости06:20
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Политика
Стало известно, сколько украинцев доверяет Зеленскому
«Новоизбранный президент Владимир Зеленский имеет доверие 70% граждан Украины — самый высокий результат за все времена среди всех украинских президентов», — сообщается в тексте опроса, опубликованном на сайте фонда.
ФАН 08:28
Футбол
«Селтик» арендовал бывшего защитника «Рубина»
Защитник сборной Австрии и английского «Сток Сити» Мориц Бауэр продолжит карьеру в «Селтике».
Матч ТВ 09:45
Общество
Мэрия обжаловала решение суда по митингу оппозиции 31 августа
Российская газета вчера в 10:14
Общество
В Подмосковье зафиксировали аномальный рост популяции змей
Специалисты зафиксировали аномальный рост популяции змей на лесных территориях Московской области, правительство региона начало искать решение проблемы.
ТАСС 10:58
Происшествия
В Турции умерла пострадавшая в бассейне девочка из России
18 августа 12-летнюю девочку госпитализировали в тяжёлом состоянии после того, как её руку засосало в трубу бассейна в отеле «Санхилл» в Бодруме.
RT на русском 10:00
Политика
Зеленский приветствовал присоединение США к «нормандскому формату»
Украина приветствовала бы присоединение Соединённых Штатов к переговорам по урегулированию ситуации в Донбассе в «нормандском формате».
REGNUM 09:01
Теннис
Стивенс прокомментировала поражение от россиянки Калинской на US Open
Американская теннисистка Слоан Стивенс, побеждавшая на Открытом чемпионате США в 2017 году и получившая 11-й номер посева в 2019-м, прокомментировала выступление россиянки Анны Калинской, которая нанесла ей поражение в матче первого круга.
Чемпионат 04:58
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
Вести.Ru 04:55
Игры
Компания LCG Entertainment выкупила студию Telltale Games
Студия прекратила работу над The Wolf Among Us 2, игрой по мотивам сериала «Очень странные дела», а права на финальный сезон The Walking Dead выкупила Skybound Entertainment.
Мир фантастики 10:43
Армия и оружие
Опубликовано видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
На видеозаписи запечатлен взлет и выполнение элементов «плоского штопора», во время которых истребитель Су-57 крутится в небе.
NewInform 04:01
Происшествия
На западе Москвы автомобиль насмерть сбил ребенка
Маленькая девочка погибла под колесами автомобиля на улице Минской в Москве, сообщили в столичном управлении госавтоинспекции.
РИА Новости 10:39
Технологии
Разработчик TeamViewer собирается провести IPO с оценкой до €5 млрд
Разработчик сервиса удаленного управления компьютерами TeamViewer в 2019 году собирается провести одно из крупнейших IPO для немецкого технологического сектора за последние годы, пишет Financial Times со ссылкой на заявление компании.
Forbes 06:53
Наука
Красное вино помогает избежать ожирения
Красное вино оказалась наиболее полезным напитком, но исследование показало, что его дозировка должна быть предельно минимальной.
MedikForum.ru 06:27
Футбол
Умяров заменит травмированного Глебова в молодежной сборной России
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров вызван в молодежную сборную России вместо травмированного Данила Глебова из «Ростова».
Спорт-Экспресс 08:46
Общество
В ближайшие сутки в московский регион придет мороз
Похолодание до -2 градусов ожидается в ближайшие сутки в столичном регионе, сообщает "Российская газета" со ссылкой на Метеобюро Москвы и области.
Интерфакс 03:44
Происшествия
В Минске задержали участника московской акции протеста 27 июля
Милиция Белоруссии задержала в Минске участника прошедшей в Москве 27 июля протестной акции Никиту Чирцова, сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на его бабушку.
Коммерсантъ 10:42
Политика
Президент Грузии назвала условия диалога с Россией
Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.
Lenta.ru 04:42
Происшествия
Песков прокомментировал инцидент с полицейскими в Анапе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал действия полицейских, подозреваемых в изнасилованиях в Анапе и Екатеринбурге, сообщает RT.
Газета.Ru 09:13
Происшествия
Тело третьего погибшего достали из-под завалов в Новосибирске
Спасатели достали из-под бетонных обломков тело последнего пропавшего человека при обрушении реконструируемой насосной станции "Сибирской генерирующей компании" (СГК, входит в СУЭК), сообщает пресс-служба компании.
Интерфакс 05:46
Кино
Тайны Панамского досье: Вышел первый трейлер фильма «Прачечная»
Netflix представил трейлер нового фильма Стивена Содерберга «Прачечная».
Киноафиша России 10:11
Футбол
Игбун может перейти в «Арсенал»
Московский Комсомолец 10:03
Общество
Режим ЧС ввели во Владивостоке из-за сильных дождей
Власти Владивостока объявили режим чрезвычайной ситуации в городе из-за продолжающихся сильных дождей, говорится в сообщении пресс-службы мэрии.
ТАСС 07:51
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз
Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
Толк 04:46
Политика
Российские космонавты полетят в космос на американских кораблях
Аргументы недели 08:23
Общество
Минпросвещения разработало правила этики для учителей
Минпросвещения России совместно с Общероссийским профсоюзом образования разработало и направило в регионы положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в котором призывало педагогов воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.
ТАСС вчера в 17:18