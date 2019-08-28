Зарубежные партнеры заинтересованы в покупке новейшего российского истребителя МиГ-35, сообщил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев на международном авиационном салоне МАКС-2019.

с чего всё началось

Российский истребитель МиГ-35 вызвал повышенный интерес у потенциальных покупателей. Несколько заявок на его покупку уже поступило. Об этом сообщил директор ФСВТС Дмитрий Шугаев.

Россия получила несколько заявок на покупку истребителя МиГ-35

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