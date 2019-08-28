Армия и оружие

Военное обозрениеВоенное обозрениеРоссия получила несколько заявок на покупку истребителя МиГ-35

Российский истребитель МиГ-35 вызвал повышенный интерес у потенциальных покупателей. Несколько заявок на его покупку уже поступило. Об этом сообщил директор ФСВТС Дмитрий Шугаев.
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Россия получила несколько заявок на покупку новейшего истребителя МиГ-35

Зарубежные партнеры заинтересованы в покупке новейшего российского истребителя МиГ-35, сообщил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев на международном авиационном салоне МАКС-2019.
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