Армия и оружие
Военное обозрениеРоссия получила несколько заявок на покупку истребителя МиГ-35
Российский истребитель МиГ-35 вызвал повышенный интерес у потенциальных покупателей. Несколько заявок на его покупку уже поступило. Об этом сообщил директор ФСВТС Дмитрий Шугаев.
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Зарубежные партнеры заинтересованы в покупке новейшего российского истребителя МиГ-35, сообщил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев на международном авиационном салоне МАКС-2019.РИА Новости06:20
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