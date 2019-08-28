Зарубежные партнеры заинтересованы в покупке новейшего российского истребителя МиГ-35, сообщил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев на международном авиационном салоне МАКС-2019.

с чего всё началось

Российский истребитель МиГ-35 вызвал повышенный интерес у потенциальных покупателей. Несколько заявок на его покупку уже поступило. Об этом сообщил директор ФСВТС Дмитрий Шугаев.

Россия получила несколько заявок на покупку истребителя МиГ-35

Общество В Приморском крае ввели режим ЧС Губернатор Приморского края Олег Кожемяко принял решение ввести режим Чрезвычайной ситуации (ЧС) во всём регионе.

Политика В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях для диалога с Россией.

Шоу-бизнес 79-летний Эммануил Виторган в третий раз стал отцом Актер Эммануил Виторган (79) поделился радостной новостью с поклонниками. В знаменитом семействе пополнение.

Политика Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.

Авто Компания Bufori представила 750-сильного конкурента Porsche 911 Малайзийская компания Bufori представила предсерийное купе семейства CS, которое по размерам можно сравнить с Porshe 911 в кузове 992.

Технологии Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» за 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложение в App Store и Google Play так и не появились.

Футбол «Сампдория» сделала новое предложение «Зениту» по Ригони «Сампдория» не оставляет попыток заполучить полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони до закрытия летнего трансферного окна в Италии.

Религия Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.

Политика Песков прокомментировал сообщения о продавшей Путину мороженое женщине Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, была ли продавшая Владимиру Путину мороженое на МАКС-2019 женщина той же самой, что продала президенту России мороженое на МАКС-2017.

Здоровье В Нижнем Тагиле пять хирургов отозвали заявления об увольнении Пять хирургов Центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении, сообщил РИА Новости председатель Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов.

Кино Появился трейлер постапокалиптического блокбастера «Аванпост» Трейлер постапокалиптического блокбастера "Аванпост" Изначально проект был заявлен как сериал.

Политика Facebook ужесточил правила политической рекламы перед выборами в США Компания Facebook ужесточила правила размещения политической рекламы в американском сегменте своих социальных сетей в рамках подготовки к президентским выборам в США в ноябре 2020 года, сообщается на ее сайте.

Происшествия Дожди остановили движение по трассе в районе ЕАО Из-за сильных дождей произошел, размыв насыпи объездной дороги, устроенной на период ремонта моста на 2113 километре федеральной автомобильной дороги Р-297 "Амур" Чита - Хабаровск.

Политика Робот Федор сообщил о начале испытаний экзоскелета на МКС На Международной космической станции (МКС) начались испытания экзоскелета для антропоморфного робота Федора.

Футбол Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.

Интернет Telegram решил начать тестировать публично свой блокчейн 1 сентября Компания Telegram Павла Дурова планирует начать 1 сентября публичный тест своего блокчейна – TON (Telegram open network), пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

Энергетика «Газпром нефть» выиграла борьбу за крупное месторождение на Ямале Ранее «Газпром нефть» вступила в борьбу с «Роснефтью» за право на льготы для Приобского месторождения.